「哈吉貝」侵襲日本第4天：已逾64死，仍有13萬戶停水、4萬戶停電

日本第19號颱風哈吉貝颱風12日登陸日本，目前造成的死亡人數已經攀升到超過64人，根據《NHK》報導，另有15失蹤、212人受傷。此外，也造成66處河堤被沖毀，1萬棟房屋淹水，停水停電也仍未恢復，至少13萬戶仍停水、4萬戶停電。

死亡人數超過64人，還有15人失蹤

根據《NHK》日本時間15日12時09分（台灣時間11時09分）報導，NKH自行統計，這次颱風目前造成66人死亡。包括福島縣25人；神奈川縣13人；宮城縣10人；櫪木縣和群馬縣各4人；埼玉縣、岩手縣、長野縣、茨城縣各2人、千葉縣和静岡縣各1人。此外，神奈川縣、福島縣等6縣共有15人失蹤。32都府縣共212人受傷。《共同社》15日日本時間12時33分（台灣時間11時33分）的報導則指出，這場颱風造成64人死亡。

66處河堤被沖毀、140起土石流，造成1萬棟房屋淹水、900棟房屋毀損

《共同社》報導，國土交通省表示，截至15日凌晨5點，已經確認了有66處、共47條河堤被沖毀，但官員們表示，由於水位太高，某些地區難以到達，還無法估算破壞程度。《NHK》報導，河堤被沖毀的包括日本中央政府所管轄的4河川，有12處潰堤，都道府縣所管轄的河川中，有7個縣的43條河川共54處潰堤。

《NHK》報導，此外，截至15日上午為止，哈吉貝造成已經16都縣共181條河川造成氾濫淹水。包括福島縣30條河川、宮城縣16條河川、茨城縣18條河川、櫪木縣23條河川、埼玉縣23條河川、新潟縣5條河川、長野縣14條河川。青森縣1條河流、岩手縣3條、山形縣4條河流、群馬縣2條河流、東京都5條河流、神奈川縣3條、山梨縣3條河流、 靜岡縣27條河流、三重縣2條河流。

Photo credit: AP / 達志影像 流經日本埼玉縣、茨城縣和東京都的中川因為哈吉貝颱風帶來的強降雨而氾濫，淹沒茨城縣道路。

而日本國土交通省（交通部）則表示，截至14日傍晚，颱風哈吉貝帶來豪雨，導致土石流、山崩等的土石災害至少在19都縣發生了140件案例。其中包括豪雨導致群馬縣富岡市崩山，土石流流入民宅，有兩棟民宅的3名居民死亡。此外，埼玉縣、靜岡縣、岩手縣與新潟縣也都傳出土石流災情。

根據NHK自行統計，颱風哈吉貝目前至少造成全國有1萬棟房舍浸水，逾900棟住宅部分損毀。但至今還有部分地區尚未能確認災情。

Photo credit: AP / 達志影像 群馬縣的富岡市，兩棟民宅後方山區發生土石流，最終造成3人死亡，是這次19號颱風最早傳出土石流災情的地方。

目前仍有13萬戶停水、4萬戶停電

《NHK》報導，厚生勞動省表示，截至15日凌晨4時，已知13都縣13萬3333戶還處於停水狀態。包括福島縣磐城市4萬5400戶、福島縣相馬市、新地町、南相馬市共2萬3255戶、田村市4300戶，東京都的奧多摩町與日出町共3100戶仍停水。茨城縣的常陸大宮市與大子町、靜岡縣的熱海市與函南町、櫪木縣的那須烏山市、櫪木市與鹿沼市等有多戶仍停水。

在電力方面，日本各區域由不同電力公司負責供電，從東京電力公司、中部電力公司、東北電力公司3家回報的狀況來看，目前至少有4萬5410戶停電。

《NHK》報導，「東京電力公司」所供電的1都5縣當中，截至今天上午11時，已知約有2萬1900戶仍處於停電狀態。停電地區包括上個月受到今年第15號颱風法西影響就停電的千葉縣館山市、南房總市等共1萬6100戶。還有受這次颱風影像的神奈川縣相模原市、川崎市等共2200戶、東京都世田谷區1700戶、茨城縣1100戶、群馬縣500戶、靜岡縣200戶、山梨縣100戶仍處於停電狀態。

「中部電力公司」所供電的5個縣當中，截至14日晚上8時為止，在長野縣內約有2萬1910戶停電。

而「東北電力公司」供電區域，包括宮城縣、岩手縣、福島縣等部分地區，截至今晨為止仍有約1600戶停電。包括宮城縣1300戶、岩手縣100戶、福島縣200戶。

Photo credit: AP / 達志影像 本次哈吉貝颱風重災區長野縣境內仍有2萬多戶停電。圖為長野縣長野市颱風街道滿目瘡痍的樣貌。

新幹線列車10個編組泡水，最慘可能要報廢

《共同社》報導， 日本大多數地鐵恢復正常，但部分路段仍暫停服務，或是還無法恢復成受災前的通行狀況。 JR 東日本公司表示，長野縣的一個車站，有成排的新幹線列車被洪水淹沒，將需要「很長的時間」才能恢復東京和金澤之間的新幹線服務。

《中央社》報導， 北陸新幹線包括JR東日本公司擁有的E7系列車，及JR西日本公司擁有的W7系列車，合計共有30編組；這次泡水的有E7系8個編組及W7系2個編組，占了北陸新幹線所有編組的1/3。

熟悉鐵道體系的日本東京工學院大學教授高木亮說，這有可能是第一次發生這麼大規模的新幹線泡水事件。高木亮說，新幹線車廂泡在污水中，即使弄乾仍有可能在啟動時起火，必須要完全清潔乾淨才行。不過，要把車廂內的機電設備等各個角落完全清潔乾淨，在實際上很困難，單從影像來看，至少車廂地板下的機電組件可能要全數更換。高木亮說，如果連車廂地板上的空調配線等也損壞的話，最差的情況或許就是報廢一途。

「秋颱效應」造成哈吉貝颱風強降雨

《中央社》報導，國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，哈吉貝12日傍晚登陸日本前後，近中心平均最大風速約為40公尺/秒，僅為中等強度的「中度颱風」。

但為何中度颱風等級的哈吉貝仍帶來大量災害，吳德榮表示，主因是哈吉貝遇上「秋颱效應」。他說，當北方冷空氣正快速削弱颱風中心強度的同時，其環流的南風、東南風與冷空氣的強「輻合舉升」作用，在颱風中心抵達前，在其北側已產生厚實的雨帶，24小時即帶來近千毫米的「致災性降雨」。

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核稿編輯：羊正鈺