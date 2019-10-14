守護自己和他人的孩子

今天是周六（10月12日），下午三時，網民發起九龍區遊行，起步時大太陽夾雜大雨，叫人狼狽非常，但千計遊行人士也是懶理沒有警方的通知書，在尖沙嘴起步。現在的遊行很有趣，起步時人們穿着五顏六色的衣物，以成年人為主，漸漸走下去，就出現變裝和新加入的人，到達終點時就會變成黑衣的年輕人為主。

經過四個月抗爭，人群已經自自然然熟習，如何徐徐地走進車子仍在行走中的大馬路，而馬路上的交通亦會收慢車速，巴士上的人，明明因為遊行而受着交通擠塞之苦，仍有搭客會從窗內向外高舉五隻手指，向遊行人士示意支持運動的「五大訴求」。

有巴士司機告訴過我，六、七月時有乘客發現因遊行而改路會破口大罵，現在反而似乎慢慢習慣。原來對示威者衝出馬路甚不滿的上年紀司機，現在發現因為堵路而減少了工作量，工作舒服了，竟然也沒有太多的不滿，這種改變，讓我這個記者嘖嘖稱奇。

Photo Credit: Ammar Awad / Reuters / 達志影像

今天香港主理教育的官員接受傳媒訪問，指香港的家長未能好好管教子女，沒有教好子女明辨是非，讓他們誤墮法網。似乎官員以為，香港的家長都沒法管束自己孩子。

官員們應該不知道，有些家長太擔心年輕子女上街，索性一起陪伴到底。早前我在屯門區遇過一位四十餘歲潮媽，一身全黑，戴了巨型太陽帽，她與讀中五的兒子一起來。母親說，丈夫就負責開車接送，她對兒子要寸步不離，好讓警察不會對兒子做甚麼。

今天在人群裡遇到50歲的李女士，她一身行山裝備，彩色的面巾蒙着了頭，只露出眼睛，但眼神也有點驚弓之鳥。她說，六月之前不關心時事，但近月不斷看新聞，看到年輕人被警察打到流血，她也對着電視流淚不止。

她的兒子20多歲，已畢業剛進入社會工作。兩母子一起蒙面出席遊行。她說，她和丈夫輪流陪伴兒子去遊行：「我親身來較心安，否則好擔心，怕警察打死我的兒子，我只有一粒仔（我只有一個兒子而已）。」

兒子透露，爸爸陪他上街時，比母子配更勇武。「爸爸看到警察舉警告旗也不肯走，要嗅到催淚彈才罷休。」他也擔心，與父母出來，逃走時跑得較慢。但兒子亦坦言，若跟同齡朋友出來，自己會因為朋輩義氣而衝得比較前。

憂心的媽媽說：「我往往未走到終點，看到氣氛緊張，就會『扭計』（撒嬌）要求兒子陪我走了。」這個媽媽表示，自己居住的社區政治取態甚保守，看到她們母子黑衣搭電梯，鄰居都會批評「搞搞震。」

李女士更透露，有些母親比子女更勇武，是兒女把衝動的家長冷靜下來。這些臉譜，都不在政府所描繪的示威者論述之中。

另一個中年男人，帶着友人的兒子同行。他似乎比年輕人更激動：「你問我，過了四個月，還要繼續出來嗎？四年也要繼續行呀！政府說我們不懂得教養年輕人？你林鄭月娥也說是母親，怎會那麼狠心對青年人？現在大家叫『時代革命』這口號，是逼出來的，革命也是你政府逼出來的。」

Photo Credit: Felipe Dana / AP Photo / 達志影像

上周末，有中資銀行、福建人零食店、因為創辦人批評示威者而受針對的美心集團旗下食肆被破壞，還有一些政府辦公室，因破壞之後被圍上木板，有黑衣人上前，再添一些塗鴉，或再打一些玻璃。破壞了一陣子，就有人勸說：「快點走了」。

在彌敦道於周六下午堵路，有路經車輛被截停。示威者上前察看，看到一輛計程車裡載有幼兒，囑咐手足讓車先離開：「車上有嬰兒呀！」黑衣人互相提示，把車引到安全地點離開。

黑衣人深入一個基層社區，深水埗，這個社區是香港最貧窮又最有活力的社區之一。周六下午，供草根市民掏寶的地攤，在路邊擺賣一些低廉的二手物品。有小數族裔人士路過，用頭頂着一大個竹簍，裡面盛滿了生果蔬果，應該在送貨去食店。

深水埗小店多，民居也多，示威者一邊走，一邊與街市居民交流，有人從唐樓上嗌下來，批評示威者「自私」，一度口角。但也有居民與示威者有交流。

示威者制作了一張傳單，解釋香港最大的免費電視台，其新聞編採偏頗。單張設計詳細，解釋多宗新聞，如何被選擇性報導，例如有白衣人在元朗用酒樽先打人，但大台報導卻只聚焦白衣人被人打，忽略了前因。

在基層社區如深水埗，街坊都沒有錢安裝收費電視台，不知道還有另外的電視台提供了較全面報導。這單張深受街坊歡迎：「我可以多拿一張嗎？」有中年人好像發現新大陸，熱切地向示威者請求。

人群慢慢的走，一邊隨地拿物件設置路障，或旁身。深水埗有大量古舊建築物，擲出街的建築物廢料，特別有古樸風味。呈S型的生鐵窗花，留有懷舊的青色剝落油漆。在外區，香港的窗已一律變成一式一樣的鋁窗了。有示威者拿着這個古樸窗花作旁身器具，我跟他說想拍照，他同意，也說了一句：「只有在深水埗，才可以拾到這種東西呢。」

深水埗路邊也有停工的地盤，有人拿來工人遺留了的士巴拿、鐵鎚。其中有一幕，有人挖出一把約十吋長的利刀，大家都似乎有默契，這個東西很危險，有人把它放下，亦有中年人用腳把利刀掃到一旁，讓它埋在垃圾堆裡。示威者也是有其分寸的。

深水埗居住了大量的非華裔小數族群，其中巴基斯坦裔及尼泊爾少年較多。有兩名蒙着面的南亞少年，拿着長棍，毃打中資銀行及交通燈設施。我問其中一個掛着小肚腩的男孩多大，他的大眼珠轉了一轉，用廣東話答：「15歲。」

照片由作者提供

人群行到接近荔枝角已入黑，有穿着黃色背心的「守護孩子」團隊人士跟隨，他們有些是教會人士，有些是有心的中年婦女。由於示威者經常處於神經質的狀態，一度誤認一輛白色的車子為警方衝鋒車，發狂的奔跑，未幾，才發現原來只是一輛物有相似的郵政局專車，車上的郵差叔叔，無奈地笑。有黑衣示威者忍不住向郵車鞠躬道歉。

黑衣示威者的心態，一路走有點焦急，有點擔心，也有點氣憤。「我們如果一早和警察開打，不會走這麼遠了。」走了三小時，人越來越少，危機也越來越高。天空上有政府部門的直昇機，一直跟着人群。對於這天傍晚，完全沒有和警察交鋒，人群的心理，是有點安心，也有點不甘。

快要解散時，他們一湧而上一間中資銀行，毃打幾下，毃碎了提款機，噴上幾個字洩憤，又趕快步行離開。穿着「守護孩子」背心的中老年人，有些已滿頭白髮，上氣不接下氣地跟隨，一邊用揚聲氣提示：「轉右再行就到達另一間警署了，大家留意。」畢竟，青年人未必熟悉每一個社區，總會有點迷路的時候。

「守護孩子」的中年人，苦口婆心的勸說：「差不多要離開啦，轉右邊可以到一個屋邨找洗手間更衣，轉左有一間體育館，也有更衣室。」這種勸說，說了一個街口又一個街口，終於，當所有人都安全離開，中年人才捨得撤離。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊