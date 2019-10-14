國慶連假2個外送員之死，勞動部今日確認「平台外送員」算不算「勞工」

國慶連假發生2起食物平台外送員的車禍意外，2人都不幸身亡，讓外送員的勞安再次浮上檯面。勞動部長許銘春今（13）日表示，將先勞檢發生意外事故的2大平台foodpanda與Uber Eats，確認外送員與平台間的法律關係，勞動部也正研擬新法規以保障外送員，預計年底會上路。

食物外送平台興起的一股新型態經濟，從國外吹進台灣，不少人靠著這些平台接單賺取外快。不過近日一連發生2起外送員接單卻意外身亡的事故。

10月10日深夜11點多，一名29歲的foodpanda馬姓外送員，從桃園市博愛路往民族路前進時，與另輛小貨車高速碰撞。馬姓外送員從機車上彈飛，安全帽掉落、頭部撞上路旁花盆，送醫急救仍不治。

10月13日，台北市士林區中正路百齡橋下13日傍晚發生另一起外送員死亡車禍。一名20歲的Uber Eats黃姓外送員晚間執行送餐任務時，遭後方轎車追撞，往前撞上另輛轎車，黃姓外送員被夾在2車之間，傷勢嚴重，送醫後傷重不治。

平台外送員算不算「勞工」？勞動部今日完成專案檢查

綜合《聯合報》與《自由時報》報導，3天內發生2起外送員意外，勞動部長許銘春13日表示，當天會完成2家事故業者foodpanda和Uber Eats的專案檢查，確認平台與外送員的勞雇關係；也已指示勞檢，將在2週內完成7家平台業者的檢查。

不少平台業者聲稱與外送員間為「承攬」關係，不需投保勞健保。許銘春說，勞動部和7家平台業者座談過，其中Uber Eats、foodpanda、Lalamove等3家業者聲稱與外送員間為「承攬」關係，其餘4家則屬「僱傭」關係，但有多少外送員屬於承攬人員、是否加保意外險或自行加入職業工會加保勞健保，勞動部尚未掌握具體人數。

許銘春也說，平台業者與外送員的法律關係，不是業者說了算，會按照現行標準認定，只要符合其中一項定義就屬於僱傭關係。許銘春表示，只要是僱傭關係，「保不保都要負起責任」，若沒有保險，業者須受處罰。

「僱傭」和「承攬」關係差在哪裡？ 外送員與外送平台是「僱傭」或「承攬」關係，一直是模糊地帶。平台業者認為沒有強迫外送員一定要上班，想上就上、不想上就不用上，雙方不是傳統勞工和雇主的「僱傭關係」，而是以完成任務為目的的「承攬關係」，因此外送員多無職災給付，且要自付機車折舊、油料成本及自備手機、行動網路等。 不少平台業者也因此認定，無須依照《勞基法》替外送員保險，外送員必須自行加入職業工會才能享有勞健保，也沒有一般勞工有的年假、加班費等勞工福利。 不過也有學者認為，Uber等平台雖然宣稱只負責媒合顧客和司機，可是事實上卻對司機有很多要求，符合《勞動法》裡對於「僱傭關係」的定義（有指揮、監督等行為），因此必須負起雇主責任。

《聯合報》報導，目前台灣未有一套規範來認定業者與外送員的法律關係，外送產業存在勞安隱憂。勞動部司長王厚偉昨日表示，勞動部日前已邀集律師、學者，研擬一套標準以明確區分雇傭、承攬關係之別，杜絕「假承攬、真雇傭」，預計年底前公布。但他也呼籲，就算業者與外送員為承攬關係，外送員日夜在外「搏命演出」，業者也應替外送員投保意外險等，且自行吸收成本。

開自己的車外送，若出意外如何理賠？

《聯合報》引述產險業者說法，機車險目前針對自用車卻用於營業使用的行為，是屬於保單除外不保事項。換言之，外送員用自己的機車送貨賺錢，即使該機車已投保機車強制險或任意險，若在外送途中發生車禍，保單不會理賠。

《工商時報》報導，金融監督管理委員會顧立雄今日也說明，發生擦撞的車輛應都有強制險，如撞到他人有200萬元強制險啟動，可對身故的騎士理賠。但他也建議，最主要的是這些外送員應要再投保傷害險，即俗稱的意外險。

顧立雄表示，雖然金管會不是勞資主管機關，但金管會將請產險公會研究相關保單，提供給勞動部或相關勞工局，是否由這些外送單位與產險公司訂約，只要旗下的外送員一接單、車子一出發，保單就生效。顧立雄說，透過外送合約約定外送當下時就啟動意外險保障是可行的，一周內可發函勞動部，由勞動部來跟平台業者設計商業保險讓外送員添意外險保障。

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核稿編輯：楊之瑜