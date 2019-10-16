〈三輪車〉與貨幣乘數：要五毛給一塊很奇怪？但五毛真的可以變一塊

文：高竹嵐（現職交通大學統計所助理教授，台灣合唱、阿卡貝拉與音樂劇作曲家）

三輪車，跑得快，上面坐個老太太。要五毛，給一塊，你說奇怪不奇怪？

我是不知道要五毛給一塊奇怪不奇怪啦，畢竟我也常常買149元的東西拿1000元給對方找的（在此為我生命中所有被我煩過的店員鞠躬道歉），但這不是本文的重點。

重點是，你知道你的五毛真的可以變成一塊嗎？

要做到這件事情其實很簡單：去存款。

首先，你把你的五毛拿去銀行裡存。當然，這五毛還是你的五毛，並沒有不見，只是變成了你的存款。 那存進銀行的五毛會怎麼樣呢？銀行不會傻傻地就讓它躺在那裡，會想各種辦法找到需要資金周轉的人，然後把你的五毛借給某A（專業一點稱為放款）。這時神奇的事情發生了：現在你有五毛，某Ａ手上也有五毛。注意到了嗎？在不知不覺中，你的五毛已經變成2個五毛了，有沒有開始感覺毛毛的？但事情還沒完。 這個某Ａ把五毛錢拿去坐三輪車或是買東西，五毛像流言一樣傳來傳去，最終流到某個叫阿智的人手上，他沒有再進一步買什麼東西。後來，阿智又把五毛拿去銀行裡存起來……

然後銀行就又把這五毛錢放款出去。

然後又被存回來。

再被放款出去。

再被存回來。

就這樣出去又回來、出去又回來……突然，你那小小的五毛錢，就變成無限多個五毛錢了！有沒有這麼神奇的事情？

當然，這件事情沒有發生。為什麼呢？因為政府規定銀行不能這麼做。更精確地說，政府規定銀行不可以把所有存進來的錢通通都放款出去。

為什麼不可以？原因很簡單，如果銀行通通都放款出去，那你去銀行提款的時候要怎麼辦？

銀行存款準備金比率

所以我們會規定一個叫做銀行存款準備金比率（Required Reserved Ratio）的東西，講簡單一點就是人家存進來的錢，銀行有多少比例是不可以放款出去的，要留在銀行裡，當有人來提款時才有錢可以提（它不用全部都留下來，因為不是所有人都會一口氣來提）。

舉個例子，假設現在的存款準備率是0.5 = 50％，那前面的故事就會變成這樣：

首先，你把你的五毛拿去銀行裡存。注意，這五毛還是你的，並沒有不見。 那存進銀行的五毛會怎麼樣呢？銀行不會傻傻地就讓它躺在那裡，會想辦法把它其中的50％放款給某Ａ。這時神奇的事情發生了：現在你有五毛，某Ａ手上則有50％個五毛。注意到了嗎？在不知不覺中，你的五毛已經變成1.5個五毛了，有沒有感覺還是毛毛的？但事情還沒完。 這個某Ａ把他的半個五毛錢拿出去坐三輪車或是買東西，半個五毛像流言一樣傳來傳去，最終流到某個叫阿智的人手上，他沒有再進一步買什麼東西。後來，阿智又把半個五毛拿去銀行裡存起來……

然後銀行就又把這半個五毛錢的一半放款出去。

然後又被存回來。

再有一半被放款出去。

再被存回來。

孩子一定會好奇「這樣一直無窮無盡的加加加下去，錢會不會變很多，數不完？」這裡是一個很好的切入點去談「無窮無盡卻有限」的概念，有點違反直覺的事情，往往能帶來新的啟發。

那麼，這個例子最後到底會變出多少錢呢？讓我們算一算：一開始存進去有一個五毛，然後會變出半個，再變出半個的半個，接著半個的半個的半個……無窮無盡下去，寫成數學式子就是：

看到這裡，一般來說腦裡會閃過一個叫做「無窮等比級數」的東西，不管你是忘記了還是害怕想起來，在此也幫你複習一下：

所以，在準備率是50％的情況下，你的五毛真的會變成2個五毛，也就是一塊錢！

當然，如果你的孩子只有國中國小的數學基礎，那就未必聽得懂等比級數，甚至是無窮等比級數的道理，不過至少你能夠告訴孩子數學在技術上能掌握某些形式的無窮，初步接觸「無窮無盡卻有限」這一個觀念。

這個S其實有個術語叫做貨幣乘數（Money Multiplier），講簡單一點就是當一個五毛錢被甩到市場上時，它最後會變成幾個五毛錢。由上面的推導，可以很容易地得知：

換言之，準備率越低，銀行可以放出去的錢越多，你的五毛錢就會被放大越多倍。以台灣為例，活期存款的準備率是25％，所以貨幣乘數就是4。也就是說，你的五毛錢何止會變成一塊，它還會變成2塊。

我是不知道要五毛給一塊奇不奇怪，我只知道五毛變一塊，一點都不奇怪。

註：兒歌可以發揮父母創意的地方很多，以三輪車這首兒歌為例，除了數學你可能還可以談談「要五毛給一塊有沒有犯法的贈與法律議題」、「三輪車可以跑多快的物理問題」、「老太太為什麼要這樣做的心理議題」......剩下的就交給其他專業人士來補充了。

活動訊息

想聽現場的阿卡貝拉音樂劇，11月1日至3日可以帶小朋友來聽耳熟能詳的兒歌，欣賞全新的故事。

一部以台灣兒歌及民謠為主的親子音樂劇，於2015年「誠品親子」首演好評不斷！今年第三度加演，將再次展現無伴奏人聲的無限可能，並結合舞蹈、肢體互動等趣味型式，帶領小朋友體驗人聲的美妙與力量，賦予兒歌全新的面貌。各位大朋友小朋友，讓我們跟著阿卡一起環島冒險去吧！

Photo Credit：UniMath

名稱：2019【大城小肆】音樂劇節：A劇團親子阿卡貝拉音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》

活動網址

演出時間：

2019年11月1日 19:30

2019年11月2日至11月3日 10:30

2019年11月2日至11月3日 14:30

演出地點：松山文創園區 多功能展演廳

本文經UniMath授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航