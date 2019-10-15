制定《難民法》解決的不是香港問題，而是台灣自己的問題

文：胡博硯（東吳大學法律學系教授暨公法中心主任，德國柏林洪堡大學法學博士，時代力量創黨黨員）

香港最近幾個月因為反送中的問題，引起民眾大規模的抗議，而這個情勢持續至今並沒有和緩，反而更嚴重了。雖然，關於送中這件事情，在林鄭月娥特首宣告撤回後應可告終，不過對於民主派人士所提出的其他要求並未被回應。而且只要中共對待香港態度不變，香港的局勢更有惡化的可能性。

事實上，即便沒有送中的問題，這幾年來中國統治下作為一國兩制實踐區，香港的法治與自由日漸喪失，已成為國際關注的問題。曾參加2016年旺角衝突的香港民主運動人士黃台仰和李東昇，去年得到了德國的庇護，這是之前都難以想像的事情。臺灣也應該有所準備，應對其他受到香港或者中國政府迫害的人士，來台尋求庇護的問題。

此前銅鑼灣書店事件老闆林榮基來台尋求庇護，但依據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定，最多可短期停留三個月，並得申請延期一次。導致林榮基先生為了這個問題困擾不已。

最近，這個問題再被提出來，雖然蔡英文總統等首長均宣稱，目前的政府制度足以因應此一危機。但細查《香港澳門關係條例》第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。此一必要之援助何所指並無明確的說明，迄今也無成功適用該條文的案例出現。

因此，《難民法》至此關頭，應該是一個不得不面對的問題，但此一議題一出，也有很多反對的聲浪出現。因為會有人害怕，有中國的間諜藉此制度潛入臺灣。說真的，目前在臺灣一定有很多對岸來的間諜，因為不需要難民制度，這些人就可以潛入。而且再加上臺灣內部很多人士，因不同因素為對方作事情，所以筆者以為這個部分，跟難民制度其實沒有什麼大關係。

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但是，《難民法》草案從2005年民進黨第一次執政提出送進立法院，2008年國民黨重回執政也列為優先法案，2016年民進黨重新執政好不容易委員會審查通過，現尚待院會通過。但這個制度一直有幾個問題，就是難民的界定、身分以及事實查證的問題，依據現行立法院內政委員會審查通過的《難民法》第3條規定，原因大概就限於外國人或無國籍人，因戰爭或大規模自然災害被迫離開其原國籍國或原居住國，致不能在該國生活或受該國保護者。

或者是外國人或無國籍人，因種族、宗教、國籍、屬於特定社會團體或持特定政治意見，離開其原國籍國或原居住國，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受該國之保護或因該恐懼而不願返回該國者。而在查證上面，主要是詢問相關機關或有關人員之意見，及要求申請人舉證。但是，舉證之後，如何去查證其實仍然有一定的難度，這在未來可能必須要借助外國經驗來處理這個問題。

而在身分上，現在的這個版本將身分限於外國人或無國籍人士。在審議時，蕭美琴委員提案的版本就指出，大陸地區人民、香港澳門居民有第三條第一項或第二項所定情形者，即前述的那兩個原因，也可以適用難民法的規定。但是最後審查通過的版本並沒有包含這個部分，所以即使《難民法》通過了，也沒有辦法解決香港人來台尋求庇護的問題。

而在審議的時候，考量的是大陸地區與香港澳門居民適用《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《香港澳門居民關係條例》，不宜用《難民法》規範。並且大陸事務委員會也打算修正《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》來處理問題。在現行狀況下，修法的速度就必須要加快了。

現在台灣並沒有《難民法》，但事實上每年都會有來自中國、香港、西藏、敘利亞、烏干達、土耳其等國的尋求庇護個案。如果沒有一套制度來解決問題，只是徒增自己的困擾。不是因為沒有難民制度，我們就不用面對難民問題了，而《難民法》其實不是在解決香港的問題，而是在解決我們自己的問題。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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