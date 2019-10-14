示威場上首次出現「土製炸彈」，警方：「與世界各地恐襲所使用類同」

香港因反送中而起的示威持續近4個月，昨日（13日）示威場地旺角傳出一爆炸響，警方今日（14日）確認是一「土製炸彈」，事件中未有任何人受傷。

爆炸品處理課警司李展超表示，昨晚8時左右，旺角彌敦道及快富街交界路中一個花槽發生爆炸，他指當時防暴警到場清理路障，警員下車到約10至15米距離的路障作清理，短時間內花槽發出爆炸巨響。

警車車頭錄影片段顯示，爆炸發生在一輛警車旁，炸彈擺放在金行與警車中門一個花槽。李展超指涉及一個RCIED搖控土製炸彈裝置，作搖控的是一個手提電話，屬「自製高性能炸藥」。李展超指這類型裝置所使用的戰述及所涉的炸藥品，與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同，說明今次是使用爆炸品的升級行動，而目的只有一個，就是殺死及嚴重傷害警務人員。

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李展超稱該土製炸彈威力不是太大，只炸出一個大洞及有燒過的痕迹，而現場警員當時與爆炸位置有一定距離。他認為，製造炸彈者對化學品和電子改裝有一定認識，這些人有能力製造有效的爆炸裝置。他亦指今年7月亦有類近的案件，如7月於荃灣發現TATP，相關炸彈裝置非常危險，而製造相關裝置要有一定的知識及時間。

他表示，所有炸彈包括自製炸彈，引爆時的威力及方向是無差別，任何人在現場包括警員、市民、記者及公眾人士都受到傷害。

問及事件是否涉及恐怖主義，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，會調查爆炸品的製作成份，及會調查是次的案件與早前發現的相關案件是否有關聯，但暫未有證據顯示相關。李桂華其後在回應新華社有關恐怖主義的提問時，指警方仍維持香港的恐襲水平在中等。

警務處副處長（行動）鄧炳強開場時發言，指首次發現有人製造及使用以手提電話遙距控制的炸彈，炸彈當時在警車不足兩米距離內爆炸。鄧炳強聲言，近日針對警員的暴力行為越來越「過份」，又指示威者嘗試以土製炸彈襲擊警員，形容他們比其他的罪犯「更加邪惡」，出發點似乎是要「攞命」（奪命）。