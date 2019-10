當代劇場大師彼得布魯克：我的創作彷彿依循著螺旋的路徑，每繞一圈就更縮小一點

文:王世偉(文章轉自第20期《大劇報》|圖:Marian Adreani、Pascal Victor

18歲擔任導演,畢生投入劇場創作的彼得.布魯克(Peter Brook)被譽為20世紀下半葉最重要的國際劇場導演。他如何開啟戲劇的探索路,為現代劇場開創哪些風格與形式?透過本文,一次讀懂國際劇場大師。

彼得.布魯克以簡約寫意的舞台美學與融匯多元文化的表演風格,改變了當代劇場的風景。儘管已邁入耄耋之年,他仍持續創作,幾乎年年都推出新作。這些作品不但映照出這位宗師窮極一生探究的人生奧祕,也證明劇場透過情感交流,串聯了每個人截然不同的生活體驗,是一門純粹的共享藝術。

Photo Credit: Marian Adreani

求新求變的導演風格

出生於1925年的布魯克從18歲起就擔任導演。儘管初出茅廬,卻已顯露初生之犢不畏虎的精神,不但勇於搬演文學經典和現代文本,也樂於挑戰不同的演出形式。在1962年受邀加入皇家莎士比亞劇團(Royal Shakespeare Company)時,布魯克已是身經百戰。無論是古典悲劇、現代戲劇、歌劇、音樂劇、商業性的娛樂演出、實驗劇場,乃至電影,他都有豐富的經驗。這些多重的表演形式磨鍊了他導演和說故事的技巧,也擴增了他探索劇場藝術的視野。

英國知名劇評人泰南(Kenneth Tynan) 曾如此評論他早期的創作:「沒有人會指責布魯克的作品太過簡單。他完全不像個齋戒的僧侶,他最吸引人之處反而在於豐富的戲劇性。他用奶油、血液和香料用心調味自己的劇場作品,你若是只喜歡麵包和水這樣清淡的口味,可能得另尋他處。[1]」的確,布魯克的導演才能並非渾然天成,但他有如純真的孩子,永遠透過好奇心和洞察力觀察著這個世界。這種天真的態度讓他持續探索劇場藝術的奧祕,進而促成他獨樹一格的創作風格。

化繁為簡的轉變

1962年,布魯克執導《李爾王》,顛覆了他以往的導演風格。他捨棄華麗的布景,反而以簡約的舞台空間凸顯出文本與表演相輔相成的魅力。自此,布魯克回歸劇場藝術的本質,運用更純粹的手法激發觀者的想像,讓台上台下凝聚在戲劇當下。無論是《馬哈/薩德》、反越戰時事劇《US》、《暴風雨》、《仲夏夜夢》,布魯克透過各種新穎的表演實驗,勾勒出現實百態,一如當時繼承布萊希特劇場美學的歐陸導演,他們都為了與觀眾直接交流,進而掀起一波波舞台美學的革新浪潮。布魯克將他對於劇場的思索,與未來的展望匯集在《空的空間》[2]一書。這本全方位的美學論述透過平易近人的口吻提出觸及藝術、感知、生命的深刻疑問。它不但被當代劇場人奉為「聖經」,更是一般讀者認識表演藝術的最佳入門讀物。

學習異國文化的精髓

60年代末,布魯克在法國認識了有別於西方劇場的表演形式,並集結了一群願意與他進行長期研究的表演者。因此,他逐步脫離英國制式化的劇場體系,在巴黎成立「國際劇場研究中心」(Centre international de recherche théâtrale)。1971至1973年間,他與夥伴們遊歷世界,接觸多采多姿的異國文化,並深入民間,運用即席演出與當地民眾交流,直到1974年北方劇院重新開幕,這趟豐富的旅程才畫上休止符。從此之後,北方劇院成為布魯克實踐舞台美學的重要基地,他的導演手法也變得更加簡樸純粹且耐人尋味。

深深堅持 輕輕放下

無論創作手法、表演形式或演出內容,布魯克的作品都不拘一格。他從不採取同樣的工作方式展開創作,反而會依照演員特質,營造出讓他們發揮潛能的排練環境。儘管如此,布魯克仍堅持著相同的信念,營造他心中的當下劇場,如他所言:「我從不相信唯一的真理,不管那是我的真理,或是其他人的。我認為,所有學派和理論都能在某個地方、一些特定時刻派上用場。但我相信人活著,必須狂熱地、全然地認同一種觀點。然而,隨著時間推移,我們產生了變化;因應著這世界的改變,我們也轉變了自己的目標和觀點。若是我重新省視自己曾寫過的文章、在許多地方表達過的想法,有一件事讓我感到震驚:這其中蘊含著某一種連續性。為了要讓一個觀點發揮一點作用,必須完全投入它,捍衛它直到死亡。可是,在此同時,我內心中仍有一個微弱的聲音悄悄低語著:『深深堅持,輕輕放下』。[3]」

合作無間的夥伴

從90年代開始, 布魯克邀請埃斯汀(Marie-Hélène Estienne)與他共同執導創作。埃斯汀從70年代開始就擔任選角和行政等職務,逐漸成為布魯克極為信賴的助理。她不僅負責協助導演尋找合適的表演者、籌備創作相關的大小事務、邀請演出前的「首波觀眾[4]」,同時也參與文本創作與戲劇構作。然而,這兩位導演在排練時沒有明顯的分工,彷彿彼此相應,讓創作與製作相輔相成,如埃斯汀所言 :「我無法詳細解釋我們的工作方式。沒有誰一定負責哪個職務。我非常尊重布魯克,因此我不會在創作時強加我的想法。他非常聰明,能夠啟發所有人,無論是演員還是音樂家。大部分的時候,我只是在一旁協助。有的時候,或許能多幫一點忙。[5]」對她而言,她必須相信直覺,配合著布魯克的需求。儘管只是籌備,她的工作到首演前都不會結束,反而隨著排練過程變得越來越清晰。

創作路徑的五項特點

布魯克在北方劇院創作了近四十部作品,大約可分為五種類型。這些相異的主題反覆出現在他的作品之中,似乎透露出他探索現實世界,以及人類存在意義的主要提問,如他所言:「我的創作彷彿依循著一種螺旋的路徑,每繞一圈就更縮小一點。[6]」

1. 接近他方文化

無論是《情人的西裝》、《提爾諾.波卡》、《希茲威.班西死了》和《囚徒》,布魯克帶領觀眾進入非洲或中東的異國環境,透過性別不平等、宗教衝突、種族紛爭和信仰價值,反映社會現實的不公不義,也揭露了共通的人性。他曾說:「不同的文化慢慢拼湊成我們每個人的內在地圖:人類的真理是全球性的,而劇院就是重組這些拼圖的所在。[7]」

2. 表演再現文本精華

語言是布魯克劇場的另一個核心。他熱愛重探經典作品,讓觀眾體驗文學辭藻的雋永魅力。無論是莎士比亞、契訶夫、杜斯妥也夫斯基、貝克特,布魯克透過創作與這些大師相互交流,在古老的劇場空間中召喚他們不朽的深沉思索。對他而言,改編經典的關鍵,在於表現出作者下筆時的感動,並透過真切的表演拉近與現實生活的距離,讓觀眾深刻體會人生經驗的吉光片羽。

3. 思索劇場藝術

戲劇理論是布魯克的創作靈感來源。但他從不紙上談兵,而是透過實踐去驗證論述的真義:「這是我們唯一的可能性: 檢視亞陶(Antonin Artaud)、梅耶荷德(Vsevolod Meyerhold)、斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Sergeyevich Stanislavski)、葛羅托夫斯基(Jerzy Grotowski)的論斷,印證這些論述是否仍適用於我們現在的生活和工作環境。[8]」布魯克有些作品取材自大師理論,透過表演者的示範演出,展開一場劇場美學的辯證,例如:《誰在那裡》和《何以如是》。

4. 探索內在心智的奧祕

布魯克受到靈性大師葛吉夫(Georges Gurdjieff)的啟發,熱衷探究大腦的運作方式,企圖凸顯人類的無限潛能。他曾說:「劇場就像大腦一樣─尤其是北方劇院的建築外型如同人類大腦─每個觀眾就是其中成千上萬的腦細胞。[9]」《那個男人》透過人性化的角度描繪精神病症患者的日常奮鬥。《我是一個奇蹟》的主角擁有超凡的記憶力,但卻承受著悲慘的命運。《驚奇山谷》則探究「聯覺現象」(synesthesia),呈現某些人的頭腦能將聲音化為色彩,把數字變成影像。

5. 透過史詩映照現世

布魯克花了十幾年才將印度史詩《摩訶婆羅達》搬上舞台。這龐大的計畫不單單只是要濃縮複雜的王族征戰歷史,創作團隊也數度前往印度,從當地文化汲取靈感。1985年,這齣長達九小時的作品在亞維儂藝術節首演,獲得熱烈回響,成為布魯克最膾炙人口的作品之一。2000年後,布魯克數度重探這部史詩鉅作,讓當代觀眾瞭解手足相殘的不堪,以及如何在煙硝戰火後學習原諒,例如:《黑天之死》、《戰場》。

在職業生涯的前25年,布魯克強調導演不能只有一技之長,必須透過勇於實驗的精神,嘗試多元的表現形式。在創作巔峰期,他證明演出無需繁複的布景、裝飾,反而應該讓舞台成為一個充滿情感與能量流轉的空間。晚年,他運用寫意的表現手法,回顧他的研究脈絡,將劇場化身為一面映照現實生活的明鏡,使觀者周遊於稍縱即逝的歡笑、刻骨銘心的感動以及發人深省的哲思中。

或許某些觀眾會認為布魯克的作品過於平淡,但他的劇場永遠透過謙遜的態度和平易近人的表現風格,讓我們質問自己如何感知現實、體驗人生。劇場讓我們與陌生人的交會、聆聽他者和交流互動、產生質問並展開驗證、連結我們的不同感官,並從個人命運去思索人類的文明歷史。的確,布魯克之所以成為當代劇場的傳奇,就是因為他運用深入淺出的敘事技巧與導演手法,帶領大家跨越種族、形式、文化的疆界,探索人性的普世價值。

參考資料

[1] Michael Billington. "Still centre stage at 90: Peter Brook, human earthquake of modern theatre" in The Guardian, the 19 Mar. 2015.

[2] 彼得.布魯克,《空的空間》The empty space,耿一偉 譯,臺北:國家表演藝術中心,2008 年。

[3] Peter Brook, Points de suspension, Paris, Seui, 1992.

[4] 布魯克會在首演之前,邀請北方劇院附近的居民、戲劇學校的學生或一般民眾來欣賞演出,聆聽他們的回饋和意見。

[5] Andrew Dickson, "Marie-Hélène Estienne: the powerhouse behind Peter Brook" in The Guardian, the 27 Jan. 2016.

[6] Jean-Pierre Leonardini, "Une douceur inflexible" in Festival d'Automne à Paris 1972-1982, Paris, Messidor/Temps Actuels, 1982.

[7] Jean-Pierre Thibaudat, "Peter Brook a fait un long voyage" in Libération, 21 décembre 1995.

[8] 彼得.布魯克,《空的空間》The empty space,同上,p.97。

[9] Emmanuelle Démoris, "Peter Brook: Quand les murs parlent aux Bouffes du Nord" in Diacritik, 27 février 2017.

節目訊息

巴黎北方劇院《為什麼?》

時間:10/19(六) 14:30、10/20(日)14:30

地點:臺中國家歌劇院 中劇院

詳情請點擊

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航