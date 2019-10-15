以「來台求學」騙當黑工，印尼警方：台灣獨有的新型態人口走私

（中央社）印尼警方日前宣布破獲人口走私案，被控的世新國際人力公司說，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。移民署今晚表示，已協助6名受害的建國科大印尼籍學生搭機返國。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。

被控的世新國際人力公司今天表示，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。

對此，移民署今晚表示，教育部在今年6月27日曾對外表示接獲建國科技大學印尼籍學生陳情，指其護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，同時也向1955專線求助。

有19名學生出面說明並製作筆錄，其中6人由彰化縣警察局鑑別為被害人，並由移民署彰化縣專勤隊協助移送安置於庇護所，目前全案由彰化地檢署偵辦中。

移民署表示，針對此案，彰化縣專勤隊密切與查處機關彰化縣警察局保持聯繫，並主動聯繫建國科大，以妥適協助相關被害人。

移民署指出，彰化縣專勤隊已協處4名學生於8月29日搭機出境；另2名也於9月3日由駐台北印尼經濟貿易代表處派員協助搭機返國事宜。

教育部今年6月曾召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發生嚴重超時工作、被不當扣款與護照等，認為校方「嚴重失格」、「惡行重大」，和業者、仲介公司的種種作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。

Photo Credit: 中央社 印尼警方9日在警察總部刑事警察局召開記者會，宣布破獲新型態的人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印

尼年輕人到台灣唸書，卻淪為超廉價或無酬勞工。（印尼警察總部刑事警察局提供）



《中央社》9日的報導指出，印尼警察總部刑事警察局的新聞稿揭露，2名被逮補的嫌犯欺騙受害者稱，只要出3500萬印尼盾（約新台幣7萬6000元）就可以拿獎學金到台灣唸書。

警方指出，對於付不出3500萬印尼盾的父母，嫌犯告訴他們，學生到台灣後可以工作，到時候再從薪水扣除。

印尼警方表示，有約40名受害者已在台灣工作18個月，嫌犯承諾他們可以賺到新台幣2萬7000元，實際上有些人只拿到200萬印尼盾（約新台幣4355元），有些甚至沒拿到錢。受害者也向印尼警方報案。

根據警方新聞稿，這些受害者到台灣後，每週一到週六都在工作，週日則上語言，嫌犯讓他們學語言只是為了工作需要，教他們語言的也是犯罪集團的成員。

警方指出，這些受害者來自南蘇門答臘省（South Sumatra）的楠榜省（Lampung）以及西爪哇省（West Java），他們被送到台灣前先被安置在雅加達，當時還有偽裝成台灣的代表對學生進行面試。

警方說，這個新型態的人口走私案，目前還沒有發現在台灣以外的其他國家也有類似情形。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜