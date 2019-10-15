「美國應正式承認台灣」的白宮請願案，只是一場集體狂歡？

繼德國與台灣建交請願案順利達標後，由署名K.W.人士於10月7日在美國白宮請願網站（We the People）發起「美國應該正式承認台灣為獨立自治的國家，正如過去超過六十年的狀況」一案，在一個禮拜內火速衝破十萬名連署的門檻。

依據相關規定，美國白宮必須在六十天內（也就是12月7日前）正式回應（respond）此項請願案。消息一出，網路上台派同溫層無不興奮雀躍。儘管我也上網簽署了這項請願案，但身為受過專業訓練的前外交人員，我也必須要誠實地說，這個請願案的外交意涵恐怕有限。

先別誤會，我並非說美國與台灣不該建交。全世界超過十萬名連署支持美國承認台灣，這當然是一件正面的事，但我們更應該剖析美國白宮請願網站的設計，方不至於陷入理盲的集體狂歡迷思。

首先請大家捫心自問，我們在網路連署時，需要填入什麼資料？其實很簡單，包括「姓、名、電郵」，接著請願網站會發一封電郵到你輸入的電郵地址，你只要去收信然後點選連結確認不是機器人或垃圾郵件帳號即可。

有發現嗎？這個請願網站並不要求連署人是美國公民。換言之，全世界任一國籍的人都可以連署。在這個網站上只有針對年齡要求，亦即13歲以即可連署或發起這項請願案。但奇怪的是，該網站並沒有設立年齡查核的機制。

另外，如果一個人要用不同的姓名及電郵多次連署，技術上也行得通。在美國的台灣僑胞數目如此龐大（例如光大洛杉磯地區就超過二十萬台僑），而且連署人也不需要在美國，光在台灣的我們就可以網路作戰。

十萬名連署，說少不少但說多也不多。總的來說，這是一個非常不嚴謹的請願機制。不僅連署達標不難，要發起連署案同樣容易，例如我在三分鐘內就完成發起了一個「美國應該邀請台灣總統訪問白宮」的請願案。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

既然請願案的達標不難，那這不會對白宮造成很大的行政困擾嗎？

不會，因為白宮的回覆常常是千篇一律的流水帳，例如打打官腔或是將現行的政策無關痛癢再重述一遍。

有沒有覺得似曾相識？對，沒錯，其實有點類似台灣各部會或各縣市政府的「總統信箱」、「院長信箱」或「部長信箱」，只是它多了一個十萬名的連署門檻，但一但達標，負責的承辦人大概多半就是「您的來信敬悉，我們非常重視您的意見，將列入日後施政參考」云云。

其實這個美國白宮請願網站，是歐巴馬政府於2011年所設立，它的旨意植基於美國憲法第一修正案，該修正案保障人民請願的權利。嚴格來說，這個白宮請願網站比較接近政府公關性質，讓適當數量的民意能夠進到政府體系內。但它的網站也說得很清楚，這個請願網站建立，並不會取代其他既有的民意管道。

話說回台灣。本文一開始所提的台德建交請願案，事實上該案是跟德國國會請願，且連署達標後按照程序將邀集請願人、連署人跟政府代表舉行公聽會，所以嚴格來說，是比美國白宮請願案更具實質意義的，起碼屆時台灣的民意能夠在公聽會上再一次得到清楚闡述的機會。

Photo Credit: AP/達志影像 歐巴馬政府於2011年設立白宮請願網站

話雖如此，但大家也不要氣餒，認為花了這麼大力氣去美國白宮請願竟然白費了力氣。有一個方式，能夠讓這個請願案發揮更大的價值，那就是：請僑委會動起來。

大家乍聽之下可能覺得很怪：為何不是找外交部，而是找僑委會？

道理很簡單。這個請願制度設計之所以沒辦法對美國行政體系造成足夠的壓力，正因為它根本不要求參與的人（包括發起者及連署者）是美國公民。既然不一定是美國公民，那美國政府也不需要太過嚴肅看待。

十萬個連署，說穿了，就是類似收集「十萬個讚」，但當中有多少假帳號或假電郵，對美國政府來說並不重要。這也說明了，為何台灣外交部對這一個乍聽之下攸關「台美關係」的重要請願案，回應卻是四平八穩或甚至有點低調處理。

那又為何找僑委會呢？因為在美國的台灣僑胞，大多數是美國公民，這些僑胞對美國政府來說代表兩件事：選票及鈔票，亦即民意與金主。這些才是會讓美國政府及議員真正在意的啊！

具體來說僑委會能夠怎麼做呢？

我的建議是：

請僑委會擬定關於此請願案的官方說帖，並發動全美國的僑務榮譽職人員（包括僑務委員、僑務諮詢委員及僑務顧問），積極以此說帖遊說當地美國政要及民意代表，積極表達台灣的民意。僑委會平時花了許多精神及資源在拉攏這些僑務榮譽職人員，養兵千日用兵一時，此時就是請他們亮出刀槍實力的最佳時機。 請僑委會協調聯繫全美各台僑組成的商會（例如北美台灣商會總會），組成遊說團進洽友台的國會議員。這些商會台僑在美國主流社會深耕有成，其中不乏實力雄厚者，由他們來表達這項訴願請求，想必更能得到美國政界的注意力。 尤其美國逐漸進入2020大選最後階段，台裔背景的民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）表現跌破大家眼鏡，他本人亦積極向台僑企業家募款。儘管楊安澤本人在兩岸議題上刻意謹慎低調，但僑委會及全美的台商協會不妨利用此一請願案契機，向包括楊安澤在內的民主黨籍總統參選人積極遊說，以最大化此請願案的公關價值。

這起美國白宮請願案放在台灣國內政治「芒果乾」的陰影下，好似帶來一種虛無飄渺的希望。當我們正在歡慶十萬達標的同時，也不妨從實務角度思考，該如何做才能最大化這十萬名連署的效用。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航