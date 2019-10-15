《Now》車長也得到如此待遇，警察會怎樣對待一般市民？

有記者朋友巡邏各區警署幾個月，總括經驗說，每個警署都有其性格，有些警察溫文一點，有些很癲狂；其中位於太子站旁的旺角警署，可能冤情太重，或者加班太多，警察已陷於瘋狂，每晚臨近半夜會變臉，我半信半疑，直到今天《Now新聞》的車長後腦疑被布袋彈打中，反正我信了。

疑點很明顯，警方記者會繼續詭辯，仍未能答覆：

《Now新聞》車長路過，有什麼可疑？ 若非車長正在危害某人生命，有什麼理由要開槍？ 就算真的要開槍，為何要射頭？ 後腦中槍？為何從後headshot? 從後向頭開槍，違反幾多條警例與人權守則？ 射頭了，倒地了，為何要綁手？ 射頭了，倒地了，為何不叫白車去醫院？ 《Now新聞》同事過來解釋身分了，為何要趕攝影記者走？ 《Now新聞》同事過來解釋身分了，為何還要把車長拉入警署？ 為何扣留兩小時才送醫院？ 為何扣留兩小時，車長滿身傷痕？ 一開始情況緊急要headshot開槍打頭，為何轉頭又釋放了？

以上的問題都不重要，因為大家都知道答案。不過由於警察永遠是對的，所以大家永遠都不知道答案。

《Now新聞》車長是傳媒一分子，總算比平常人多一點話語權，有人證，旁邊有攝影機，有同事即時關注，有大公司為員工發聲，有新聞界專業團體關心，尚且得到如此待遇。

可以想想，我們這些平凡百姓、我們這些蟻民、被稱作「曱甴」的人，碰上相似遭遇，會得到什麼對待？

多少人，被拉進警署而不為人知；多少人，受私刑受性侵犯性暴力而不敢公諸於世；多少人，被困警署不是兩小時而是48小時；多少人，不獲律師見面，延遲送院診治；多少人，在警署被「私了」而不敢發聲；多少人，有理無理，警察為求湊數，任意拘捕告暴動，叫你「有嘢同法官講」；多少人有冤無路訴，因為警察會蒙面，身上無編號。

射記者、抓社工、打醫護，各專業同氣連枝，特別感同身受；濫捕大學生、專捉小朋友，年輕就是罪，中學老師說，很多學生就是因為同伴俾警察搞畀警察打而心生義憤，每個專業每個社群的義憤得不到緩解，政府繼續火上加油。幾個月來，仇恨升級，政府再給予額外鼓勵，務求警隊濫權無後顧之憂。

政治問題，你找警察解決，現在警察變成問題了，你不敢解決。而林鄭一幫人誓要拔除眼中釘，新一波DQ即將開始，下一輪取消區議會，投擲政治暴力汽油彈，仇恨螺旋無了期。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰鄭家榆

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