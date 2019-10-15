從德國到台灣，「公民電廠」逐漸成為小社區的一大收入來源

文：蔡卉荀（地球公民基金會主任）

你聽過「公民電廠」嗎？只要是公民發的電，都算是公民電廠嗎？公民電廠有什麼好處？一起來看看德國能源村——維爾德波爾茨里德（Wildpoldsried）的故事。

由社區主導的公民電廠，發電利益社區共享

維爾德波爾茨里德（Wildpoldsried）是在德國南方的酪農小鎮，人口只有2500人，因為牛奶價格波動大，當地生活並不富裕。為了解決這個問題，20年前小鎮就召開多次市民會議，決議在社區發展再生能源，希望透過賣電給國家，為小鎮帶來穩定的收入。於是，數百位鎮民共同集資，在鎮內屋頂安裝太陽光電板，在牧場周圍豎起十幾座風機，並經營生質能源廠。現在，小鎮所生產的綠能已超過全鎮所需的6.8倍！穩定的賣電收入，不僅增加居民的財富，也用來支持鎮內體育賽事、教育醫療等公共服務，大幅提升了小鎮生活水平。

值得注意的是，他們不讓財團與政府主導，從投資、決策、營運到利益分配都由居民自主決定、一起共享，讓再生能源的好處完全留在社區、為社區服務。換句話說，人們從被動的消費電力，轉為自主決定、自力生產對環境與社區永續最好的電力型態，讓再生能源除了減污減碳之外，更成為支持社區發展的穩定力量。這不僅是傳統電力做不到的事，也是「公民電廠」的典範。

國際上，許多城市、部落也有非常多元的公民電廠案例。像日本岐阜縣石徹白地區，偏遠、老化、近乎滅村，10年前開始運用山村的水資源，發展小水力發電，賺電費來提供年輕人返鄉復耕荒廢農地。在公民電廠營運後，已經陸續有年輕人回村，在故鄉建立家庭。

台灣不少鄉村也呈現老化凋零，社區工作因而經常面臨人力與經費不足。儘管公部門的計畫都提供不少社區發展的經費，但部門間橫向溝通與整合不足，使經費多用於彩繪、公園等無法創造穩定收入的計畫；而光是申請計畫、核銷經費，就耗掉大量人力成本，因此無法吸引青年返鄉，形成惡性循環。

Photo Credit：取自Wildpoldsried副市長簡報

公民電廠深化社區民主，為社區帶來穩定收入

台灣不少鄉村也呈現老化凋零，社區工作因而經常面臨人力與經費不足。儘管公部門的計畫都提供不少社區發展的經費，但部門間橫向溝通與整合不足，使經費多用於彩繪、公園等無法創造穩定收入的計畫；而光是申請計畫、核銷經費，就耗掉大量人力成本，因此無法吸引青年返鄉，形成惡性循環。

如果將這些政府經費用來投資社區公民電廠，反而可以為社區創造穩定二十年的收益，還能省下社區大量的行政成本，更可以聘請很好的執行人員幫社區做事。社區公民電廠的評估規畫與設備費，還能向能源局申請補助，大幅降低社區自籌經費的門檻。

如嘉義明華社區，使用80萬社造獎金於社區活動中心屋頂設置了9KW高效能型太陽光電板。由於適用當時高效能光電躉購費率每度6.6712元，自105年4月開始售電迄今3年多，售電收入已超過30萬元，成為社區永續且穩定的財源。日前，明華社區居民更集資300萬元共同成立公民電廠合作社，希望增加綠電對社區的回饋。



綠能不僅是國際趨勢，也是一門好生意。由於Google、Apple等國際企業都已要求使用100%再生能源來製造產品，因此台灣許多電子廠商都急著買綠電，以保住國際訂單，台積電甚至將在屏東主導光電場設置。與其拱手讓財團賺走這些錢，不如透過公民電廠把這些收益留在社區讓大家共享。



Photo Credit：地球公民基金會

台灣長期仰賴燃煤、核能等傳統電力，帶來空氣污染、核災風險與難以處理的核廢料。要解決傳統能源的不正義，台灣必須發展再生能源，推動能源轉型。而從社區出發的再生能源計畫，符合地區特性、採納在地居民的智慧，不但能實踐地產地銷，加值社區發展與生態保育，在社區參與過程中，更能深化社區民主。

今年五月，旗美社大、地球公民基金會與中山大學永續發展與社會創新微學程，在南部五所社大舉辦公民電廠巡迴座談，獲得熱烈回響，顯示出社區對發展公民電廠的高度意願。社區工作者可以從舉辦講座、參訪綠能社區開始，激發與凝聚居民對社區發展的願景，思考再生能源如何為社區帶來正向服務，從公共建物或有意願的私人屋頂開始示範計畫，一步步擴大社區參與。

在民間努力的倡議下，「公民電廠」終於在今年排入經濟部議程，相關法令配套和資源也開始逐步到位。只要大家共同來努力，綠能社區很快就能在全台開枝散葉。現在就行動，建造屬於大家的公民電廠！

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航