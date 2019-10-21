《來一碗人生酸辣湯》：生病後不斷燒錢治療，這時才知「保險」有多重要

文：王筠銨

保險規劃對病友家庭的實質幫助

生病後就是不斷燒錢的治療人生，這時「保險」就很重要了！

關於病友保險規畫的主題，我在接了無數場講座分享罹癌點滴的時候，曾經認認真真地分析給大家為什麼要宣揚保險的重要性。

第一，我不是保險從業人員，而且這輩子也當不了保險經紀，原因是我懶得看那麼多的條文，而且保險的規範密密麻麻，我自己也怕被騙，如果把錯誤的東西分享給信任我的人，那我會內疚到死。

第二，雖然陸陸續續有伯樂發現我與生俱來的名嘴潛能......咳！就是「一張嘴胡蕊蕊」的天分，也就在我準備要離開上班族生活圈的那時，有稍微試了一下朋友推薦的各類直銷說明，當時發現陌生人真的很容易因為我的好口才信任我，這發現讓我自己從一開始的興奮得意什麼都想賣，到開始兢兢業業深怕商品不如大家預期，最後如履薄冰之下結束掉很多產品線，除非自己長期試驗真的沒有問題才敢推薦。

也就是說我的責任心實在太強烈了，要不就是一頭鑽下去，忙到搞死自己；要不就可能因為把關不嚴格讓人失望，這樣我會更過不去自己心裡那一關。但在各種講座分享時，我以自己真正遭遇疾病、計算自己開始治療的花費、到真正理賠之後，審視當初少不經事購買的保單，整理出幾點真的很重要的理賠條件，不管購買哪一家保險產品，罹癌相關的一定要注意看以下這幾項。

一、實支實付決定了治療時的舒適品質

實支實付的意思大家一定懂，雖然買起來貴了一點，但通常一份有誠意的保單規劃都會建議購買。不過別忘了魔鬼藏在細節裡，實支實付的「住院理賠上限」才是決定了治療期的你可不可以舒舒服服地過。

首先，實支實付要求有住院事實才滿足第一個理賠條件，也就是說如果你是門診打化療就沒得理賠了唷。這也是為什麼當我打自費的微脂體小紅莓還有卡鉑的時候，必須住院打針，一方面是針水住個院一天一夜慢慢滴對人體的傷害聽說比門診快速滴完來得小，再來就是所有自費的化療藥物都以體重計價啊（你們說傷不傷人）。

肥胖已經是地方媽媽一輩子的敵人了，沒想到化療時胖子還特地加錢，而且乳癌從頭到尾就是不會像電影裡演的那樣瘦不啦嘰，光是化療藥物紫杉醇打下去，所有人通通水腫個好幾公斤，想要藉此減肥還是省省吧。

所以實支實付的理賠上限就是關鍵了，出院結帳那張明細裡面可以理賠的有住院病房費用，還有自費的醫療（包括貴鬆鬆的化療藥）。就我自己的例子來說，我在台中中國醫藥學院附設醫院就診，他們的病房出名地貴，而且化療排隊的人太多，根本沒得挑房間。

經歷過一次相隔四週都沒排到房間的情況害我超級慌張，怕當時的癌細胞在身體裡偷偷長大，只好捏著大腿把預算拉高到VIP病房，住一天一萬多（住個兩天都可以機加酒來回日本了）。但無可奈何之下，還是必須以治病時機優先，而且我疑神疑鬼該不會住過一次VIP以後就排不到稍微平價一點的普通單人房了吧？！

結果每次通知我有病房都是VIP，還一間比一間貴，我住院要那麼大坪數到底要幹什麼啦。住院最長的活動範圍就是點滴軟管和自動滴定機器的距離，躺在床上無比厭世數著這錢花得真心疼啊。

回到我的出院帳單，每一次的金額大約5萬元，剛好我年紀小不懂事的時候購買的保單實支實付理賠上限是6萬元，又剛好我是最棘手最難對付的三陰性乳癌，打標靶也沒效所以不用打，住院金額小於理賠金額真是好險好家在。但我建議實支實付的理賠上限要高一點比較安心，像我親友從前大腸癌打標靶每次8萬多，如果再不小心碰上個病房費貴的醫院，實支實付至少10～12萬比較保險。

二、一生病就理賠一筆救急款項的神奇保險金

我哭，我竟然沒買到這一項產品。它的名稱應該是「重大傷病險」，顧名思義當你符合條文上所規範的疾病或傷殘，只要確診就可以先領取一筆補助。這筆錢的重要性在於不管上述哪種治療，都需要收集單據送給保險公司理賠部門請款，等待撥款的時間通常都幾週起跳，若手邊沒有現錢可以支付的人真的會瘋掉。

另外，因為治療衍生的許許多多款項，例如營養品的費用、每間醫院樓下又貴又難吃的膳食、每次住院或就診時的交通費停車費等等，各種雜支都在不知不覺中削弱你的荷包，如果有這麼一筆安家費，對遭逢巨變還來不及平復的家庭來說真的安心許多。

一臉「欠腳」（台語：精明能幹）的我千算萬算竟沒算到這項，所以當初化療開刀時儘管身體痛得要死，一想到嗷嗷待哺的小孩跟每個月比大姨媽還準時報到的房貸，只能咬牙上班撐下去，不敢休息養病去。

時常分享保險經驗後，陸續有很多保險業的朋友問我，怎麼樣的產品對癌友的幫助最大呢？我首推這兩項給正在評估保險規劃的健康人試試看，至於已經生病來不及買保險的人，可以幫家人審視目前保單到底在生病之後實不實用。

三、家族成員一個都不能少

好友小雯從小就是家裡的健康寶寶，連生病感冒的機會都少，所以當她在20歲出頭發現自己罹患卵巢癌的時候，全家人都驚呆了，因為她竟然是一家四口裡面唯一沒買保險的那個。全家爸爸媽媽姐姐都有完整的保險規劃，獨獨被漏掉的她就是中了健保大樂透的衰咖，造化弄人只能一路自己扛著。

好在小雯本身能幹、樂觀，用驚人的意志力完成了地獄型的化療以及開刀，現在仍然靠自己的本事在台南打拼時髦的飲料店。但押錯保險對象的不只她一件。摯友米小姐幫時常喊著身體不舒服的婆婆投資了高額長照險，沒想到買完保險沒多久，結果身體先出毛病的是平常硬朗的公公。

看到這邊千萬不要以為我在詛咒天下的健康寶寶們，因為我們永遠不知道明天和意外哪個會先來，所以我給兩個女兒的保險規劃就是「均衡」，在有限的預算下兩個平均都買一點，永遠不要用到是最好的，但漏了哪個都會覺得很不安心吶。

Photo Credit：捷徑出版

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書籍介紹

《來一碗人生酸辣湯：二寶地方媽媽的金錢、親子、夫妻關係料理學》，捷徑出版

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作者：王筠銨

人生是碗「好湯」還是「母湯」？我只能說，隊友的態度—非—常—重—要！在人生的廚房煮人生的湯，本來就不是一件簡單的事，偏偏又出現個乳癌來瞎攪和，一個人怎麼忙得過來？這時才發現平常被我認為是豬隊友的「腦公」，原來偶爾也會來個神救援，平常一點也不體貼的木頭人，竟然在這種時候站出來，再苦的湯都陪我一起喝下去，實在揪甘心；當然過程中吵吵鬧鬧一定少不了，因此必須要切記「吵架五秘訣」——不輕易離婚、不批評原生家庭、不動手動腳、不影響作息、不在孩子面前吵，基本上這碗湯就不會難喝到哪裡去啦！

江湖在走，味道要夠，這碗湯獻給每位正在品嚐人生滋味你們，無論生活有多酸甜苦辣，都請勇敢喝下它吧！

Photo Credit：捷徑出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航