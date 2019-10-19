從奇想短篇寫到深刻人間——和香港作家陳浩基聊天

文：犁客

「現在連要寫短篇，字數也會越寫越多；」陳浩基感嘆，「不大能再寫從前那種輕巧短篇。」

以各式推理作品為讀者熟知的香港作家陳浩基，聊起創作時想的當然是推理小說，「如果有字數限制，三千字左右可能比一萬字更好寫；三千字的故事可以聚焦在驚奇結局，這個三千字之內可以處理，但一萬字我就覺得要有完整架構，反而覺得字數不夠用了。」

陳浩基早期的作品常有充滿驚奇轉折的短篇，就算是近年才接觸陳浩基作品的讀者，也能在短篇集《第歐根尼變奏曲》裡讀到這類創作──仔細追溯陳浩基的創作軌跡，會發現倘若想在這條路徑找出一個標記點，或許就是《13．67》。

《13．67》之前，陳浩基已經出版過長篇小說作品，嚴格說來，《13．67》也偏向各篇故事之前有部分相關但可以獨立閱讀的短篇連作，但因為《13．67》以同一主角、逆反時序敘述人生不同時段經歷的特別結構，反倒讓陳浩基藉由不同情節累積堆疊出角色的立體面向和厚度。

「推理小說當中的角色是有功能性的，哪個是受害者、哪個是凶手、哪個是偵探等等；」陳浩基說，「不過我想得寫得更多一點。」

佛斯特在《小說面面觀》裡舉出的「扁平人物」一說雖然並未被所有創作者及評論家認同，但可以用一句話簡單描述的「扁平人物」概念，很容易用來理解陳浩基口中的「功能性」角色──這些角色為了情節存在，角色做出的反應及決定，都是為了推動情節。在小說創作的歷史當中，創作者慢慢地把先前放在情節上的焦點移到角色身上，因為大多數角色就是人，寫出角色的動機和深度，可以更容易讓讀者進入角色、產生共鳴，也容易讓角色推動的情節看起來更有說服力。

陳浩基關於角色的思索，還是讓《13．67》出現首尾兩個故事暗中相扣、將六個短篇更緊密結合的情況。「在第一個短篇結束時，我並沒有明確交代某個角色做某件事的動機；」陳浩基說，「這系列短篇裡的時間從2013年一路倒推回1967年，除了貫穿六篇的主角關振鐸之外，我認為其他角色也在同一個地方生活著，在不同時期他們應該也在做不同的事；所以我認讀者在第六篇的最後發現這個角色，而讀者發現他的時候，也同時會理解他在第一篇故事裡的動機。」

雖然認為並不會刻意將現實問題置入自己的作品，也強調過推理小說的娛樂性，不過陳浩基的近年創作可以看出內容明顯反應出他對社會、體制以及人性的觀察。例如《13．67》以正義警探為主角，有些讀者會覺得這是個推理類型常見的設計，也有些讀者會覺得以現今香港警方的行徑而言，讀《13．67》變得相當諷刺；但倘若讀者回頭重讀，細心一點，就會讀出本書當中發生在1997年前後的兩篇作品，陳浩基利用了幾個配角的關係表現出他對警界狀況的看法。「那幾個角色在不同故事裡的關係，代表我看到的狀況，那不是哪幾個人的問題，而是整個制度出了狀況。」

陳浩基對正在創作的作品保密，不過因為對於娛樂性的堅持，以及深刻精準的人間觀察，讓陳浩基成為持續成長的創作者；這樣的創作者，無論打算推出哪種模樣的新作，總是令人期待的。

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