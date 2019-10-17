申請美國大學成績不夠亮眼？善用「申請論文」將劣勢轉為優勢

申請美國大學，數字很重要，舉凡GPA、SAT/ACT測驗成績，都是大學招生委員第一眼就能看到且與其他申請者比較的項目，可是萬一你某一學期的表現差強人意，影響了GPA，或SAT/ACT測驗不夠亮眼，甚至是曾經被學校記過，該怎麼補強這些顯而易見的缺失呢？

我們時不時會聽到學生詢問上述的這些問題，也瞭解學生必須時時維持優異的表現，壓力可不小，所以面對不太好看的數字或表現，我們建議學生，善用申請論文來解釋自己的行為，至於該怎麼做呢？看看我們怎麼說！

1. 清楚解釋問題

我們常常遇到學生認為自己遇到的狀況，不用詳加解釋，他人一定都瞭解，其實這是一個錯誤的觀念，因為美國大學的招生委員，不一定這麼瞭解台灣學制、學校風氣等，學生應該用自己的方式清楚解釋問題。

我們會建議學生，善用機會幫助他人瞭解你的問題及你未來會如何改善，同時你也能再次反思，梳理所遭遇的問題的邏輯，相信下一次再遇到難題，你的思考方式會更成熟。

例如，我們曾經有個學生，某一學期的表現明顯較低，討論過後，我們建議他大方指出自己不足的地方，並強調那次的考驗，讓他學到抗壓性的重要，再加以闡述自己是如何在之後取得更好表現；最後，那個學生還是順利申請上前30名的學校。如果你是因為家中經濟狀況或身體出問題，讓你無法專注於課業，務必據實以報，因為學校可能會要求你提出相關證據。

2. 評估你所遭遇問題的複雜度

由於申請論文有字數限制，所以我們建議學生在下筆之前，先思考自己遇到的問題，是否一言難盡？如果要寫下來的話，該如何不要帶入太多情緒，並運用對的字眼形容你遇到的問題？

如果你遭遇的問題比較複雜，就算用字再精準，讀者的解讀可能也與你預想的不同，所以我們建議，可以在論文中坦承自己知道問題所在，希望有機會在面試時作更詳盡的解釋。

與大學面試官面對面，是最能展現誠意的時機，你可以透過口語表達、眼神交會，讓面試官感受到你真誠解釋問題，以及想要改善的決心，而不是只在為自己找藉口，這些交流帶來的真實感覺，是文字無法做到的。

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3. 接受已經發生的事，承擔後果

如果你在期末發現某一科成績不如預期，你的第一反應是什麼？可能是責備自己不夠認真？可能是抱怨課業壓力太重？其實遇上問題是誰也不樂見的情況，你可以怨天怨地或氣餒，但是在這之後你必須收起這些情緒，好好面對現實。

我們也曾碰過一個學生，成績一直在學校名列前茅，但在一次學期結束後沒有受到表揚，因此感到受挫；我們除了陪學生反省以外，也會引導他往正面角度思考，不要為幾個名次鑽牛角尖，畢竟些微的分數差距，比不上申請論文好壞來得重要。

我們通常建議學生，接受自己造成的後果，從中學習並勇敢負起責任，因為這是你成長的大好機會，你越能感受到這些挫折帶給你的體悟，就越懂得如何再次站起來。

千萬別將已經發生的事，怪罪到他人身上（尤其是老師），除了會讓招生委員認為你不夠成熟、無法承擔責任之外，老師也可能是在推薦信當中為你美言幾句的關鍵人物。

4. 強調從中學到的經驗

每個人都會犯錯或做出錯誤判斷，但是卻很少人從中學到經驗。我們建議學生，好好從挫敗中學習經驗，並將這些獲得內化成自己的一部分；因為只有透過內化，你才能毫不猶豫地在申請論文甚至是面試當中，暢談自己的獲得。

有些學生會在論文中寫道，「在課業遇到困難後，我才瞭解老師不會主動提供協助」，這樣的寫法看起來是不是有點被動、不夠正向？你應該誠實提出自己遇到的問題，並強調自己的獲得，改成「在課業遇到困難後，我學會了適時求助的重要性」，讓讀者將焦點聚焦在你身上，只有你能主宰發生的事。

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5. 提出改善計畫

遇到問題之後，除了敘述自己的獲得外，提出改善計畫也是很重要的一點。在這裡我們要提醒學生，改善計畫必須提出具體行動，否則只會淪為喊口號，無法讓讀者感受到你的誠意。

如果學生某一學期的成績不好，他們最常寫下的改善方案是「我未來會更努力念書」，缺乏實際作法，你應該確切提出你的計畫細節，例如：未來每天都會在固定時段複習這天所學、與同學組成讀書會每周檢討習題等。

其實美國大學招生委員也是人，沒有理由特意刁難申請者，所以即使你的申請文件中有一點不完美，也不至於讓你就此與理想學校絕緣，只要你不是刻意隱瞞或忽略，並運用正確的策略，真誠解釋，相信招生委員都很願意與你聊聊你所遇到的問題！

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本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航