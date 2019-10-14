對抗貧窮3位學者共享殊榮：2019諾貝爾經濟學獎，出現第一對「經濟學夫婦」

2019年諾貝爾經濟學獎得主今（14）日揭曉，由美國學者巴納吉（AbhijitBanerjee）、法國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo）和美國學者克里莫（Michael Kremer）3人共同獲得殊榮。

諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎與和平獎得主已經分別在7到11日陸續出爐，今日公布經濟學獎得主，為2019年諾貝爾頒獎季劃下句點。

為全球貧困找解方，3學者共同獲獎

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）表示：「有關對抗全球貧困問題的最佳方式何在，今年的得獎人引進新方法以找出可靠的答案。」

1972年出生於法國的杜芙洛（Esther Duflo）在美國麻省理工學院（MIT）任教，是史上第2位獲得諾貝爾經濟學獎的女性，也是這個獎項最年輕的得主。

"Showing that it is possible for a woman to succeed and be recognised for success I hope is going to inspire many, many other women to continue working and many other men to give them the respect they deserve."



- Esther Duflo at today's press conference announcing her prize. pic.twitter.com/vTVBus80Hv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月14日

杜芙洛（Esther Duflo）於致詞時表示，「我希望表明一個女人有可能成功，而且她的成就也能得到認可，我希望這將激勵許多女性繼續努力，激勵許多男性給予她們應有的尊重。」

另2名得主分別為麻省理工學院福特基金會（Ford Foundation）國際經濟學教授巴納吉（Abhijit Banerjee）與美國哈佛大學教授克里莫（Michael Kremer）。

Photo Credit: 諾貝爾經濟學獎 Youtube

諾貝爾獎得主可獲頒一張證書、一面金牌和獎金900萬克朗（約新台幣2807萬元），若得主超過一位，則獎金平分或依比例分配。

諾貝爾經濟學獎正式名稱為「瑞典中央銀行紀念諾貝爾經濟學獎」（The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel）。諾貝爾獎起初的5個獎項不包括經濟學獎，1968年瑞典中央銀行捐款給諾貝爾基金會，才增設經濟學獎，並於1969年首次頒發。

頒獎儀式將於12月10日、即諾貝爾逝世紀念日當天在瑞典首都斯德哥爾摩舉行。

第一對共享經濟學獎的夫婦

《風傳媒》報導，此次諾貝爾頒獎，也出現第一對共享經濟學獎的夫婦檔。杜芙洛和巴納吉都是麻省理工學院（MIT）經濟學教授，巴納吉則是出生於印度加爾各答的知名學者，1999年擔任杜芙若的的博士指導教授而相戀，二人在開發中國家的經濟議題上合作研究至今，他們曾合著《窮人的經濟學：如何終結貧窮？》（Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty），二人也走訪世界各國，研究窮人「不合理」的消費行為，以及立意良善的社會政策為何無法幫助人們脫貧。他們提供詳實的統計數據與實驗結果，主張以「窮人經濟學」取代「菁英經濟學」做為政策制定依據。

《自由時報》報導，2003年，巴納吉和杜芙洛共同成立「貧窮行動實驗室」（J-PAL），這是一個由教授組成的研究網路，在全球5個地方設有辦公室，一起使用隨機控制實驗來回答如何消解貧窮這個重要的問題。目的在於確保政策是以科學證據為基礎，藉以減少貧窮。

被問及如何使用高額獎金時，杜芙若說，她在8、9歲時就知道，史上首位獲得諾貝爾獎的女性瑪麗居禮（Maria Skłodowska-Curie）把獎金用在購買更多研究設備，她也希望學習前人，善用獎金促進貧窮議題的研究發展。

2019 Economic Sciences Laureate Esther Duflo, born in 1972, is the second woman and the youngest person to be awarded the Prize in Economic Sciences.#NobelFacts #NobelPrize pic.twitter.com/0Ek8E7kLRh — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月14日

杜芙若是諾貝爾經濟學獎頒獎以來，第2位獲獎的女性。在她以前是2009年美國女學者歐斯壯（Elinor Ostrom），諾貝爾經濟學獎委員會認為，歐斯壯最大的成就在於，用許多實證研究與理論，推翻共有財（common goods）只能私有化交給市場，或交給政府集中管理兩途。

從小處著手、因地制宜，三學者為貧窮找出解方

瑞典皇家科學院（Kungliga Vetenskapsakademien）表示，今年的獲獎者引入了一種新方法，他們將問題劃分為較小、更容易管理的問題，如從改善教育和兒童健康等面向著手，透過這些更小、也更精準的問題，他們仔細的設計出實驗，並在最受影響的人群中施行，以獲得最好的回答。

科學院指出，克里莫在1990年代於肯亞西部的研究，證實了這種研究途徑的影響力，證明一系列措施確實能提升學童的學業成績。巴納吉與杜芙若也跟著克里莫的腳步，一起在多個發展中國家進行類似研究，三人的研究方法論已成為發展經濟學的主流要角。

他們的研究直接成果，讓印度超過500萬兒童已受益於有效的學校補習計劃，另一例子是讓許多國家對預防性醫療提供了巨額補貼。瑞典皇家 科學院指出，這些只是這項新研究如何幫助緩解全球貧困的2個例子。它還具有巨大的潛力，可以進一步改善世界上最貧困人口的生活。

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核稿編輯：楊之瑜