被批「背棄」庫德族後，特朗普對土耳其制裁、提高鋼鐵關稅至50%

美軍才從敘利亞北部撤軍不到4天，土耳其9日就馬上出兵土敘邊境，掃蕩被土耳其當局視為「恐怖份子」的庫德族。由於美國曾與庫德族結盟共抗伊斯蘭國（ISIS），美國國內各界批評特朗普撤軍，讓土耳其當局有機可稱，等於背棄庫德族。14日，美國政府終於宣布，將對土耳其3個部會首長制裁，並提高鋼鐵關稅到50%，以逼迫土耳其立即停火。

（中央社）土耳其上週揮師敘利亞掃蕩庫德族，美國特朗普政府14日宣布對土耳其3個部會首長制裁，並大幅提高鋼鐵關稅，要求土耳其「即刻停火」。

美國副總統彭斯對媒體表示，他將應特朗普要求率團前往土耳其，以阻止事態擴大。彭斯指出，美國希望雙方透過談判實現長遠和平；但彭斯並未要求土耳其退出敘利亞。

彭斯說：「總統特朗普非常清楚地表明，美國將繼續採取行動打擊土耳其的經濟，直到戰事結束。我們希望立即停火，盼土耳其與敘利亞兩軍展開談判。」

特朗普今天簽署對土耳其實施制裁的行政命令；彭斯表示，特朗普稍早已與土國總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通過話。

特朗普14日在一份聲明裡指出，將把對土耳其的鋼鐵關稅回復到50%，即5月下調關稅前的水準，美國還將終止1000億美元貿易協定的談判。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）另表示，美國政府會對土耳其國防、能源和內政部長實施制裁。

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月14日

特朗普先前決定袖手旁觀土國揮師敘利亞，遭到國內痛批，宣布的制裁是想在國內止血。特朗普先前的決定等於給土耳其進軍開綠燈，艾爾多安表示有必要採取軍事行動，以逐退庫德族好戰分子並重新安置難民。

但特朗普政府14日的舉措，仍未達許多國會議員所要求強力回應的程度。大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員、曾任職美國財政部制裁部門的歐圖爾（Brian O'Toole）說：「如果知道想怎麼做，他們（特朗普政府）早就會做了。」歐圖爾認為特朗普今天聲明很「薄弱」，預料國會將通過更嚴格的制裁立法。

土耳其攻打庫德族，關美國什麼事？

自911事件以來，美國在中東投入大量軍事資源，為了打擊5年前在中東崛起的伊斯蘭國，美軍也在敘利亞境內駐軍約2000人。

綜合《中央社》和《中廣》報導，由於美國與庫德族民兵人民保衛軍合作對抗伊斯蘭國，因此駐敘利亞的美軍絕大多集中在敘利亞北部與土耳其東部交界地帶，那裡同時也是庫德族集中活動地區。由於庫德族人語言、文字、文化、傳統風俗、習慣等都與土耳其人不同，因此在土耳其境內的庫德族人從土耳其建國以來，就長年受到打壓，土耳其境內的庫德族一直一來也都有獨立建國的聲浪。

而土耳其當局則視庫德族人為分離主義、恐怖主義，土耳其總統艾爾多安長久以來揚言出兵敘北，掃蕩庫德族民兵，但由於美軍與與庫德族結盟共抗伊斯蘭國，土耳其投鼠忌器。

不過，美軍駐守中東耗費巨額經費，國內不少民眾一直有撤軍中東的呼聲。2018年12月，特朗普以伊斯蘭國氣力將盡為由，宣布美國將從敘利亞撤軍。2019年3月，特朗普宣布伊斯蘭國已被消滅。本月6日，美國正式宣布，已從敘利亞北邊的邊境重要基地撤軍。但美國才撤軍不到4天，土耳其國防部9日就正式啟動「和平之泉行動」，圍攻庫德族。

而美國國內不只民主黨人士譴責特朗普「背棄庫德族盟友」，連特朗普重要盟友的資深共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示撤軍決定「是場災難」。庫德族也表示，美國撤軍，將可能使伊斯蘭國死灰復燃。

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美國之前為何對土耳其進行經濟制裁？

綜合《上報》、《中央社》報導，2016年7月，土耳其有軍人發動軍事政變，但遭當權的總統艾爾多安鎮壓平息，之後，土耳其當局對社會進行大舉掃蕩，也拘捕出身美國、旅居土耳其逾20年的牧師布朗森等人。2017年9月，艾爾多安宣布將向俄國購置飛彈，是土耳其首次自俄國買入國防設備。自此，美國與土耳其的外交狀況漸趨緊繃。

2018年8月，白宮威嚇土耳其，若不釋放被捕的美國公民，美國將對土耳其實施經濟制裁，最後，特朗普對土耳其鋼鋁祭出50%的關稅制裁，美方也表示，會持續考慮，是否終止部分土耳其進口美國的免稅優惠。

2018年10月，布朗森獲釋，但土耳其持續向俄羅斯購入國防設備，美國與土耳其的緊繃外交關係並未緩解，美國也並未改變對土耳其的高關稅。2019年5月，美國終止部分土耳其出口商品免稅進入美國的貿易優惠待遇，但將鋼鋁關稅調低到25%。

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核稿編輯：羊正鈺