外送平台真血汗嗎？勞工權益沒保障的背後，是超佛心的機會財

文：沈道廷

外送平台Uber Eats真血汗嗎？

今天已看到好幾位名人表示：「UBER自己賺大錢、卻沒回饋給最辛苦的外送員！」所以我常說，一切的前提「要具備商業基本常識」，而不是隨著情緒或某些媒體起舞。

全球投資人都知道，UBER品牌多年來幾乎可以說「從未獲利」，光是今年第二季又虧掉新台幣1,612億，其中很大一部分的虧損正是來自Uber Eats！

簡單來說，Uber Eats和UBER通通虧慘慘，遑論賺大錢。

雖然上半年全球總訂單數突破64億看似大幅成長，害大家看到滿街跑的外送員都以為這個商業模式賺翻了；實際上「補貼消費優惠」和「補貼司機發業務獎勵」等龐大成本扣除後，帳面上只剩嚴重赤字。

是的，你沒看錯，長期以來Uber燒錢很大部分正是基於「薪資補貼」。

何謂補貼薪資？ 白話來說：

平台長期發給外送員高於其真實產值的報酬。

也就是因為如此，很多原本做類似工作的司機大哥，轉個平台就突然發現收入提高，明明做差不多的事情、花差不多的時間，為什麼突然就賺更多呢？更多很多原本在服務業工作的年輕人，幹外送員之後收入變成原本的兩倍以上，難道真的那麼值錢嗎？

傳統正常的商業模式是「你為公司賺1塊、公司最多給你0.9塊」，不然就變賠錢生意了，但資本市場這幾年正在發展為「你為公司賺1塊、公司給你2塊」這是詭異又不合理的商業模式。

不過，從勞力市場的角度看：

虧本也要超發薪水，這怎叫血汗？簡直超佛阿！

至於很多人愛抨擊「勞工權益沒長期保障」或「雇主藉此逃避連帶肇事無上限責任」

我說用屁股想也知道，老闆當散財童子、不惜虧錢也要超發薪水，公司隨時會倒閉都不奇怪。

既然企業本體隨時倒閉，公司又怎可能提供正常大企業般的長期福利呢？又怎麼可能會願意承擔雇員肇事的無限責任？

平心而論；這類工作大家應視為「極短暫的機會財」，幫助缺錢或特殊人士當合法賺錢的門路選擇，快速度過眼前的難關，本不應看做一輩子的職業。

正所謂水清無魚，如果勞基法直接修正外送員一律變成正職員工，剛萌芽的這個產業必瞬間倒地，而其中受衝擊最大的是誰？

當然還是那數以萬計、急著合法賺錢的外送員們。

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本文經沈道廷授權轉載，原文發表於此

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