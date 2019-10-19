《今天，我很好》：當生活讓我們不得不改變，如何找回幸福的感覺？

文：蕭合儀

幸福是什麼？

當我們習慣每一餐都能吃得飽的時候，漸漸地會忘了吃飽能有多開心。尤其，當我們生活已經變得習以為常，大家漸漸地可能都會忘了擁有的可貴。

有一回，我到大專生發展協會演講，學生問我：「小合姐，什麼樣的生活最幸福？」我想了想跟對方說：「幸福是比較級，如果你失去過，又再獲得，就會覺得『特別』幸福。」

這段文謅謅的解釋，讓發問的學生頭上出現了更多的問號，所以，我決定分享一些生活經驗，讓他更能理解我說那一段話的意思。

孩子出生的那一年，對於我和老公的人生有很大的改變，光是在生活上，就產生了巨大的影響，以往可以一週到電影院去看一場電影，結果現在怕孩子吵到別人，只能窩在家裡看MOD；想要每天早上在溫暖的陽光跟鳥語中愉快甦醒，現在卻只能看孩子的心情，看她願意讓我們睡到幾點，而且一起床後的時間，就不再屬於自己的了。人生進入了另一個階段，就像是進入一個全新國度的生活一般，原本自己所擁有的自由跟清閒時間，都被打亂、打散了，即使偶而能忽然抓回原本的生活步調，但許多事也已經大不相同了。

「你在幹嘛呀？」

「我在洗手間！」

與老公結婚後，他一直保持著單身時的習慣，一起床就要先占用洗手間，一進去就是固定的一段時間。

「早安！小孩子剛起床要喝奶，可以幫我沖一下嗎？」

「等一下，我先去廁所哦。」

他偶爾也會無法幫我的忙，當下聽到的時候，心情總會相當氣憤，忍不住心裡碎念著：「我不過就是請你幫個小忙，而且孩子又不是我ㄧ個人的……上廁所的10分鐘有比孩子喝奶還重要嗎？」

但這些瑣碎的生活小事，常常很快就被一場接一場孩子排山倒海而來的哭聲給淹沒了，根本不會記得。

直到一個孩子早早入睡的夜晚，我與老公聊起這件事情，他忽然很感嘆地對我說：「感謝妳每天給我的10分鐘。」

「為什麼要特別謝謝我？其實我不是很樂意，只是勉強接受，因為孩子的事情、家務事常壓得我喘不氣，有時候是真的很需要你立即的出現救援，根本沒辦法等那10分鐘。」我笑著把這些平時的心情娓娓道來。

「是呀！我都知道，所以更是特別感激，當我們連10分鐘的時間都必須貢獻出來給孩子的時候，我才知道『活得很自我』這件事情對我有多重要，就算只保留了習慣的10分鐘，也算保留了自己的空間。」

在他說話的同時，臉上出現一種平日少見的幸福表情。

生活讓我們不得不改變

大家可能曾經在電影裡面看過，有一些富二代或是大老闆、企業家，從小含著金湯匙出生，或是因為都過著富裕的生活，所以可能從沒有吃過路邊攤，更遑論去在地的巷弄間走走看看過，一直到有一天，破產了，連飯都吃不起了，才發現以前吃的食物、過的生活、接觸的人事物，宛如置身天堂一般！這天壤之別，也才讓他們覺悟，以前那麼自我的生活方式，是有多幸福啊！一旦重新找回來後，也都能更懂得珍惜。

雖然我們常說：「人生如戲，戲如人生」，但因為工作的關係，我身邊倒能見到不少像上述這樣的客戶例子，當然我們是平凡人，很難會有戲劇性的劇情發生，但從社會的新聞事件裡，也不難發現這些人就在我們週遭，雖然平時過著讓人羨慕的生活，但實際上卻如人飲水，冷暖自知。

大家目前的生活狀態是什麼？對生活現況都滿意嗎？滿意的地方是什麼？失落的地方又有哪些呢？

我相信，其實多數的人都會想要跳出原本一成不變的生活軌道，卻可能缺乏勇氣或是因為不得已，例如，生活中常充滿了許多壓力，有時真的很不想再委曲求全了，想換個模式改變自己，但卻因為生活的無奈，身不由己，不得不繼續下去時，也許你可以停一下腳步，躲進廁所裡10分鐘，坐在馬桶上，放空自己，沉澱一下心情，然後跟自己的心裡對話，拍拍內心裡的那一個自己，相信對於一個懂得知足的人來說，很快地就能夠找回原來的生活節奏和步調，再從中找回幸福感，並且加以珍惜。

創造一種說走就說的隨心自由

我是在快要近40歲的時候，才生下女兒的，所以我與老公對於在生活的改變上一直相當積極，因為我不想失去當講師工作時的心靈自由，但又同時想要跟上家裡的生活步調，所以，在頭兩三年的事業與家庭兼顧的嘗試下，我們創造了屬於我們生活上「說走就走」的一種隨心自由模式，也就是說，在可以達成的範圍下，我們依然還可以保有部分個人的生活品質，例如「旅行」這件事。

自由，沒有特別的時間限制，而是要懂得把握當下！在我和老公「說走就走」的旅行裡，我們也會規畫哪一個景點一定要去、哪一家餐廳一定要吃，但即使沒有吃到、沒有看到，旅程也不掃興，只要把握當下可以完成或是做到的，旅行還是可以開開心心滿載而歸的。

不少友人總是問我：「為什麼工作之外，妳還可以同時做這麼多事情？」

我總是這樣回答他們：「只要老公的工作一忙完，若他忽然想要晚上就衝去宜蘭看夜景，孩子又有人可以幫手，我一定無條件答應陪同，因為對我們來說，個人時間更難得，尤其是在有了小孩之後，很多地方幾乎都不能去，所以，只要一有機會能夠成行，就是最大的幸運，當然不能錯過呀！」

眼見孩子也一天天長大，而我們還是同時兼顧了工作、家人、親情以及友情，或許不到100分，但是我們已經相當滿意、知足並珍惜了！

書籍介紹

《今天，我很好！生活、工作、人際的31個日日好日幸福策略》，開企出版

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作者：蕭合儀

人生即使沒有100分，一樣很精彩！日子不一定天天是彩色泡泡，偶爾也會冒出黑色泥淖……戴上變色片，舒適看世界。轉念瞬間，幸福靠近！

想法愈簡單，日日是好日：生活在錯綜複雜的人際關係裡，人與人間的互動網經常是剪不斷理還亂，搞得自己痛苦，別人更是不輕鬆，結果，日子一天比一天不快樂也更沈重。本書集結最常見的31個生活課題，不論是職場、交友、家庭，舉凡友情愛情親都容易讓你滋生煩惱、心裡糾結、痛苦揪心的人事物，讓擁有超過破萬人演講及授課經驗的社會觀察家，分享形形色色不同人的想法，同時教你一步一步用簡單的方法，斷捨離一切不必要的多餘念頭及複雜的糾葛情緒，不再為難自己，也不被他人情緒勒索，慢慢向幸福靠近。

Photo Credit：開企出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航