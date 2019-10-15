【插畫】政治歸政治，⋯⋯人民幣真香啊

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NBA事件發生之後，對照過往，這幾天好像都沒有藝人跳出來呼籲「政治歸政治，體育歸體育，不要玷汙神聖殿堂」了。那些常說政治歸政治，體育歸體育、電影歸電影、遊戲歸遊戲、動漫歸動漫、教育歸教育的朋友，在這一陣風波期間，有感受到一絲不對勁嗎？

不到一週，跨國大企業和偉大作者都在告訴全世界，沒有什麼政治歸政治，因為NBA、《南方公園》、暴雪、井上雄彥《灌籃高手》、Tiffany、FIFA等等，不管是什麼國家的什麼產業，都會遇到在自我閹割民主自由和或堅持良知被中國嗆抵制之間，做出選擇的狀況。

然而近年來，已經越來越多國際大廠和名人，不願意向中國違反民主自由人權的審查低頭。這顯示兩件事實

中國的經濟影響力持續衰退榮景不再 中國對民主自由人權的侵犯已經到臨界

向中國低頭的獲得的利益，和損失的商譽相較，早已不再划算。

人民幣已經不香了。

當全世界的資源布局早就在逃離中國、跳船逃難潮、轉進東南亞市場，台灣島上的親中政黨和側翼，卻仍然不斷告訴選民「中國才是活路」，不靠中國就是鎖國就會變成北韓，他們的思維，好像是平行世界。

這幾天的脈絡，《南方公園》那支讓人笑到哭出來的神作已經完美說明了一切，話說回來，能夠看到這樣的作品大家真的要珍惜，因為在「好民主好自由」的中國，這些都已經是想看也看不到的禁忌囉。

本文經nagee授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航