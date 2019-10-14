從鞋廠工人到藝術家，一場意外改變了菲律賓移工Mark的命運

「我可以賺很多錢了！」Mark Lester Reyes還記得自己第一天從菲律賓抵達台灣時的興奮心情。不過，事情的進展在一開始並不如想像中順利。

來台灣之前，Mark 在菲律賓的一間便利商店裡擔任店長。雖然是管理一間店，但他說薪水不高，壓力也不小。後來，抱著姑且一試的心態，他順利申請到台灣工作的簽證。原以為自己累積的工作經驗可以運用在台灣的工作上，但他沒想到居然是在鞋廠工作。像是被澆了一頭冷水，他當初抵達台灣的興奮之情也被失望所覆蓋，「歐，我的天！我當時好驚訝，我也不會操作工廠的機器！」

儘管與期望不符，他感激雇主和同事們都很友善，也很用心教他操作機器。然而，在工作了兩個月後，他有一次因操作失誤，不小心被化學液體濺了一身，臉上也因此佈滿傷疤。

「我想要回家。」他說意外發生後，這是當時浮現在腦海裡的第一個念頭。不過現實的因素讓他不能這麼做，尤其他是借了好多錢才能來台工作，如果回去菲律賓，這些錢要怎麼辦？他只好咬緊牙根，告訴自己必須要勇敢。

Photo Credit：One-Forty

「我很幸運，雇主那時一直帶我去看醫生，很照顧我，臉上的傷疤也漸漸淡掉了。」回想起那段日子，Mark 也不完全只有難過的記憶。或許，也正是這段經歷讓他後來的人生出現了另一種可能。「我告訴自己這可能是我必須走過的路。不是常說，事出必有因嗎（Everything happens for a reason.）

原鄉啟程：從菲律賓到台灣

今年30歲的Mark來自菲律賓的布拉干省（Bulacan），高中主修視覺設計。他的爸爸在他讀高中時過世，身為家中長子的他，於是成了家裡的支柱，賺錢讓弟弟妹妹們唸書。為了賺取更多的生活費，他當時選擇離開家鄉到城市工作，最後才在朋友的鼓勵下申請到台灣的工作簽證，「要離家到台灣工作時也不會特別難過，可能我高中之後就已經離家了。習慣了，哈哈！」

高中離家讓Mark很早就適應獨立生活，也因此在碰到難題時，他總能勇敢面對和解決。雖然剛在台灣工作不久就被濺傷，但難過之外，他為自己找到了解決辦法。「我開始學化妝，想遮蓋這些傷疤。」也因為這樣，他的朋友希望邀請他擔任化妝師，一起去參加比賽。Mark一開始不敢答應，畢竟自己學化妝的目的是為了遮掩傷口。但他後來決定硬著頭皮上陣，利用休假更認真練習化妝，把網上所有的相關影片都看過一遍。

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他的付出有所收穫，Mark和朋友的團隊得獎了，而掛上「化妝師」一名的他也被大家注意到，合作機會紛紛找上門。但這一次的合作不是化妝，而是縫製禮服。

他與團隊們要參加一場在台灣的菲律賓選美比賽，參賽條件是利用回收物製作禮服。高中就接觸藝術的他對於禮服的呈現頗有想法，也做過類似的事情，因此從畫草圖、找材料、縫製禮服到化妝，他都能一手包辦。他還記得，他在那次的比賽裡一口氣製作了四套禮服，得到很好的評價。從此，只要同鄉們找他幫忙，若時間可以配合他都會趕到，不管是台北、台中還是高雄。

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幾年下來，他已經製作了近150套禮服。隨著作品受到越來越多人的認可，他坦言自己也沒有多少時間可以休息。說到這，他雙手環抱自己，露出無奈但又驕傲的眼神說，「你看，我星期一到星期五要在工廠工作，平日又要化妝和做禮服，我有太多事要做了！」無奈是因為無法休息，但驕傲是因為感受到自己被需要，以及讓每一個人都能因為自己的能力而變得更漂亮。

從化妝到做禮服，Mark踏上了他過去從沒想過的旅程，「我猜，或許意外的發生（臉部被濺傷）對我來說是一件好事吧！」如果沒有那場意外，他現在會是什麼樣子呢？

「事出必有因」，幸好當初難過的事如今結出了美好的果實。

異鄉日常：美味便當和創作

轉眼間，Mark在台灣的工作已經邁入第5年，透過續約，他還會在台灣多待3年。而從他的語氣裡，著實可以感受到他對這片土地的喜愛。例如，他還可以一一列出台灣的四大好處，「首先，如果跟菲律賓的薪水相比，這邊的錢很多，這是最大的差別！第二，我工作的地方不需負擔伙食費，因為公司會負責。第三，住在菲律賓需要繳房租，但住在這裡的宿舍不用。」

說到第四點，他先是有些不好意思，但最後更像是以豁出去的心情笑言，「我剛來台灣時，只有49公斤，但我現在有76公斤！因為台灣的食物太好吃了，超級好吃！一個便當除了飯，還有四種配菜和湯，我的天，我好愛！」

說起這些在台灣的日常，他總是可以形容得非常幽默和逗趣。但提到創作和未來規劃，卻又能瞬間變得認真嚴肅。

他提及，想試著連結自己在台灣和菲律賓的經歷，尤其希望可以讓更多台灣人認識自己的家鄉——布拉干。「這些風景和文化，只有我們家鄉才有！」在他眼裡，布拉干是一個漂亮又有文化的地方。他提到家鄉在每年的1月23日都會舉辦名為Halamanan的節慶，慶祝他們對當地各式植物、樹木和花朵的崇拜。而他目前正以這個節慶為靈感，親手為此縫製一套禮服，說出家鄉的故事。

Photo Credit：One-Forty

因創作而犧牲休息時間，他也希望可以在為未來儲備更多能量，「若有一天回到菲律賓，我希望可以利用在台灣累積的手藝開一間美容院。」這個夢想在之前有小小地實現了一次。那時，Mark的弟弟結婚，他自豪地表示所有親戚的妝容都是他一手完成的。

「那你的母親一定很為你驕傲吧！」

「希望如此！」說完，他像個說錯話的小孩，笑著立即否定剛剛才說過的話，「不是！她一定很為我驕傲！」

「那你有什麼想要鼓勵自己的話嗎？」

「我的天，這好難喔！」他又露出一貫誇張的表情，「好啦，那我要保持漂亮！（Stay Pretty）」才說完，他又急著否定，「開玩笑的啦！我想跟自己說，我已經清楚知道自己要什麼，所以我想要多留點時間給自己，好好照顧自己。畢竟，我已經很漂亮了！」

確實，這一路走來，他不僅為自己和別人創造漂亮，更重要的是，他也為自己活出漂亮的人生。

Photo Credit：One-Forty

嘿，你知道嗎，Mark Lester Reyes在今年 10 月就要現身台北囉！One-Forty 團隊特別邀請他為這次的【轉機：台灣】年度攝影展製作三套精緻禮服，其中兩套是菲律賓的傳統國服，而另一套則是節慶禮服，是他以家鄉節慶Halamanan為靈感所製作。除了展出三套禮服，Mark 也會有一場分享會，訴說這一路走來的故事。名額有限，趕快報名參加以下兩場活動吧！

One-Forty 年度攝影展以【轉機：台灣】為主題，除了訴說台灣是這一群東南亞移工朋友們跨國旅程中的「轉機點」，更期許台灣可以成為移工朋友們的人生「轉機」，讓他們在台灣的這一段旅程中累積有意義的知識技能，帶著台灣的善意歸國。

誠摯邀請大家參與這場攝影展，除了聽聽 Mark 的人生故事，也看見東南亞移工與這片土地的連結，一起推動轉機。

One-Forty【轉機：台灣】攝影展資訊

【移工大人物 】Mark Lester Reyes：我在工廠創造美麗

時間：10/27（日）14:00 – 15:30

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/c309ad

One-Forty【轉機：台灣】年度攝影展

地點：松菸文創園區一號倉庫

日期：10/24 (四) – 10/30 (三)

時間：10:00-18:00 (週五六日延長至20:00)

地點：松菸文化創意園區一號倉庫

費用：免費入場

馬上去展覽官網：https://qsear.ch/50de39

預約團體導覽：https://qsear.ch/a5950a

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜