【一週科技趨勢】微軟推出「生物識別」，我們離科幻電影越來越近

你一定有看過那種科幻電影吧！進到一間店家，店家就掃描你的臉部、紀錄你的消費行為，並以此為資料在店家的螢幕上推薦你商品、甚至能以生物辨識系統進行結帳與購買。

聽起來很天方夜譚，但事實上，微軟已經推出一套系統，能透過店內感應器記錄消費者行為，再加上顧客的購買紀錄，創造個人化的商品推薦。雖然目前零售業頂多承認利用臉部辨識系統來抓小偷，但或許在不遠的將來，這些大數據會走出你我手機電腦，成為日常在實體店面時，紀錄並影響你我的存在。

本週除了帶你一窺科幻電影的現實進度，也帶來了迪士尼和Netflix訂閱大戰的最新戰況，以及APP開發商防止廣告詐欺的全新因應措施。

現實總是比電影還離奇。想知道本週的數位科技有什麼精彩的故事嗎？爆米花準備好，快來看看本週的趨勢快報吧！

零售業者正使用生物識別技術來紀錄消費者行為

越來越多零售業者都在探索生物技術的應用，試圖將紀錄的行為追蹤、聲紋與臉部辨識應用在後續的受眾追蹤與廣告放送上。就像網站紀錄cookie一樣，這些生物識別系統能在實體店面中記錄下客戶的喜好和表現後，再透過手機、店內的告示牌與之互動。

舉例來說，微軟於2019年發布的「Dynamics 365 Connected Store」，便能透過電腦視覺、攝影機和IoT感應器來記錄店裡顧客的消費行為，並輔佐以顧客的購買紀錄和瀏覽商品習慣，創造個人化的商品推薦。

聽起來好像很嚇人，但實際上我們已生存在這樣的環境中很久了。現代生活小至個人雜貨店、大致百貨公司，大多都裝有攝影機。商家需要的，只是將這套硬體設施灌入新的軟體就行了。

雖然目前沒有商家全體換上這套系統的跡象，但從小地方便能發現一切有跡可循：有商家採用臉部辨識系統來歡迎他們的VIP客戶和辨識扒手、Lowe’s和Walmart都曾承認過使用臉部辨識來抓小偷。未來或許會有更多零售業者，使用相關的系統以維護他們的店面安全。畢竟，如果我們對於「走進蘋果商店時能透夠過資料辨識知道你是誰、並推薦商品給你」這件事不感到害怕，那零售業不過是在做類似的事情罷了。

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影音訂閱平台前哨戰：迪士尼全面封殺Netflix相關廣告

迪士尼即將在11月推出自家的影音訂閱平台，面對競爭對手Netflix當然毫不留情：迪士尼直接在自家所有平台上，封鎖所有Netflix的相關廣告。事實上，大型公司諸如迪士尼、Comcast以及AT&T每年都會花費上千萬美金來打廣告。今年稍早時，迪士尼對外發布了一條禁令：禁止所有線上影音串流的競爭對手在自家所有平台上打廣告，但還是必須和這些電視或通訊公司保持某種程度的合作，因此和他們達成了一個可以繞過這條禁令的協定。

但因為迪士尼和Netflix並沒有商業合作關係——因為Netflix的平台上沒有廣告可以打。所以當然Netflix就沒有一絲機會繞過這條禁令。

雖然一家企業禁止競爭對手在自家平台上打廣告是十分常見的事情，但通常這些禁令會有一個明確的放送日期或時間限制。迪士尼如今對於Netflix下達無視所有時間的全面封殺令，這抹已然濃厚的煙硝味，似乎正暗示著這場即將線上串流影音訂閱大戰，會多麼競爭激烈。

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廣告主平台全面執行「App-ads.txt」防止行動廣告詐欺

「App-ads.txt」是美國互動廣告局（IAB）為了打擊程式廣告虛假流量的問題而提供的文字檔，可視為現在通用ads.txt的應用程式版本。App開發商可以透過將App-ads.txt置入網域，以識別App內廣告空間的賣方是否經過授權。

許多市場領先的DSP（Demand Side Platform，就是所謂的廣告主服務平台）業者如Google DV360、The Trade Desk和AppNexus陸續開始強制執行App-ads.txt。當DSP接收某廣告流量的競價請求時，會先掃描程式開發者網站上的App-ads.txt文件，便可分辨流量是否經過授權，並且DSP只會購買經過App-ads.txt認證的網路流量。未實施app-ads.txt文件的發布商則可能會受到廣告詐欺所導致的收益損失影響。

基於上述廣告生態的改變，App-ads.txt在程式廣告中被採用的比例逐漸升高，尤其在2019 Q2-Q3之間的應用成長率達到1222%之多。從九月中的一項調查報告中可以看出，Google的行動廣告網路平台AdMob下，程式發布商採用App-ads.txt的比例達到四成，另一廣告購買商Centro則表示其七成的流量來自採用App-ads.txt的發布商。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航