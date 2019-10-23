《跟任何主管都合拍的溝通心法》：說話就像棉花糖，你的主管也有這四種特徵嗎？

文：鄭茜玲

首先，你要先仔細觀察你的主管，看看他是不是屬於這類型的上司，才能對症下藥。「說話只表三分意」型的上司基本上有以下幾種特徵：

1、言語中理論過多，提出決策太少

他們的話語當中十句中有八句會出現那種過於表面、太多官方的說法，或是過於空泛的字眼。通常這些冠冕堂皇的詞彙只會出現在我們以前寫報告、論文時所做的總結之中。比方說：「工作一定要做到位，這樣才能提高效率！」、「工作效率的提升，將會幫助我們成為一流的團隊！」或是「所有員工都應該避免資源浪費，以達到節流的目標」⋯⋯諸如此類。

這些道理大家都懂，可是這類型的上司卻不說出魔鬼是躲在細節的哪裡，只是說「有魔鬼，大家要抓鬼」。他的言語中充滿著人人都知道的大道理，卻沒有告訴你他的決策是什麼，也不指出他認為的解決方法是什麼，或是根本不告訴你他看到的問題在哪裡。

他不告訴你要如何做，工作才會做到位；他不會告訴你要用什麼方法才能提高效率；他更不會提到資源要如何避免浪費。他說的全部都是理論，但是「HOW TO DO」，卻沒有提出來。

一切，就像是棉花糖，看起來一大坨，吃到嘴裡什麼也沒有！

2、言語中「可上可下，可左可右」，一切全憑自由心證

這類型的上司絕對不會出言堅決否定某個決策，或是某個方案。當然也不會立刻舉雙手全力支持某個議題或是企劃。開會時，你若不細心推敲，你還會不小心以為你是參加座談會而不是公司會議。

他的每一句話都會表現得盡量不損及其他同事的觀點，但是也並不會立刻表示贊同與支持；他會減少對其他同事的貶抑，但言語也不會有過多的讚美。

一切，就像是政客在發表演說，既不站在哪一邊，可是也不會排除各種可能。保留了極大的空間，讓每個提出議案的人，都會覺得自己的案子才是上司心中的最愛。

到底上司心中真有「最愛」？還是其實上司只是「博愛」？

這讓我想起很久以前看過的一個故事。

從前在某山裡的村莊裡住著一戶姓黃的老人家，這黃老頭很迷信，非常相信風水之說。他十分忌諱自己屋子的左右兩戶鄰居是姓陳的。因為「陳」和沈重的「沈」同音，因而常常對別人抱怨：「我家左鄰也姓陳，右舍也姓陳，我家如何禁得起這兩頭「沈重」地壓著？難怪家運都這麼不順。」所以，總是想盡辦法對這兩戶人家找碴，想藉故逼人家搬走。可是，這兩家陳姓人家怎麼會理會這種無理取鬧？因此三戶人家總是爭吵不斷。直到最後，這黃老頭心想，既然逼不走他們，為了自己的家運著想，那也只好自認倒霉自己搬家算了。

這時候有大智慧的村長來到黃老頭家，對著他說：「黃老先生，要是我是你我可就說什麼也不搬家。」

「為什麼？你不怕兩戶姓陳的左右夾擊，沈沈重重地壓著你喘不過氣來嗎？」「『陳』和『臣』同音，兩邊都是臣子，而你又姓黃，那不就是兩邊的臣子伴在皇帝的兩側？還有什麼比這個更好的風水呢？你且放寬心，度量大些，福氣自然來。」

被村長這麼一點醒，黃老頭一掃愁苦，歡天喜地地繼續住下去了。

兩旁住著姓陳的人家是既定的事實，要朝哪個方向解釋，就看你的智慧。

就以上這個故事來說吧，這種類型主管說話的模式，就好比只是告訴你「黃老頭左右兩旁住著姓陳的人家呢！處理一下吧！」那要將事情辦成是「兩旁沈重壓著」所以黃老頭搬家，還是「左右兩旁有臣子伴著皇帝」然後黃老頭繼續住下來？這些都是自由心證了，由你自己判斷。

能辦到了主管心裡想的，那叫做處理得宜；辦不到上司心裡頭的意思，那就叫處理不當。不論上司心裡頭是哪種想法，重要的是你要怎麼解釋演繹才能正中他的下懷，端看你的智慧與悟性。

3、喜歡以口頭指導原則取代文件批示

當你把你的企劃案或是資料給上司時，通常他看完之後，他喜歡用口頭表示他的想法。為什麼呢？因為這樣有「前進有步，後退有路」的彈性。

一切都模糊而廣泛，做對或做錯，全看你的慧根！

其實你也不用難過，因為你的上司不是第一個這樣做的人。這種做法是這類型上司的傳統，最早起源於清朝。

有一次故宮博物館展出清朝奏摺，我發現了一件很有趣的事。奏摺，是清朝高級官員向皇帝報告或是請示事務的一種文書，起源於大家都知道的康熙皇帝。到了在歷史上以嚴苛著名的雍正皇帝，它擴大了使用範圍，也就是只要有官員有事情要請示都可以上摺子，但是皇帝批示完畢，發還本人看過之後，一律全都要再繳回宮中，不可以自己私下抄一份起來存放，也不能自己私藏以便日後和主子對質。也就是說這份奏章只有天知、地知、你知、皇帝知。他日若是皇帝來個矢口否認，你豈不是只能死無對證地吞個啞吧虧？

這就好比你拿著擬好的企劃案或是資料，前去請示上司意見。上司笑而不語地把資料檔案夾收起來，或是看過了你的mail後，不直接在電腦上回覆，而是把你請進去辦公室「討論」。一切口頭上給你指示，沒有書面文字。這時如果你做對了，是你聽懂了他的意思；若是做錯了，就是你沒聽懂。若要追究「誰對？誰錯？」時，你的證據何在？不過又是個老祖宗時代就留下來的「傳統啞吧虧」。

所以，不必擔憂，這類型的上司不過是承襲古法，你身在如今的科技時代，上有政策，你豈會沒有對策？

4、你做對了，是他的決策正確；你做錯了，是你搞錯他的意思

這類型的上司並不會認為自己是在推卸責任，而是你根本就「誤解」、「曲解」他的本意。

有次小張的公司要印刷一個塑膠包裝袋，上司指定由小張負責。印刷前因為塑膠袋無法打樣，只能在電腦上看設計稿。因此小張再三和印刷廠確認顏色，又因為印刷數量頗大，所以小張更是仔細拿著設計的圖案一一和上司確認。至於顏色問題，印刷廠很清楚地告訴小張電腦上的圖色和實物上是會有色差的，所以最好還是參考專業色卡。

於是，小張拿著專業色卡去請示上司要什麼樣的顏色。

「用比較討喜的PINK！」

當小張選定了幾個顏色，拿著專業色卡去問他的上司這樣的顏色可以嗎？

得到的答案是：「要用SALMON PINK。」

「那請問是怎樣的顏色呢？淺一點兒，或是深一點兒的？您要不要從色卡裡面去挑？」小張為了怕弄錯，於是再問清楚一些。

「就是色彩看起來有點兒嫩，很春天的SALMON PINK！這樣說得夠清楚了吧！」上司隨手把色卡一推，有點兒不耐煩了。

SALMON PINK？！鮭魚的粉紅也有各種色階吧！

等到最後袋子印出來時，上司十分不滿意地把袋子丟到小張桌上說：「我不是說過要SALMON PINK嗎？這個哪裡是SALMON PINK？我都說了那麼多次，你怎麼還弄不清楚？怎麼這個PINK印得這麼深？SALMON PINK，你到底懂不懂啊？至少要比這個顏色淺兩個色階啊！這麼深怎麼襯托商品呢？」

小張只好默默認錯，因為他真的不知道上司要的鮭魚，是煎得很熟的鮭魚？還是半熟的？還是水煮的鮭魚色？

這類型的上司，說好聽是給了你很大的發揮空間，往深一點兒想，也就是同時也給了你很大的責難空間。端看你如何解讀了。

相關書摘 ►《跟任何主管都合拍的溝通心法》：如何應對「說話只表三分意」的主管？

書籍介紹

《跟任何主管都合拍的溝通心法》，創見文化出版

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作者：鄭茜玲

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在職場上，你會面對的首當其衝的就是你的上司。你與上司相處愉快嗎？你的上司給了你相對的舞台發揮你的長才嗎？你能輕易地猜出上司的心意嗎？還是，你根本就是自己埋頭苦幹，然後覺得自己懷才不遇？

如何吸引上司的注意、如何給上司留下深刻的好印象、如何得到上司的器重以及讓上司器重你視你為自己人……這些都是職場必修的學分。

Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航