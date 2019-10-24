政治如何影響長照2.0：衛福部「長照三支箭」所暴露出的決策問題

2020總統大選再度將長照議題翻到檯面，目前聚焦於長照財源問題，其實今天長照所有問題都歸咎於政治，成也是政治，2016年開始實施長照2.0政策，亂也是政治。如何讓政治將長照導入正軌，端視政務官的擔當，就以長照業務整合一例來看政治如何影響長照2.0政策成效。

長照本身已經是錯綜複雜需要抽絲剝繭，讓長照服務政治、政治引導長照，更使得長照很難翻身。難怪民眾覺得長照服務是「看得到、用不到、不夠用」，未來雖無法完全不受政治影響，至少也應該儘量將干擾降低。

長照2.0從2016年11月開始試辦，為落實蔡英文總統選舉政見能提供民眾優質、平價、普及的長照體系，為了要能讓民眾「看得到」、「找得到」、「用得到」，近三年來持續以「滾動式決策」、「跳躍式決策」配合「整合」、「彈性」、「修正」態度來告訴社會，結果變成「程序亂」、「組織亂」、「錢亂花」。

從結構功能、政策科學、歷史等研究途徑來看長照2.0政策，於2016年5月民進黨執政後的長照政策，出現「長照」變為「短」照及「亂」照的決策風格，長照服務對象是已達或預期達六個月生活無法自理者，但過去不到三年時光，決策混亂造成服務無法提供足額時間與人力、服務欠缺連續性、系統不穩定即倉促上路、甚至制度的變動造成民眾與服務提供者無所適從，長照變為短照及亂照。

原因：

政治去引導長照，長照為政治服務 長照政策是為選舉，還是為解決長照需求者問題 中央人事更迭，事權遲遲無法統一 中央與地方首長是否重視長照，影響衛政、社政是否整合 中央政策朝令夕改，形成地方無所適從 從不給地方充裕時間準備，遑論事前溝通討論 政策引導執行一切向數字看，長照需求者放一邊 長期忽略長照困境兩大因素：嚴謹照護人力政策、政策科學的專業

「安倍經濟學」的「三支箭」與陳時中的「長照2.0升級版」——長照三支箭

安倍就任首相分別兩次提出經濟政策：經濟三支箭（日語：三本の矢）、新經濟三支箭，前者是指第一支箭：大膽的金融政策、第二支箭：機動的財政政策、第三支箭：喚起民間投資的成長策略，後者於2015年9月24日再度連任時所提，安倍在記者會上稱：「安倍經濟學進入第二幕」，表示政權運營將以經濟為最優先課題。

安倍提出的新經濟三支箭：第一支是孕育希望強大經濟，第二支是構築夢想的育兒支援，第三支是安心的社會保障。

在第三支箭的「社會保障」中提出的「護理離職為零」。面對2025年團塊世代邁進75歲有近3千萬人口，但日本介護面臨：照護人力不足、長照機構不足，而提出照護機器人的策略，甚至於2019年4月開放國際移工進入日本十四項產業工作，當然包括照護產業。

無論安倍經濟三支箭、或是新經濟三隻箭，都攸關國家整體經濟發展、社會穩定，但陳時中於「長照2.0升級版」所提出的長照三支箭，卻是為著2020年總統選舉臨時拼湊出的三隻箭，考慮著為總統選舉釋放利多訊息，並非以長照家庭需求的急迫性與重要性來考慮，在政策倉促提出時，忽略政策可行性與延續性。

長照三支箭的內容包括：補助長照機構住民、身障機構補貼與日照補助、擴大外籍看護工家庭喘息服務等政府補助型計畫。另一隻未發的箭：未來為對所有社福長照機構有個五年計畫，即私立機構每床每一年補助兩萬元，公立機構則一萬，並藉補助來要求機構過往管理上、空間配置、超收等問題，使其逐年改善。

Photo Credit: 中央社 衛福部長陳時中（中）12日宣布，長照政策將補助入住長照機構住民，補助金額依綜所稅級距採階梯性補助，最高一年可獲新台幣6萬元，預估5.1萬人受惠。 中央社記者陳偉婷攝 108年9月12日

從陳時中所提長照三支箭可看出無法與安倍的格局相比，更嚴重暴露衛福部決策風格：急就章、急轉彎，正是過去三年來，長照政策的縮影，一切為政治，忽視長照需求者真正問題，政策規劃不嚴謹，事先更未進行可行性分析。

就以30億元的「住宿式服務機構使用者補助方案」來看，忽視目前長照機構的黑戶，方案到地方執行後，引發長照機構的抵制。所謂長照機構的黑戶，是指長照機構超收的住民，過去因主管機關限制服務人數，部分長照機構為維持生存與增加獲利，在主管機構限制服務人數外，超收住民，從未向主管機關申報，倘若這些家屬要申請補助，要向長照機構拿證明，長照機構如何給？給了，黑戶不就曝光。

補助方案事先未與地方政府溝通，未給地方充裕時間作業與相關人力，方案公佈後，只見民進黨總統候選人不斷強調，多麼重視長照及機構住民福利，過去一直遺忘的機構住民，因選舉而被重視。

此外，補助方案計畫僅有4年，預算編列到2023年，將長照做為政治服務，以選舉為考量，致使讓長照變成短照、亂照，可憐的是那些想依靠政府長照服務的家庭，4年後怎麼辦？政府可以因政黨輪替不管嗎？

長照司為何遲至2018年成立、2019年才任命首位司長？

長照業務早年更是散佈於內政部與衛生署，2013年內政部將負責社會福利業務的社會司劃分給衛生署，衛生署升格為衛福部，雖然長照相關業務均已整併到衛福部，仍分散於衛福部照護司、社家署、國健署等單位，除延宕行政效能、功能重疊、甚至預算重覆編列。

其實，有關長照政策內容在民進黨再次執政前已做定調，於2016年4月3日，當時的準行政院長林全於520執政前，邀請國內長照相關專家討論後決定，未來將以指定稅收設置基金，成立「長照局」統一管理支付，初期將擴大居家服務，強化日照中心功能，希望完成社區長照基礎建設，四年後再思考增加稅收來源或開辦長照保險。

為何長照事權統一單位的成立會延宕3年，遲至2018年才成立，2019年8月才任命第一位司長？

為何長照2.0試辦由一、二年會變為兩個月後，立即正式上路？

全因事先未做嚴謹政策規劃，政治力介入，人事紛亂與不穩定，政策執行毫無章法，真是「滾動式」決策，且是欠缺明確目標的「滾動」。

臨陣換將造成政策無法賡續。當時的衛福部長林奏延已在2017年1月10日表示，由於長照2.0業務是分散在衛福部各業務單位內，不利於業務整合，因此已向當時的行政院長林全口頭提出規劃「長照司」或「長照署」的構想。

但報載部長林奏延卻於1月25日已提辭呈，2017年2月初，他倉促下台， 2017年2月8日陳時中接任衛福部長。陳時中上任時表示，給他時間慢慢熟悉業務，對於原本將成立的長照單位暫緩下來，延宕到2017年12月1日，等他搞清楚業務，才同意成立長期照顧司籌備辦公室，一拖再拖，為著新手上路，又是一年。

這其中，媒體也曾報導，誰來主導長照司，衛福部內負責社政的社家署與負責衛政的照護司、社會保險司等單位也在籌備階段有著不同「意見」，讓社政（社福）及衛政（醫療）的路線隔閡及競合關係再次浮上檯面！中央都如此，遑論地方政府社政與衛政整合問題。

譬如：2018年開始推動居家服務包裹式支付制度，原本由社保司設計制度、社家署負責執行、照護司負責核銷及發放，單單是資訊系統就分屬三個不同單位，這要讓地方政府與執行單位如何做？相關業務整合到長照司內後，雖可降低內部溝通成本，但社政、衛政各有不同組織文化，成立長照司後從未規劃組織融合工作坊或共識營，能否促進組織文化融合，負責長照的常務次長薛瑞元都坦言，「我也沒把握」。

衛福部於2017年12月1日，成立長期照顧司籌備辦公室，遲至，2018年9月成立長照司，由照護司與社家署移撥相關業務及人力，讓長照業務獲得「組織條例上文字整合」，實際仍舊是各自為政，加上人事變動，新手接替，作業程序混亂。

Photo Credit: 周伯勳

成立長照司之後，由常務次長薛瑞元暫兼司長，一位常務次長業務原本督導繁雜的長照政策，又要負責司長規劃與執行等工作，再者，由照護司與社家署移撥相關業務及人力，花費很長的時間整合與融合，人事業務亦經常變動，政策無法賡續，業務也不能銜接，經費核銷標準也改變，造成地方政府承辦人員無所適從，影響預算執行與業務推動。

長照司雖成立，更再拖延到2019年9月才任命原社家署副署長祝健芳升任第一位長照司長，這其中還累倒一位最熟悉長照業務的大將，原本最有機會升任台灣第一位長照司長的陳素春，因身體狀況不得不提前退休，也因為她病倒，司長人事才拖延至今年9月。

陳素春原擔任負責長照業務的長照司籌備處辦公室副主任、社家署副署長，是於2018年5月28日開會時驚傳昏倒，外傳昏倒原因為腦內動脈瘤破裂，經緊急送醫進行手術，她選擇提前退休，回家休養，怎麼能不說：將帥無能，累死三軍。

從2016年8月起步的長照2.0政策，拖延3年後，才有一位專職的長照業務主管，這三年間，政策執行、業務指標、工作流程、預算編列與執行方式、經費核銷等分散各單位，就算坐在同一辦公室，仍是各自為政，怎麼會不亂。

長照2.0試辦 由一、兩年變成兩個月

2016年8月12日總統蔡英文表示，政府推動長照2.0計畫，該年10月展開小規模試辦工作，希望以社區整合中心、複合型日間服務中心到巷弄長照站等3種型態據點，快速建構長照服務系統。同年9月29日，行政院會通過長期照顧十年計畫2.0，當時的行政院長林全指示，選幾個縣市試辦一、二年後再全面推廣。

規劃2016年11月開始長照2.0試辦計畫，有9個試辦點，不到3個月卻正式全面推動上路，衛福部已是多頭馬車，地方政府更是摸不著頭緒，中央雖有政務委員林萬億親自上陣說明，當時的衛福部長林奏延與承接林萬億政務委員的衛福部政務次長呂寶靜，對長照政策見解不同，只造成長照2.0是一團亂。

2017年2月，陳時中接任衛福部長後，林萬億也因年金政策，逐漸放手長照政策，同年8月陳時中聘任薛瑞元出任常務次長，負責長照政策執行，形成新的組合：陳時中、薛瑞元，取代將過去：林萬億、呂寶靜長照聯盟時代，也隨著呂寶靜不再督導長照業務，改監督少子化以及社會安全網，並於2019年初去職，完全消失對長照2.0過去執著在服務架構上的看法。

面對2020年總統選舉，應是檢討長照2.0施政的最佳時機，勇於面對事實，提出改革方案，強化照護人力政策規劃，重視認知症整合教育人才培育，落實對弱勢家庭長照服務，簡化當前長照服務架構，建立合理的評估制度，精簡服務流程，強化系統穩定性與實用性，重視政策科學的專業知識等，讓過去三年的努力能轉化成穩固的基石，繼續前進，長照若不再虛心檢討，過去近千億長照支出，不僅成為短照與亂照，將可能付諸東流。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航