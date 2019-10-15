以「來台求學」騙當黑工，印尼警方：台灣獨有的新型態人口走私
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印尼警方宣布破獲新型人口走私案，指人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台求學卻淪為黑工，目前約40人受害。而今年6月向教育部陳情遭仲介剝削的六名建國科大印尼學生已被移民署安排返國。
（中央社）印尼警方日前宣布破獲人口走私案，被控的世新國際人力公司說，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。移民署今晚表示，已協助6名受害的建國科大印尼籍學生搭機返國。
印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。
被控的世新國際人力公司今天表示，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。
對此，移民署今晚表示，教育部在今年6月27日曾對外表示接獲建國科技大學印尼籍學生陳情，指其護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，同時也向1955專線求助。
有19名學生出面說明並製作筆錄，其中6人由彰化縣警察局鑑別為被害人，並由移民署彰化縣專勤隊協助移送安置於庇護所，目前全案由彰化地檢署偵辦中。
移民署表示，針對此案，彰化縣專勤隊密切與查處機關彰化縣警察局保持聯繫，並主動聯繫建國科大，以妥適協助相關被害人。
移民署指出，彰化縣專勤隊已協處4名學生於8月29日搭機出境；另2名也於9月3日由駐台北印尼經濟貿易代表處派員協助搭機返國事宜。
教育部今年6月曾召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發生嚴重超時工作、被不當扣款與護照等，認為校方「嚴重失格」、「惡行重大」，和業者、仲介公司的種種作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。
《中央社》9日的報導指出，印尼警察總部刑事警察局的新聞稿揭露，2名被逮補的嫌犯欺騙受害者稱，只要出3500萬印尼盾（約新台幣7萬6000元）就可以拿獎學金到台灣唸書。
警方指出，對於付不出3500萬印尼盾的父母，嫌犯告訴他們，學生到台灣後可以工作，到時候再從薪水扣除。
印尼警方表示，有約40名受害者已在台灣工作18個月，嫌犯承諾他們可以賺到新台幣2萬7000元，實際上有些人只拿到200萬印尼盾（約新台幣4355元），有些甚至沒拿到錢。受害者也向印尼警方報案。
根據警方新聞稿，這些受害者到台灣後，每週一到週六都在工作，週日則上語言，嫌犯讓他們學語言只是為了工作需要，教他們語言的也是犯罪集團的成員。
警方指出，這些受害者來自南蘇門答臘省（South Sumatra）的楠榜省（Lampung）以及西爪哇省（West Java），他們被送到台灣前先被安置在雅加達，當時還有偽裝成台灣的代表對學生進行面試。
警方說，這個新型態的人口走私案，目前還沒有發現在台灣以外的其他國家也有類似情形。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜