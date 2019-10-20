什麼是脊髓損傷？淺談傷友之後遺症與復健

文：鄧復旦（羅東博愛醫院醫療副院長、台灣復健醫學會榮譽理事長）

什麼是脊髓損傷呢？脊髓損傷是指人體中脊髓神經受到侵害，造成患者的運動機能、感覺機能，以及大小便功能失常。侵害原因可分為急性外傷性傷害或非外傷性病變，其中，外傷性傷害以車禍、高處墜落居多，且多發生於青少年族群；而非外傷性傷害則是由於腫瘤、血管畸形等因素造成。

脊髓損傷會有哪些後遺症？如何預防？

近年來，隨著醫療技術的進步，大大提升了脊髓損傷傷友們的存活率。然而，大部分時候，傷友們對於傷後的生活滿意度仍覺得低落，除了伴隨受傷後的許多後遺症，如麻木、感覺異常、心肺功能下降、大小便失禁、骨質密度流失、肌肉張力異常，以及疼痛等生理症狀之外，尚包含其行動能力的受限、職能角色的改變。

這些生理與心理的變化，往往增加了傷友們在社交參與方面的困難，成為病患與家屬需要面臨的難題。

在傷友失去行動能力後，如未積極參與復健，因長期的臥床與輪椅久坐容易導致壓瘡、活動量減少導致肥胖與心肺功能低下、骨骼因沒有適當地負荷體重導致骨質流失，而過低的骨質密度則會增加復健訓練的風險等。各種惡性循環之下，傷友的整體身體能力只會更加地差。

行動能力的恢復是病患最期待的，因此訓練脊髓損傷傷友的運動與移位能力，便成為傷後復健治療的重要目標之一，除了改善他們的心肺功能、延緩骨質流失、增加體能，對於其自主能力與生活品質也能達到明顯的實質改善。

協助復健，外骨骼機器腳效果佳

為了重建病人的步行能力，許多治療方法諸如神經重建、幹細胞再生、脊髓神經電刺激與外骨骼復健機器腳訓練等不同的治療方法出現，其中，以外骨骼機器腳步行效果最穩定。

傳統步行訓練常使用長腿支架、交替式步行支架來訓練傷友的步行能力，但缺點是走出來的步態並非是正常人之行走步態，且容易過度使用上臂，對於傷友的體能消耗非常大，難以作為步行工具。

復健治療之效果常仰賴重複治療的次數，與保持一定強度的訓練，而傳統行動輔具無法產生機械動力，或自動偵測使用者在訓練過程中的需求及給予回饋。

現今機器人科技發展出許多復健機器人、下肢行動與外骨骼輔具，機器的可重複性與延續性則恰好彌補了傳統支架的缺點，減少使用者與協助者額外體能消耗並達到較有效率的訓練效果，對於脊髓損傷傷友的復健治療方面有極大的幫助，預期機器人復健未來將成為復健之主流。

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