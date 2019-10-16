謝金河：還在看壞台灣經濟？你應該多想一下

文：謝金河

過去很長的時間，唱旺中國，唱衰台灣的經濟，一直都是台灣的「常識」；但美中貿易戰從2018年3月開打以來，大家慢慢發現情勢正在逐漸逆轉，儘管有人說台灣經濟鬼混20、30年，也有人說中華民國是一家即將破產的艱困公司。不過，從今年前三季呈現的數據來看，台灣的困境正在逐漸扭轉中，我們先從兩位具代表性專家的經濟預測來說。

一位是元大寶華經濟研究院的梁國源院長，元大寶華在9月25日上修台灣2019年GDP（國家生產毛額）成長率到2.3%，較今年3月初估的2.1%，上修0.2個百分點，並首度公布2020年GDP成長率是2.2%，梁國源點出上修的關鍵是，「沒想到台商回流效應如此高！」

貿易戰轉單效應，台灣經濟出現扭轉點

元大寶華預測的民間投資成長率，從3月預估的3.67%上修到5.05%，這其中，今年前8月台灣半導體設備進口大幅增加，代表投資活絡，撐住成長動能，抵銷出口減少對經濟成長帶來的衝擊。梁國源說，美中貿易戰觸發的轉單效應，讓台灣經濟出現扭轉點，這包括政府推出投資台灣三大方案，除了知名科技大廠回台投資，具指標意義的知名外商也把部分產能移至台灣，難怪今年上半年固定資本投資，比其他總需求組成的項目優異，台灣後續成長可期。

另一位是央行總裁楊金龍。央行在9月19日上修台灣今年經濟成長率到2.4%，較6月預測的2.06%上調0.34個百分點，楊金龍說，轉單效應激勵出口成長。央行在報告中指出：年中以來，全球經濟仍呈現放緩，但美中貿易戰出現的轉單效應，台商提高國內出口比重，刺激出口逐漸回溫，並且在政府積極推動擴大內需政策下，提振民間消費意願，後續廠商增加資本支出及台商回台投資助益，有助民間投資穩健擴張。央行最後的結論是：台灣明年經濟仍以內需為主。

從央行及元大寶華的上修台灣經濟成長率，至少可以從三點來看，一是台商回流；二是美中貿易戰促成的轉單效應；三是半導體帶來的設備投資。我們好好來細究一下這三個重點。

Photo Credit: 中央社 央行總裁楊金龍

今年年初以來唱衰台灣經濟者眾，像標準普爾就預測台灣經濟成長會吊車尾，只有IHS Market說台灣經濟成長率會居四小龍之首。台灣有志大位的政治人物也以唱衰經濟為主調，但是台灣第2季GDP成長率上修到2.46%，這比韓國的2.1%、新加坡的0.1%、香港都0.6%亮眼。到目前為止，香港深陷反送中抗爭，新加坡小經濟體受美中貿易戰影響很大，今年GDP成長可能趨近於零。韓國變數也很大，韓國經濟調研機構稱，日本對韓國三項化學材料出口管制如果持續，韓國今年半導體出口會衰退10%，影響GDP 0.2個百分點，今年上半年韓國資本支出衰退3.67%，設備投資減少7.8%，下半年經濟成長充滿變數。

中國已非尋夢園，台商回流趨勢擋不住

今年以來，我不斷告訴大家，過去台灣的人流、物流、金流不斷地外流，台灣的經濟像浴缸的水，因為塞子拿掉了，流入的水很快又流光了。過去30年，台灣的製造業投資別的國家，很少在台灣投資，這次台商回流是扭轉台灣命運的重要轉折點，到9月29日為止，台商回台投資已達142家，投資金額已達6111億元，預計帶動52668人就業，這是台灣30年來最大的變化。

台商回台投資為什麼成為擋不住的趨勢？除了美國關稅帶來沉重負擔外，過去30年，中國作為世界工廠的角色已經全然改變。從1989年開始，台商到東莞、深圳設廠，工資是300~500元人民幣，如今是5000~7000元人民幣之間，工資拉高10倍。30年前台商到中國大陸投資，工資低，土地幾乎不用錢，中國各省的招商淋漓盡致，台商備受禮遇，像是鋪上紅毯，前導車相迎，省長、書記接見，再加上各種投資便利措施；現在所有的有利條件逐漸消失，有台商形容，現在台商有困難，想見村長都很困難。

二是轉單效應帶給台灣出口相對抗跌。今年8月台灣的出口達290億美元，創歷年8月新高，年增是2.6%，如果純就8月出口來比，香港8月出口衰退6.3%，韓國出口連續衰退9個月，8月出口衰退13.6%，其中對中國出口衰退21.3%，對美出口減少6.7%，對日出口少了6.2%，災情十分慘重。而出口倚重更深的新加坡，8月出口下滑10.92%，較7月下滑11.2%略有改善，但這是金融海嘯以來新加坡出口最嚴重的衰退。

Credit: Pixabay

楊金龍及梁國源都不約而同提到台灣的轉單效應，這可從8月台灣對美國出口40.8億美元，大幅成長23%看出端倪，今年1~8月台灣對美出口成長19%，對韓國出口成長12.2%，這次在日韓、美中貿易戰中，台灣都取得左右逢源的好處，今年1~8月台灣出口小幅衰退2.3%，相較於新加坡衰退4.8%、香港衰退4.1%、韓國衰退2.8%，台灣出口表現相對出色。

三是產業的競爭力。今年國際半導體展在台北舉行，來了1位稀客，是美國在台協會處長酈英傑，他特別帶來美光在台4000億元台幣的投資案。國際半導體產業協會（SEMI）也公布了1項重要數據，預估今年全球原始設備供應商（OEM）的半導體製造設備約527億美元，年減18.4%，2020年可望恢復成長，增幅11.6%，金額達588億美元。

值得注意的是，今年全球半導體設備銷售大幅衰退，台積電設備採購卻逆勢成長3~5%，台灣也因為台積電，超越韓國，成為今年全球半導體設備最大的市場，且成長率高達21.1%。美中貿易戰帶來經濟衰退陰影，加上半導體庫存調整，晶圓廠紛紛下修資本支出，像韓國8月半導體出口79億美元，衰退幅度達30.7%，但台積電8月營收達1061億元台幣，是歷史上首度站上千億元大關，而且台積電在先進製程遙遙領先，台積電單一公司的40奈米以下製程營收規模達229億美元，是全球其他半導體公司加總起來的7倍，今年台積電7奈米製程已塞滿訂單，5奈米製程營收占兩成門檻的時間也會比7奈米快，業界形容台積電下半年超旺。

從大戰略來看，美中貿易戰延伸到科技戰，美國對中興、華為的禁售令，逼得華為必須加快自主研發的腳步，中國科技廠的去美化，逼得台灣產業鏈出現重大變化。除了台積電外，過去華為的高階晶片全來自高通，現在聯發科也占一席之地。今年以來聯發科股價大漲，目前台積電市值達2271億美元；聯發科市值也達189億美元，躍居第7大市值企業；而大立光的相機鏡頭模組成為全球最大供應商，也把市值拉升到192.39億美元，成為全台第6大市值企業；穩懋有安華高科技（AVAGO）加持，市值也衝過千億元大關，這是台灣產業的新進化。

Photo Credit: 中央社

外資今年少著墨，台股仍贏香港新加坡

今年日月光發展出異質整合封測，可以把天線與半導體封裝整合在一起，又讓封測產業往前邁進一大步；而5G帶來高頻高速的新需求，又使得台灣的銅箔基板及印刷電路板產業變大了，過去很多銅箔小廠，如台光電、台燿、聯茂都變大了，大家也驚覺像臻鼎已成千億元印刷電路板大戶，欣興、台郡、健鼎實力都有很大提升。

從總體經濟到產業發展，台灣處處有驚奇。我喜歡用數字來作比較，今年全球股市普遍都上揚，但是台股今年上揚12.24%，遙遙領先香港1.68%、新加坡2.83%及韓國2.06%。今年外資對台股著墨不深，但台股表現依然亮眼，這也印證了台商回流的效果超過預期。

過去30年台灣的人流、物流、金流顯著外流，今年回流帶給台灣30年的改變，現在才剛要開始。今年全球經濟下滑壓力大，台灣很難不受影響，但台灣今年從總體經濟到產業發展，一定會出乎大家預料之外，你還要繼續看壞台灣經濟嗎？

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

更多《財訊》文章

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航