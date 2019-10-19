《超實用貓咪心理學》：貓咪不會像狗張嘴喘氣，調節體溫沒問題嗎？

文：藤田和生

監修：CAMP-NYAN

貓咪不排汗嗎？調節體溫沒問題嗎？

Photo Credit：台灣東販

日本的夏天炙熱無比！就算人類因為炎炎夏日而汗流浹背，貓咪依舊若無其事，看不出牠們有在排汗。狗的話會張嘴喘氣，但卻鮮少聽到貓會這樣。

難不成貓咪是一種不會流汗的生物？倘若如此，那牠們是怎麼調節體溫的呢？說到這，我想到帶貓咪去動物醫院的時候，看診台上會有點濕濕的。難道這就是貓咪的汗?!

肉球如果是濕的，那就是汗

人類全身佈滿了汗腺，汗就是從這些汗腺排出來的。但如果是貓的話，牠們的汗腺（外分泌汗腺，eccrine sweat glands）只分布在肉球上，所以牠們不會像人類那樣「全身都是汗」。

因為汗是從肉球排出來的，所以會有一股特別的氣味。這就像是貓咪的體臭，所以氣味因貓而異。至於肉球那股獨特的氣味……難以言喻。

貓咪是透過舔舐身體來調節體溫，利用唾液蒸發的汽化熱降溫等。從肉球排出的汗只能稍微派上用場。

雖然貓咪的祖先來自沙漠，非常耐熱，可以自己調節體溫，但是夏天還是要視情況，為貓咪做好避暑措施。

Photo Credit：台灣東販 顏色花紋形形色色的療癒肉球寫真館。黑色、粉紅色、紅豆色⋯⋯軟Q的觸感配上不同的顏色和花紋，怎麼看都不嫌膩！

雖說貓咪舌頭怕燙，不過好像是用鼻子感受溫度

Photo Credit：台灣東販

我們家的貓咪非常貪吃，連人類的食物也不放過。但是當鼻子湊近熱呼呼的湯時，還沒伸出舌頭舔就已經溜走了。本來是因為味道香才靠近的，卻因為太燙而放棄（笑）。常聽人家說貓咪舌頭怕燙，但是我發現牠們好像不是靠舌頭，而是用鼻子來感覺溫度的。

雖說貓咪怕燙，但是太熱的東西狗也沒辦法吃，那麼日文中用來形容吃飯怕燙的「貓舌」，就不只是用來形容貓咪了？畢竟人類也有不敢吃熱食、舌頭怕燙的人呀！

貓咪吃東西怕燙，最喜歡微溫的食物

世上就只有人類敢吃溫度高到會讓人大喊「好燙！」的食物，人類以外的動物幾乎都很怕燙，所以不是只有貓才會這樣。同樣地，除了人類與生活在冰天雪地的動物，基本上是沒有動物會喜歡冷到幾乎結凍的食物。

貓咪的主食是狩獵而來的動物生肉。剛捕捉到的動物體溫大約是在30～40℃之間，因此有人說這正是貓咪喜歡的溫度。不過除了舌頭，貓咪還可用鼻子來感受溫度，據說還能夠判斷出相距不到1℃的溫差呢。

貓咪喜歡溫溫的食物。沒有食慾時貓罐頭可以用微波稍微加熱，讓香味散發出來，這樣就能刺激貓咪的食慾。

不只是貓，動物的體味都會讓人上癮～

Photo Credit：台灣東販

我很喜歡動物身上那種難以言喻的氣味。狗不管洗多少次澡，那股獨特的氣味就是洗不掉，而且肉球還有一股和堅果一樣的香味。而曾經掀起一陣風潮的鸚鵡也有一股不會惹人討厭的淡淡香味。

相較之下貓咪身上幾乎沒有臭味，但是卻會讓人忍不住想要聞聞牠們的屁股還有耳朵裡面的味道……。

喜歡貓咪的朋友就說了，這種情況就好比「貓咪在打哈欠的時候會忍不住把手指伸進嘴裡，聞聞牠的口水味道一樣」。

嗯∼我懂。

那真的是一種難以形容的香味呢

貓咪的糞便與尿液可說是臭氣沖天，相較之下身體卻幾乎沒有臭味，因為牠們採用的是隱藏身影，等待獵物的「埋伏型」狩獵方式，身上若是發出體臭只會影響狩獵。不過牠們還是會微微散發出一股難以言喻的舒適芳香，而且聽說不少飼主非常喜歡這樣的體味。

但是對老鼠來說，這根本就不是香味，而是天敵的氣味。像那些飼養在研究室的老鼠平常還算乖，可是當我們在外面調查完貓，回到研究室的時候，那些老鼠反而會大吵大鬧呢。

貓咪喜歡隨時保持清潔，所以幾乎不會散發出體臭。如果發出強烈的氣味，就要注意有可能是生病了，因為貓咪不會主動表達身體不舒服。

書籍介紹

《超實用貓咪心理學：健康×習性×日常照顧的貓奴必修課》，台灣東販出版

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作者：藤田和生、CAMP-NYAN監修

譯者：何姵儀

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總用彷彿看透人類的眼神貓咪，需要你更多的了解！

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Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航