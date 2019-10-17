朱家安：身為胚胎，我寧願出生在一個能自由墮胎的社會

文：朱家安

身為胚胎，我寧願出生在一個有充分墮胎選擇權的社會。

我還以為這很明顯。如果你出生在一個能有充分墮胎選擇權的社會，代表你的家長不是礙於法令禁止墮胎，才不情不願把你生下來。

當然，我同意生命有價值，但身為生命的持有者，我得要有好日子過，才能感受到生命的價值。這再現實不過，若你生命的價值，要拿我活著的痛苦去換，那我只是你的祭品。

確實，在有充分墮胎選擇權的社會，我有可能被墮胎，毫無機會出生。不過在那種情況底下，我有什麼損失嗎？我會受到皮肉痛苦嗎？或是因為發現自己的人生計畫沒有實現的可能而感到悲傷失望嗎？話說回來，在那種情況下，我能算是持有人生計畫嗎？

人們容易覺得，要墮胎，要有很好的理由。身為胚胎，我的看法完全相反：你們要把我生出來，最好要有很好的理由。

你準備好足夠的資源和關愛嗎？你們有維持好星球生態的平衡，還是打算留給我一個有暖化危機的世界？你們建立了能包容不同價值觀的政治體系嗎？我若生為同志或少數族群，這個社會有留給我同等機會建立合理的美好人生嗎？如果你有責任感，你不會什麼考慮都不做，心血來潮就把我丟進一個爛世界。

「當新生兒的人生願景糟到一定程度，就算墮胎造成傷害也或可忍受」其實這些你們都同意，不然你們就不會讓具有特定先天疾病的胚胎，成為法律禁止墮胎的例外。

如果你覺得同志和少數族群比例太小，那我們用個佔比一半的類別來討論好了：女性。

若我生為女性，我的身體是自己的嗎？我能在先天限制的範圍底下選擇長成自己喜歡的樣子，還是老是需要受到社會評論我的胸部和屁股？當我和男性競爭，會被說是「長得漂亮適合做櫃臺」，或者整天被檢視「能否兼顧工作和家庭」嗎？當我不管因為什麼原因懷孕，自我評估無法好好照顧小孩，忍痛決定墮胎，會有奇怪的宗教團體試圖用法律阻止我嗎？

反對墮胎的人，主張每個生命都值得活，但你們有真的準備好一個社會，讓每個生命都覺得自己值得活，覺得自己「有被生下來真不錯」嗎？

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