2019大山地門當代藝術展（上）：以原住民主體性與主流文化對話

文：陳韋鑑

對台北的讀者來說，在遙遠炎熱的屏東有一個我們依稀記得是遊樂園的園區，最近舉辦了一個十餘位藝術家參與的當代藝術展覽，這是一個以地區為名的當代藝術展，當漢人許多大型展覽只是將原住民藝術家視為台灣藝術史不可或缺的部分時，在地的原住民藝術家們已經推出自己的當代藝術展覽，再搭配資深策展人，邀請觀眾們將眼光轉移方向，轉移的不只是由北往南的方向，也轉移與過去面對原住民藝術家時的不同觀看方式。

5月18日到9月10日，在台灣原住民族文化園區舉辦的「當斜坡文化遇到垂直城市－大山地門當代藝術展」，由徐文瑞擔任策展人，伊誕．巴瓦瓦隆（Etan Pavavalung）擔任在地的協同策展人，邀請大山地門地區十餘位藝術家展出，展出形式包括繪畫、雕塑、聲音、活動影像與空間裝置等；事實上，主辦單位在二月中時，已經在台北國父紀念館舉辦過「當斜坡文化遇見垂直城市：大山地門當代藝術文件展」，透過年表、紀錄片與藝術家們部分作品， 讓觀眾可以對該展有比較基礎的理解。

Photo Credit: 陳韋鑑 馬郁方作品

從戰後台灣的藝術領域來看，過去的主要觀點是中西二元論的、而其中的東方就只是中國，在這個大中國漢人觀點下、只以血緣作為判準時，原住民藝術家基本上是被缺席的，而後台灣主體性逐漸被討論的過程中，原住民藝術家開始被關注，不過主要也是以相對於漢人的族群來被介紹，完全忽略在台灣原住民並不是一個單一族群，而是有著各自不同的情境，這種被視為一個整體的角度，其實是缺乏原住民主體性的。

其實從這次舉辦展覽的原住民族文化園區的角度來看也可以看到主體性轉變後的差異，過去的園區是以漢人為主體的視角，對原住民的理解就是歌舞表演，或是以他者的生活呈現來「寓教於樂」，而近年來以原民為主導時，思考的主體開始轉變，園區裡的石板屋不再只是給漢人看的模型，而是背負著文化復育的功能，讓鄰近部落的年輕人有機會在耆老的帶領下學習即將失傳的石板屋蓋法，進一步的，園區開始有原住民藝術家駐村交流的項目，甚至是與國際原住民交流的活動，可以直接跳過漢人觀點與國際上的不同原住民交流，帶回不同處境下各國原住民的策略與其傳統文化，這些可能都是被漢人主流觀點忽略的努力。

Photo Credit: 陳韋鑑 雷恩作品

在主流觀點忽略的現實下，原住民藝術家時常處在兩難的處境裡，如果先求被漢人關注，很容易失去詮釋權，這不只是搶奪詮釋權而已，某個程度上更是在面對自我認同，更嚴重的現況是，長久下來年輕的都市原住民甚至可能還依賴漢人的詮釋來認知自身，進而讓原住民文化的未來發展更令人擔心。但是，失去主流關注也意味著失去互動與交流，在文化環境變動的過程中，對標定自身文化也更加困難，這個兩難也在面對「策展人」這個展覽關鍵人物時更為凸顯，畢竟在多數大型展覽中策展人都握有詮釋權，如何面對策展人就會是在地原民藝術家常要斟酌的。

Photo Credit: 陳韋鑑 阿旦作品

在這次的展覽中，我們看到了可能是比較合適的做法，由深具經驗與國際眼光的漢人策展人徐文瑞與在地的伊誕合作，這有點像是台北雙年展的模式，透過國際策展人與在地策展人的合作與國際接軌，但是多年來這個模式的效果飽受批評，尤其是許多外部策展人在地接觸時間都相當短暫，兩個策展人之間的關係如何協調，外部策展人如何理解在地？而這次在大山地門的當代藝術展覽中，徐文瑞與伊誕如何突破這個問題，這是當初二月份在台北展出時就引人注目的。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航