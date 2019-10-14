【插畫】慣老闆：我們公司「福利」很好，享有勞健保

Little Deep Blue / 小深藍

在台灣，時不時會爆出需要高度專業又開出驚人低薪的案例，日前又傳出有人在網路上徵求「通英日德語」的行政助理，卻只開出150元的時薪，被人笑說請猴子都嫌香蕉太少。

不論該篇貼文真偽，台灣的徵人訊息中出現「時薪150up，依法」這幾個字的機率，確實屢見不鮮。

《勞動基準法》之所以名為「基準」，正因為他是在規範基本的底線，勞健保、例休、最低薪資等等，都是政府規定每個勞工都得達成的「最低標要素」，但在很多徵才的內容上，卻把符合勞基法視為一種「福利」，好像公司合法，是老闆給的天大恩典，值得大書特書。

到頭來，這些慣老闆越來越囂張的原因，還是把這隻怪物養大的我們，看輕自己的價值，把低標當福利，不為自己追求權益，更不會為同樣勢單力薄的勞方發生，台灣便逐漸形成了這種上班不如賣雞的排扭曲職場環境。

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航