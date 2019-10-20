未來老公是「媽寶」？你婚前最好三思而後行

在婚姻中，如果結婚後同住在婆家，婆媳之間難免有紛爭，有的老公會抱怨夾在中間很難做人，然而如果遇到媽寶老公，可就沒有這個問題了。他偏袒媽媽、聽媽媽的話、在婆媳衝突的時候置身事外，這時候可就苦了自己了！

未來老公是媽寶？你要慎重考慮！

網路上和我們過往諮詢案例中，很多婆媳糾紛真的讓我看的瞠目結舌，這邊就舉幾個例子跟大家分享：（以下案例由真實情況改編，如有雷同純屬巧合）

案例1：住在婆家像傭人，打掃顧小孩靠自己

A小姐分享平常與婆婆講話，婆婆都愛搭不理、正眼不看，自己懷孕生小孩之後，坐月子都是娘家那邊處理。更過分的是，婆婆還很傳統的認定小孩是「夫家」的！A小姐只是幫忙生而已。除此之外，婆婆認為A小姐嫁來他們家就要負責做家事，所以夫家的所有家事都是A小姐做，平常要帶小孩之外還要做很多家事，更要忍受婆婆的冷嘲熱諷，而老公對此都是說要「多忍耐」、「她（婆婆）是長輩」，完全不想要調解。

案例2：老公到哪都帶婆婆，到底跟誰結婚？

結婚之後老公非常「孝順」，夫妻兩人的生活都會帶上婆婆，三人行一起吃飯、去醫院，雖然很孝順沒錯，卻也讓B小姐疑惑到底是在跟誰結婚，好像她是「小三」一樣介入了別人的家庭。老公卻總是推說因為孝順所以要多陪陪媽媽，雖然老公很孝順沒錯，但做為老婆的B小姐，卻總是覺得哪裡怪怪的？

案例3：媽寶老公被寵壞，完全不做家事

C小姐的老公是家中的老么，集大家寵愛於一身，加上衣食無虞，從小就不懂得人情事故，也從來沒有做過家事，生活習慣也不太好。本來C小姐覺得這些可以透過溝通、相處、磨合來解決，誰知道媽寶依然是媽寶，面對完全不做家事的老公，只能一個人辛苦的完成。即便兩人都擺爛，最後也是C小姐不勘忍受髒亂而自己動手整理......比對髒的忍耐度仍然贏不了老公啊！

以上三個案例，不曉得正在看文章的你有沒有很強的熟悉感？甚至有些案例之中，老公外遇之後婆婆還是幫老公講話，要老婆息事寧人，這樣的家庭還真的待不下去哩！

Photo Credit: laterjay @Pixabay CC0

婚前一陣子，婚後一輩子

如果你尚未結婚，正好可以觀察你未來的對象到底是不是「媽寶」？這點你真的要好好考慮清楚，你根本沒辦法確定一邊是老婆一邊是老媽，身為媽寶的老公他會選擇誰？如果不希望以後面對無窮無盡的婆媳紛爭、身體累心更累的家庭生活，千萬不要為了一時腦熱而跟媽寶男結婚。

如果真的要結婚，雙方要協調好共識，例如是否搬出去住？以及未來生活如何配合調整等等，記住女生嫁去男生家絕對不是一個附屬品，更不是傭人，沒有什麼家事叫做「理所當然」是女生來做。這些婚前都要先說好，多花一點時間討論達成共識，以免婚後一輩子生活辛苦心累。或者，你也可以試試看《炮仔聲》裡面的做法，結婚前和男友的媽媽唱唱反調，看他會有什麼反應。

已經結婚了才發現誤上賊船，我該怎麼「放生」？

如果你很不幸已經是媽寶老公的老婆，這時候想放生老公讓自己自由，可以怎麼做呢？如果兩人有共識，那很好辦，只要把監護權、財產分配搞定，簽一下離婚協議書就完成了。但如果對方不願意或者惡婆婆從中阻攔呢？因為基本上根據民法所規定的離婚條件之中，生活摩擦實在很難成為法院判決的依據。你要暗中蒐集相關生活摩擦的證據，來向法官證明「真的不適合結婚」，這樣訴請離婚的機會就會高出不少了！

希望你都用不到比較好，但當你需要的時候，我們也有很多小訣竅可以幫忙。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航