《崩盤》：我們對1914一戰與2008金融危機所提出的問題，有非常多相似之處

文：亞當・圖澤（Adam Tooze）

危機還在加深

二○一五至二○一六年，全球經濟巧妙地躲過第三次危機。新興市場的衰退僅限於個別經濟體（俄羅斯、巴西、南韓）與特定的商品，特別是石油。經濟衰退並非全面性，並未擴及至先進國家。

歐元區、英國和美國的經濟持續緩慢復甦。當我們試圖理解二○一三年以來的政治與地緣政治動亂時，必須考量上述的經濟背景，但往往容易被外界忽略。烏克蘭危機爆發期間，商品價格的暴跌更加重西方國家的制裁手段對俄羅斯經濟造成的壓力。在此同時，二○一五年希臘政局的戲劇化發展、英國脫歐和川普當選總統等事件同時發生，平和的表象之下隱隱透露著不安。我們還未真正遭遇二○一七年時鮑爾森提出的問題：如果川普就任週年同樣遇上歐巴馬在二○○九年時面臨的挑戰，全球的局勢會如何發展？

儘管二○一五至二○一六年全球避免危機的發生，但危險依舊持續升高。如果回到二○○八年之前，「中國危機」引爆的可能性相當高。不過，當時觀察家擔憂的是，中國的外匯存底操盤手有可能大量拋售美元計價的資產。眼看著風暴烏雲壓頂，穩定中國市場成為鮑爾森領導的財政部的優先要務，鮑爾森甚至願意付出高昂的政治代價來達到目的。布拉德．賽澤的妙語如珠完全切中要害：房利美與房地美「與中國關係太過密切而不能倒」。

將這些房貸機構國有化或許可以避免大西洋和中國危機同時引爆，但後果不堪設想。鮑爾森的金融外交也凸顯出一項重要的事實：在二○○八年，管理中美金融關係仍屬於政府間關係。然而在二○一五至二○一六年間，不僅中國有風險，而且移出資金的是民間企業與投資人。不到十年的時間，中國商業與金融整合的程度已經達到令人吃驚的程度。隨著本書敘事的開展，這背後代表的涵義令人憂心。本書已探討民間金融高度整合的三大區域如何化解危機的歷程：跨大西洋美元金融系統、歐元區、東歐後蘇聯國家。各國政府面臨的挑戰異常艱鉅。不論是民間金融與政府財政，均受到危機波及，陷入惡性循環之中。銀行破產迫使丟盡顏面的政府不得不出手干預，拯救民間財團。聯準會提供流動性，跨海援救其他國家的銀行。

如今的金融危機已升級至國際關係的層次：德國與希臘、英國與歐元區、美國與歐盟。這些問題並非出自於權力政治的真空環境，而是存在於地緣政治力場之中，一個明顯的例子正是不同地理區域的國家，對於喬治亞與烏克蘭的未來命運和俄羅斯意見相左。這個挑戰不僅牽涉到技術性問題，而且難以想像的複雜、龐大、瞬息萬變。二○○七至二○一二年間，金融危機的壓力仍然存在。

美國財政部和聯準會以資本主義機制穩定市場的應變措施可以說相當成功。它們的目的是提升銀行的生存能力，如今他們不僅達成原先的目標，同時為全球以美元計價的金融體系、歐洲與新興市場提供需要的流動性與貨幣刺激政策。但也更加凸顯出民主黨未能將當年成功化解金融危機的成就，善加運用到政治領域上。事實上，不僅問題資產紓困計畫與紓困方案被汙名化，聯準會也失去正當性。

二○○八年金融危機的陰影至今仍揮之不去，在二○一六年的總統大選，選民做出明確的裁決。隨著川普當上總統、共和黨取得國會多數，美國政治系統是否會持續支持全球化運作的基本制度，如今已成為開放性問題，更別說在國家或全球層級上採取冒險性的危機解決方案。

隨著美國逐漸退出國際事務，或許有人認為歐元可以是另一個選擇。但是由於歐洲央行的失敗，德國與法國另行擬定可行的抵抗危機策略，反而使得二○一○至二○一五年間，歐元成為全球經濟的危險與不穩定源頭。如果歐洲成功度過危機，有很大部分是因為外部的壓力與援助。原本應該採取的必要措施，長期以來遭到歐元區最強勢地德國強烈反對，讓人感到不安。談到全球經濟治理，中國和其他二十國集團成員不認為歐洲會是可靠的好夥伴，它們不斷質疑歐洲究竟要怎麼做？

德國可能會回應說，它們在教導各國遵循紀律，在因應未來的全球競爭上做好萬全準備。但是當希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙和義大利等多個國家紛紛面臨危機即將引爆的危險時，強調紀律有何意義？二○一二年，歐洲央行終於克服蒙帝婉轉稱之的「心理魔障」難題。歐洲央行重新擁抱積極主義，成功穩定債券市場。但是，成立銀行聯盟所必須推行的重要金融措施，至今進度依舊緩慢，柏林仍反對歐洲發行共同的安全資產，也就是歐元債券。

同樣的，德國與法國再次成為關鍵。二○一七年，馬克宏贏得總統大選，意味著法國人民選擇支持歐洲。不過，他們支持的並非是歐洲的現狀，而是未來的新方向。

接下來就看德國了。二○一七年五月，面對川普外交政策引發的混亂，梅克爾慷慨激昂地呼籲歐洲必須走自己的路。然而，二○一七年大選後，德國是否還能持續支持類似的計畫，如今成了一大問號。德國另類選擇黨的崛起讓人憂心。如今大眾對他們的認知就是一個支持種族主義、反移民與難民的政黨。但事實上，二○一三年德國另類選擇黨之所以成立，是源自於右派對德拉吉與歐洲央行的強烈不滿。歐洲大聯盟的瓦解是必然的結果。二○一○至二○一二年間，梅克爾處理歐元區危機時，自由民主黨的角色反而成為絆腳石，巴伐利亞的右派基督教社會聯盟亦是如此。在撰寫本書期間，歐洲正等待德國組成新的聯合政府（注：二○一八年三月，梅克爾領導的基督教民主聯盟順利與社民黨籌組聯合政府）。

當然，跨大西洋關係並非僅建立在金錢之上。這當中還包括深層的文化、政治、外交與軍事關係。二○○○年代初期，這些層層關係也擴張到亟欲加入歐盟與北大西洋公約組織的東歐地區。在東亞，美國的聯盟體系組織鬆散，西方並未完全贏得冷戰的勝利。中國經濟的崛起代表共產黨的勝利。這也是為什麼許多人懷疑與中國密切合作、建立全球經濟治理制度的可能性偏低的根本原因。與南韓、日本與歐洲不同的是，中國並沒有附屬於美國全球網絡的一部分。當美國二○○八年擴大換匯協議時，實施地區的經濟活動不受政治干預、但是存在有深層的權力關係。

然而，中國的海外投資多半帶有政治性目的，國營企業扮演的角色讓人懷有戒心，因此很難與其他國家形成共通的經濟利益，例如：聯準會有正當理由為了解決歐洲危機而擴大換匯協議。此外，基於過去西方國家與東歐國家接觸的經驗，華府與歐洲是否有能力在地緣政治情勢緊張的地區成功執行金融外交，很難讓人抱持樂觀態度。事實上，二○○八年八月危機爆發前幾個星期，北大西洋公約組織針對向東擴張計畫所舉行的會談就是導致俄羅斯入侵喬治亞的原因。但是儘管如此，在二○○八至二○○九年緊張情勢升至最高峰的期間，西方國家依舊對東歐地區漠不關心。二○○九年，布希政府內部的資深官員警告，西歐與東歐將再度面臨分裂的危險。到了二○一三年，歐盟因為烏克蘭問題如夢遊般與普丁發生正面衝突。

在此同時，歐巴馬政府正積極推動跨太平洋夥伴協定，中國認為此舉無疑是針對中國採取侵略性圍堵策略，日本與諸國之間因為南海東部海域的小島主權發生爭執。川普政府確實是陰晴不定，但事實上罪魁禍首是歐巴馬與當時的國務卿希拉蕊，是他們導致各國與中國和俄羅斯之間的關係惡化至此。俄羅斯因為擁有龐大的外匯存底，順利度過美國的經濟制裁。中國的資源豐沛更是其他國家難以匹敵。

因此，不需要期待聯準會與中國人民銀行密切合作的可能性。不過，長期以來西方國家強烈批評，中國的外匯存底主要是靠著金融與外匯管制累積。如今中國重新緊縮外匯管制，成功阻止外匯存底的流失。不過就經濟面而言，這項政策只獲得部分成功。另一方面，中國正陷入內部的權力鬥爭，菁英的首要考量是自身財富的安全，政府領導階層則是希望維穩。金融風險依舊居高不下。正如同偉大的經濟學家阿巴．勒納（Abba Lerner）曾刻薄地評論道：「經濟學將解決政治問題視為領域範圍，因此贏得社會科學之后的頭銜。」

但中國政治經濟的未來以及與西方國家之間的關係，並不屬於經濟學的範疇。

不能忽略政治面的影響

二○一五至二○一六年間，中國發生的事件讓人聯想到本書探討的另一個重要主題。即使像中國這般有能力、訊息充分的政府，經濟的衰退依舊來得突然，令人猝不及防。關於經濟衰退，有各種不同關鍵字：恐慌、危機、凍結、內爆、擠兌、驟然停止、極端不確定。所有用來描述二○○七年以來發生的所有事情，或是任何威脅全球金融體系事件的字眼，全都指向一件事：全球整合不僅會緩慢地產生結構性壓力，同時會導致瞬間斷裂。但是，這些事件不能完全歸因於結構性原因，也無法透過法律加以規範。這些危機難以預測，也無法事先定義。他們無法被預知，而且通常複雜難解。危機的發生多半情況緊急，需要外力出手干預，需要具體的行動。上述種種關於危機的特性描述，構成本書的敘事架構：其中一面是大型組織、結構與流程；另一面則是辯論、爭執與行動。

若要理解這些時刻，不妨將其視為緊急事件或是救火隊。負責危機處理的官員常會脫口說出許多軍事用語：最大力量、鮑威爾信條、震懾戰術、大型火箭筒。不過，也有人認為，真正需要的是無形而且容易發揮影響力的理念、政治領導力和行動。這需要擬定計畫和方案、整合各方支持力量、共同抵禦反對勢力。

二○○八年，布希執政最後階段爆發金融危機，各界對於美國領導力的質疑聲浪逐漸高漲。就共和黨而言，這些質疑相當合理。在此關鍵時刻，共和黨未能讓廣大群眾理解系統穩定的必要性。根據鮑爾森觀察，到了二○一六年，情況的發展更是走向極端，共和黨菁英遭到消權，川普成為美國總統候選人。二○○八年，系統對於紓困的關注日益顯著，甚至跨越到大西洋對岸。但是在政治操作上，共和黨菁英與民主黨領導階層卻決定成立隨時有可能瓦解的跨黨派聯盟，希望促成美國的團結，成為聯準會與財政部努力穩定全球金融的有力後盾。日後美國政治的兩極化與二○一六年川普的參選，均更加凸顯這次兩黨聯盟的歷史性意義。

上述是從美國角度呈現的故事劇情。美國經驗不僅影響全球，其他遭受危機波及的地區也出現類似的發展，包括歐洲與亞洲。歐元區危機的引爆使得以下的問題一再浮上檯面：如何針對不受民眾歡迎、但確實有必要執行的行動組成跨黨派聯盟？誰的意志力、耐力、忍受力、關注與妥協的意願，最終將會勝出？讓人感到不可思議的是，這種不確定性正是建立全球秩序最重要的關鍵。若要在民主政治體制下採行資本主義治理模式，那麼針對特定立場組成臨時性政治聯盟確實有其必要。在二十世紀，這正是凡爾賽條約與馬歇爾計畫，或是赫伯特．胡佛（注：Herbert Hoover，共和黨黨員，第三十一任美國總統，主張透過政府干預與管理，推動經濟改革）與羅斯福因應經濟大蕭條採取的措施有所差異的地方。我們必須認真看待政治經濟領域當中的「政治面」。

自二○○七年以來，金融危機的規模使民主政治與資本主義治理需求間的關係變得更加緊張。

從全民均受波及的金融危機、民選領導人對於政策的完全掌控，到危機發生時不同政黨試圖在兩者之間居中斡旋，都可以明顯看到這種緊張關係；甚至是他們提出的方案、展現的凝聚力與動員支持者的能力，不斷受到考驗，最終發現都沒有效果。在許多國家，溫和左派勢力遭到淘汰，特別是希臘和法國。他們因無力採取建設性的行動解決歐元區危機而付出代價。二○一七年，向來被認為已安然度過危機、受傷程度最輕微的德國舉行國會大選，兩大政黨的支持度創下歷史新低。在美國和英國，主流右派政黨面臨嚴重的黨內分裂。在英國導致脫歐派贏得公投；在美國則是共和黨的分裂愈演愈烈，影響更是深遠。原本共和黨帶領著一支令人刮目相看的勝選大軍、掌控著凡事不擇手段的媒體機器，同時擁有源源不絕的募資資源。但是就過去十年的記錄來看，他們的立法成績乏善可陳，無法有效地與政府合作。

一度有個普遍的看法認為，如今我們生活在後民主時代或後政治時代，政治發展竟能產生如此重大的影響力，實在令人意外。像是金融市場等複雜的社會系統，或是類似現代政府與跨政府系統等組織，憑藉龐大的影響力，難以被摧毀。但如今我們不禁要懷疑，他們是否真的禁得起政治機構、決策或辯論的考驗。我們質疑，技術官僚在各地先發制人、四處篡位，而且他們有充分理由這麼做。在描述這些系統的運作時，我們大可透過各種方法刻意避開政治因素不談。但是，如果像這樣的歷史記錄是為了某個目的而存在，那麼這個目的便是：讓外界知道類似描述的貧乏。

在這本書的敘述中，政治選擇、意識形態和代理人無所不在，而且嚴重影響最後的結果。他們不僅是干擾因素，特別是當大型「系統」、「機器」和財務工程機制因為運作失靈而引發極端不穩定與意外事件時，他們的回應就變得非常重要。成功與失敗、穩定與危機，取決於特定時刻的選擇。當我們指稱「雷曼兄弟時刻」，其背後代表特定的意義。除此之外還有許多意義特殊的名詞，像是多維爾、二○一一年的坎城、「盡一切可能」，更別提英國脫歐公投或是令人跌破眼鏡的美國二○一六年總統大選。

回到一五○○年代，資本主義和現代政府系統同時萌芽，值此關鍵時刻所做出的決策、應變計畫、選擇、以及後續的發展，構成我們對於現代史的認知。雖然這份對歷史的認知在一九八九年之後曾短暫斷裂，但隨後再度銜接起來。這些關鍵時刻成為記憶與紀念的座標。他們激發行動：在二○○八年九月十五日之後，避免出現另一個雷曼兄弟成為全球危機管理人的執念。他們構成敘事與歷史的時間軸。他們定義週年紀念日、引發辯論與省思。二十世紀初期全球各地發生多起動亂，因此到了二十一世紀初期，我們忙著舉辦各式各樣的百年紀念活動。其中最要的百年紀念活動發生在二○一四年：紀念一九一四年一百週年。全球各地熱切關注這次的一百週年紀念，舉辦紀念活動、討論一次世界大戰爆發的原因。歷史學家紛紛回溯二十世紀的原始傷痕。

他們以烏克蘭和東亞地區的衝突做為對照，使得一九一四年的教訓與現代人更為直接相關。另一種較為間接的方式是透過一九一四年的事件，仔細思索二○○八年金融危機所凸顯的歷史問題。

我們對於一九一四年第一次世界大戰與二○○八年金融危機所提出的問題，有非常多相似之處。

偉大的現代文明是如何結束的？難以理解、且不可控制的巨大風險是如何形成的？突發地震如何導致全球秩序發生翻天覆地的改變？大型技術系統的「鐵路時刻表」如何同時出差錯引發災難？不合時宜或過時的參考架構如何妨礙我們理解周遭發生的一切？是我們自己夢遊陷入危機，或是有一股暗黑力量在作祟？面對人為引起、造成的災難應該要追究誰的責任？全球各地資本主義的不均等發展，是引發不穩定的主因？民粹政治的激情如何影響菁英的決策？政治人物如何利用群眾的熱情？是否有任何方法可以重新建立國際與國內秩序？我們有可能達成永久的穩定與和平嗎？法律有可能提供答案嗎？或是我們必須仰賴恐怖平衡與技術人員和軍事將領的判斷？

這是我們針對一百年前一九一四年的事件所提出的問題。湊巧的是，面對二○○八年的金融危機與後續發展，我們提出的問題和百年前沒有差別。面對現代重大危機，我們必定會提出相同的問題。

相關書摘 ►《崩盤》安納金導讀：給國際金融市場投資者的警訊

書籍介紹

本文摘錄自《崩盤：金融海嘯十年後，從經濟危機到後真相政治的不穩定世界》，八旗文化出版

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作者：亞當・圖澤（Adam Tooze）

譯者：蘇鵬元、吳凱琳

金融危機是經濟問題，也是政治問題

金融海嘯歷經十年，餘震仍衝擊全球政經版圖，

川普經濟學、英國脫歐、烏克蘭危機、中美貿易戰等看似獨立的事件，

在全球金融體系緊密交織下，都可能成為下一場危機的導火線，

我們必須將焦點放在哪裡，才能確保自由、穩定、有規則的世界秩序前景？

危機沒有消失，而是變形

2008年金融海嘯發生時，時任美國總統小布希僅將危機描述為發生在華爾街的區域性事件。但事實上，這場危機導致全球市場停擺，甚至迫使全球治理模式重新調整。為什麼一個看似區域性的經濟危機，會造成全球衝擊？本書作者亞當・圖澤將當前國際金融體系比喻為血液循環系統，只要有一點阻塞，就足以擊倒龐大身軀。

亞當・圖澤是哥倫比亞大學經濟史學教授，他在本書重新詮釋2008年金融海嘯，以及造成十年來的後果。透過既廣且深的不同層面，闡述當今國際金融市場。這場金融海嘯不只破壞了全球資本主義，也暴露出銀行風險管理的缺陷，更間接導致烏克蘭危機、英國脫歐與川普上台。除了總體政經情勢的描述與評論，圖澤更寫出關鍵決策者帶來的影響，以及其做出重大經濟決策時的政治背景，內容涵蓋美國、中國以及歐洲的重要政經發展。

如果再爆發一次全球危機，川普會出手救市嗎？

本書的論述核心，是金融體系的全球結構，以及跨國聯繫的政治影響。在2008年危機發生後，聯準會成為全球最後貸款人，數以萬億計的美元通過各種不同貨幣市場交易流出。十年過去，美元變得更為強大，許多國家的命運與美元流動性相關，卻與美國經濟無直接關聯。對地緣政治的關注，更進一步豐富本書的論述。在川普政府「美國優先」政策下，倘若再爆發一次全球性危機，川普不見得會與其他國家聯手救市。

貧富差異加劇，民粹主義興起

我們仍活在金融海嘯的遺緒之中。無論是以納稅人的金錢，緊急紓困銀行界；還是以量化寬鬆重振有錢人的資產，本質上都是政治行為。然而，對比銀行界與有錢人可以全身而退，一般民眾則慘得多，深陷失業和薪資下滑等難關，不滿情緒最終引發左右兩翼的民粹主義。當美國有關貧富懸殊的討論加劇後，也愈加暴露出溫和自由主義者對資本主義民主的長遠問題苦無良方。

2008年金融海嘯，十週年總結經典之作

2008年金融海嘯是自冷戰結束以來，西方社會遭遇的最大危機，但是真的無法避免嗎？真的如歐巴馬所說，危機結束了嗎？本書將全球經濟議題分成數個主題，逐一探討，提出嶄新見解：

全球經濟與各國債務沒有規則的發展路徑

全球經濟體系、政商關係與各國勢力影響下潛藏的不平等交流

因社群網站活躍引發的網路經濟危機

美國中產階級所面臨的困境

中國崛起

全球石油危機

當我們想宏觀地判斷未來新一波金融危機發展時，

必須將把銀行業的危機放在更廣泛的政治和地緣政治背景來考量。

同時，我們必須深入理解銀行業的內部運作。

新危機醞釀之際，更應明白2008年發生什麼事，有什麼錯誤，才能向前邁進。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九