《來一碗人生酸辣湯》：讓夫妻良性爭執的「吵架五祕訣」

文：王筠銨

吵架五祕訣

對凡事講求效率的理科夫妻來說，吵架浪費時間又傷身，倒不如各自躺在沙發上滑手機放鬆。

婚前吵架是最傷感情的了，無論吵點大小，被埋怨了都會有那麼一點點心痛的感覺，而且很容易懷疑對方的愛似乎少了那麼一點點，恨不得搖著對方的肩膀大喊：「爾康，別生我的氣，如果你生我的氣，我們的愛情會因為你愛生氣多過於愛我而慢慢死去的。」接著小心翼翼地掌握好情侶的高技巧本能，用古人流傳的智慧大和解「床頭吵床尾和」來個尊嚴不減還可以增進感情的低頭認錯法。

而跳到結婚後有小孩的生活，吵嘴只是鍛練嘴部肌肉的夫妻日常對話而已，某天不被頂一下嘴還感覺不到「腦公」仍有鼻息是個活人。未婚少女友人們聽到大媽這樣形容婚後生活紛紛擺起恐懼的表情，唏噓婚姻果然是愛情（還有帥哥美女）的墳墓。

原以為結婚後會變得老腫癡肥已經夠糟的了，沒想到還要跟一樣老腫癡肥的對方吵架，而且提不起興致用古人流傳的方式解毒，只想自己癱在沙發上追劇配零食就好，婚姻走到這裡莫不是已經達到終點可以揮手說拜拜了吧？

但「腦公」與我的吵架次數少到很好數出來，在一起9年加上兩個容易引爆夫妻危機的小孩出生也不過才吵架個十幾次吧，吵架幾乎可以算得上是我倆的年度盛會值得紀念。

會這麼少爭執的原因並不是因為兩人的脾氣都好，相反地還很暴躁而且容易得理不饒人，一臉得意小人的模樣，但我們儘管沒有說出口互相約定，兩人都有一定的默契就是：

吵架不說分手（離婚），說出口就要做到不然會天打雷劈，看誰敢亂說。 吵架不提對方父母家人，不可以說他們壞話，沒有人聽到自己原生家庭被否定還得意洋洋的，吵架可以傷人但不能傷心。 吵架不可以亂摔東西，一時興起就會丟得忘我，最後互丟很容易變成互毆，只要一被打過，這愛情就真的回不去了。 不管怎麼吵都不可以影響到作息，餓著肚子生悶氣是最下等的方式了，所以我們大部分和好的第一句話都是「晚餐要吃什麼？」都能一起吃飯了還吵個毛啊？ 吵架要找空曠隱密的地方才能吵個過癮，尤其不能在小孩面前大聲吼叫，不是怕小孩心裡的陰影面積有多大，而是她們會一逮到機會就大肆宣揚，對阿公阿嬤、幼稚園老師、娃娃車司機叔叔、小吃攤阿姨等等等等，只要有人和她們攀談，就會莫名其妙爆料爸爸媽媽昨天吵架之類的。大家都知道生了小孩後連想去趟電影院約會都難，哪裡來的倆人時間讓我們無後顧之憂地吵架，不如趕快把握機會看電影比較實在。

就是因為吵架需要天時地利人和，注重效率的理科夫妻寧可花時間各自躺在沙發上玩手機放鬆，也不願意浪費時間怒目相對，懶到極致之後連做任何決定都推給對方「您決定就好」，無形之中成為世上最友愛互敬、相敬如賓的夫妻了。

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書籍介紹

《來一碗人生酸辣湯：二寶地方媽媽的金錢、親子、夫妻關係料理學》，捷徑出版

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作者：王筠銨

人生是碗「好湯」還是「母湯」？我只能說，隊友的態度—非—常—重—要！在人生的廚房煮人生的湯，本來就不是一件簡單的事，偏偏又出現個乳癌來瞎攪和，一個人怎麼忙得過來？這時才發現平常被我認為是豬隊友的「腦公」，原來偶爾也會來個神救援，平常一點也不體貼的木頭人，竟然在這種時候站出來，再苦的湯都陪我一起喝下去，實在揪甘心；當然過程中吵吵鬧鬧一定少不了，因此必須要切記「吵架五秘訣」——不輕易離婚、不批評原生家庭、不動手動腳、不影響作息、不在孩子面前吵，基本上這碗湯就不會難喝到哪裡去啦！

江湖在走，味道要夠，這碗湯獻給每位正在品嚐人生滋味你們，無論生活有多酸甜苦辣，都請勇敢喝下它吧！

Photo Credit：捷徑出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航