年紀到了、家長催婚、他對我很好？你該三思而行的七個結婚理由

婚姻是女人人生的大事。雖說結婚的理由有百百種，我這裡提供一些其實不夠充分的理由，畢竟人常常在重大決策時刻，會不小心做出非理性決策。

一、對方跟我求婚

這我寫在第一個。我自己遇到的經驗是，人家想結我就是不想。不是不想結婚，是不想和這個人結婚，當時的對象已經交往兩年，但是兩個人對於家庭的想法差異太大（放心，後來我經幾個月努力分手成功）。可是很多人就會陷入這個迷思，求婚通常都是比較想結婚的那個人提出，那為什麼被求婚的那個一定要答應呢？

我們理專很想賣你保單，你也不一定要買啊？應該要看看這個人有沒有符合自己對婚姻的期待，7、8成就可以考慮，完全符合不可能。

二、年紀到了

在我30歲左右，為了這件事非常焦慮。因爲我一直想要有小孩，所以幫自己設定了很大的時間壓力。現在很多女性40幾歲都生得出來了。雖然現在的污染很嚴重，但是比起古人平均壽命40幾或是連皇后都38歲就停經（在《美人心機》一書，亨利八世第一任妻子──阿拉貢的凱瑟琳在離婚前已經停經，雖不是正史可以做參考），現在女生又會保養外表，身體老化問題也因為營養及運動，比起我們上一代更有競爭力。

而且如果因為這樣嫁錯人或奉子成婚，有孩子卻碰到豬隊友，比一個人過日子更慘（產後慘況可參考我的理專變乳牛的獨白）。

三、家長催婚

華人家長最愛以愛和關心之名，進行情緒勒索了。逢年過節催婚，導致年輕人不想回鄉，或是回鄉臉上沒有笑容。當然如果真的有想要結婚，稍微讓長輩推一把是很好，可是結婚後要住哪、小孩怎麼帶，很多長輩愛問又不給資源。這點我打從心裡希望，那些催婚的，記得拿錢或房來贊助啊。

不過回到自己本身，如果都成年人了，還在動不動我媽說、我爸說，千萬別嫁別娶。這種還沒斷奶的巨嬰通常還沒長大，也沒有責任感。這是婚姻核心價值真的很不OK，男的很大機率是媽寶，女的可能把夫家當搖錢樹。

四、怕孤單

我單身時，雖說理專收入還行，但是工作很忙，晚上8點多到家也常常要處理自己的負面情緒。會開始自我否認，胡思亂想，的確很孤單。但是也曾經在一段感情裡，兩人開開心心出國旅遊，晚上對方睡了，我看書助眠，看著他的睡臉，我只覺得這個人好不懂我，覺得自己好像被扯進一個沒有底的黑色漩渦裡快窒息。在一段關係裡，兩個人的心如果不夠貼近，比一個人更孤單。

順帶一提，如果不幸還是這樣結婚了，如果兩個人都願意一起為孩子付出，反正每天都累得要死，可能這也沒這麼重要了……不過還是要考慮雙方對於情感的依存需求，低的人只要能過日子沒吵架就好。

五、對方條件很好

大家都聽過所謂的三高擇偶，當然理專的職業病，看到好的投資標的不會想要輕易放過。但是如果條件差異太大、生活習慣、價值觀等，我自己是覺得長得帥不如選有責任感、懂我疼我的人。這標準也不是每個人適用，有人就是外貌協會，不帥不嫁，可以自己多付出沒關係。這就像別人適合的名牌鞋，我穿可能不適合又流血，請自行評估。

六、身邊的人都結婚了

人都有所謂的從眾心態，大家都考研究所，大家都有買車買房之類，好像沒有靜下心來想想自己要什麼，反正我們的教育都要我們服從，不要有太多意見。

其實不是每個人都適合婚姻。太愛自己、自私和沒責任感等不要害人。也可能剛好沒有遇到適合的人，只能多認識人（在家等最多只有快遞小哥）。我自己的姐妹們，每次大家聚在一起吐槽老公的時候，都覺得一個鍋真的是配一個蓋，沒有人受得了其他人的老公。

七、他對我很好

這點我想問，對你很好就要嫁，那如果之後沒有這麼好就要離婚嗎？人的行為常常會受到環境改變，如果對一個人的感情是建立在他的付出和行為上，這個風險太高。我建議以人格特質來評估是否要結婚，就算環境改變，變化會比行為來評估來的小。我自己婚後也改變很多，尤其是孩子出生後，真的都回不去了。

婚姻和買房、填志願一樣，都是人生的大事。請大家審慎評估，以人格評估，比較不會有「過去績效不代表未來績效」的問題。千萬不要只是因為上方這些不夠充分的理由，就入婚姻這火坑啊。

要離婚分財產或小孩很麻煩，而且辦婚禮的投入，投資報酬率就會是－100％，何必花錢受罪？婚姻就是來磨練人的，人生已經很苦，真的要想清楚。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航