越裔美國人禁止越共國旗，華裔美國人仍被黨國牢牢地牽著線

習近平舉行盛大閱兵式慶祝中共建政七十週年，全球海外華人紛紛響應，充滿血腥味道的五星紅旗飄揚在世界各地，包括作為中國的敵國的台灣，以及與中國劍拔弩張的美國。

不少海外華人受中共宣揚的民族主義意識形態的蠱惑，將個人的價值投射到這面血跡斑斑的紅旗上，以為「祖國」強大了，自己就不再是受氣的少數族裔了。有一些人是三十年前美國政府特別頒發的「六四綠卡」的受益者，他們拿著這張「血卡」留在美國，進而宣誓入籍成為美國公民，卻仍然對中共暴政心馳神往。他們的身體生活在美國這樣的自由國度，精神卻停留在骯髒野蠻的中國——他們每天都在使用被「老大哥」嚴格監督和篩選的微信，每天都在翻墻回去津津有味地觀賞中國拍攝的垃圾電視連續劇，主動接受洗腦，自願為奴。

絕大多數華裔美國人的心靈狀態，正如被中國政府拒絕入境的華裔作家哈金所說，如同風箏一樣，無論飛得多高，仍然被黨國牢牢地牽著線，並未獲得真正的自由。哈金本人追求的是無拘無束的飛翔，他在詩歌《遲到的愛》中寫道：「多少年來我四處流浪，／像一隻風箏，從你手上掙脫／那根靈活的線。／無數次我的翅膀折斷，／被雨水浸蝕，被風吹垮。我懷著一顆沸騰的心在空中／飛翔，追逐一片壯美的迷霧。」有多少海外華人能像哈金這樣以自由為信仰呢？

中共的五星紅旗迎風飄揚，讓人以為全球都淪陷為「紅區」。此前，傳統僑社龍頭老「大中華總會館」，下屬七大會館，有五大會館屋頂先後升起五星紅旗。總會館主席團經過投票表決（似乎也是民主程序），撤下大堂的中華民國國旗，隨即中國駐舊金山總領事以勝利者的姿態首次進入中華總會館。當年投票反對總會館改旗易幟的主席團成員林炳昌痛心疾首地說：「華人社會被中共滲透的很厲害，這是舊金山華人社會的危機。我們自由民主派的人，組織很散，也沒有經費，所以年年月月都失敗了。我們在這裡和共產黨鬥，很少贏，都是輸的，很痛心。」

反共僑團「五洲洪門致公總堂」盟長趙炳賢表示，近二十年來、老僑逐漸凋零，新僑多來自中國：「他們一出生就受了誤導教育，他們認為中國共產黨是代表了中國，對民主、自由他們完全沒有概念。他們來到美國，沒有辦法融入主流社會，覺得當了二三等公民，就要發洩一種情緒，把情感寄託在中國共產黨統治下的中國，把個人的自尊心建立在升五星紅旗上。」

敢於反對五星紅旗、挑戰華人濃得化不開的「愛國情懷」的明白人和勇敢者寥寥無幾。日前，華人聚居的大洛杉磯地區蒙特利公園市（Monterey Park），一場慶祝「十一國慶」的活動正隆重舉行，擴音器播放中國國歌和「五星紅旗迎風飄揚」，一面巨大的五星紅旗懸掛在會場上。一位抱著孩子的年輕媽媽衝入會場，將一罐墨汁潑向五星紅旗。

這位名叫楊曉的年輕媽媽在事後接受自由亞洲電台訪問時指出，那是一面鮮血淋漓的旗幟：「多少人被中共迫害，慘死在這面血旗下，我覺得我必須得潑。很多人說我勇敢，其實這是我必須得做的一件事，並不需要多大的勇氣。特別是生完小孩之後，我身為一個母親，看到現在國內那些母親們，孩子在遭受毒疫苗、毒奶粉的侵害，更加感同身受。孩子是天使，不能讓這些天使在中國受那麼大的罪。」楊曉表示，她非常敬佩二零一八年七月向習近平像潑墨而被關進精神病院的年輕女子董瑤瓊，以及把五星紅旗丟進海裡的香港「勇武派」抗爭者。如果大部分海外華人及中國人都有楊曉、董瑤瓊和香港「勇武派」的思想和行動力，中共不會如此囂張，早就偃旗息鼓了。

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與大部分心向五星紅旗的海外華人相比，在美國的越南裔社區堅定地拒絕越共的國旗。我有一位鄰居是越南裔美國人，他家的孩子跟我家兒子同齡。有一次，送孩子上校車時，我跟鄰家的老爺爺聊天。他知道我是逃離中國的自由作家，對我豎起大拇指，告訴我說，他們一家是逃離越南共產黨統治的船民，經過九死一生才抵達美國、開始新的生活。幾十年來，他們始終拒絕回越共統治下的家鄉探親。他說起越共來，簡直恨之入骨、咬牙切齒。

這位看上去飽經風霜的越南老人告訴我，此前華府有一家越南餐廳，老闆為取悅越南共產黨政權，在大堂內掛出一幅胡志明的肖像，在越南社區觸發眾怒。數百名越南裔人士聚集在餐廳外抗議，號召大家拒絕去這家餐廳吃飯。結果，在眾人的抵制之下，那家餐廳很快關門大吉。對比之下，美國的中餐館中，居然有好幾家打著「毛家菜」的旗號、掛出毛主席像，並且生意亨通。兩個民族真是天壤之別。

台灣評論人江懷哲在一篇題為〈你們的解放日，他們的逃難日〉的文章中，描述了越南裔美國人舉辦「黑色四月」（Black April）活動的經過。這是越南裔美國人為紀念南越首府西貢陷落的一年一度的紀念儀式。儀式開始時。首先唱美國國歌，再唱南越國歌。在唱南越國歌期間，舞台後方有青少年垂下二十六面南越國旗，象徵一九六八年春季攻勢期間順化屠殺的二十六天——在這超過三個禮拜的時間內，有數千名越南平民喪身戰火中，其中不少是遭共產黨處決。國歌典禮後，接下來是向七位殉國將領獻花的儀式。越南裔美國人以這樣的儀式維繫其追求自由與反對暴政的信念。在美國的華裔人士，有多少人會將中共的國慶當做中國的國殤？

當然，江懷哲在文章中也發出「美國越裔社群還能維持反共風格多久？」的疑問，因為「越南經濟繼續成長、該國籍學生赴美數量持續上升，這趨勢總有一天會衝擊洗牌美國越裔社群組成結構，屆時的挑戰恐怕就不是禁止越南社會主義共和國國旗能解決的。」但是，跟普遍舔共、喪失是非善惡判斷的華裔美國人社群相比，我仍然要對越南裔美國人致以崇高的敬意。

不僅中國和越南在美國的普通民眾有如此之差異，這兩個族裔在美國從政的人士也有同樣的差異。當香港抗議者發表《香港臨時政府宣言》時，美國共和黨海外分部發言人Solomon Yue（俞懷松）在推特發文警告說，此舉將會誤導美國認為香港有分離主義運動，妨礙美國國會通過《香港人權及民主法案》，更給予解放軍出兵鎮壓香港民運的理由，他甚至用「Tiananmen massacre 2.0 in H.K.」（天安門大屠殺2.0在香港）來形容香港可能面對的處境。他暗示說，發表聲明的活動有可能是被中共滲透所致，有人故意將運動引向激進化。他的這種猜想是毫無證據的。這種匪夷所思的中國式思維方式，猶如譴責被歹徒強暴的女子說，誰讓你長得漂亮、穿得清涼？

俞懷松為美籍華裔企業家及共和黨籍政治人物，一九五九年出生於中國上海，在中國文革時期遭受逼害而流亡美國。雖然他對中共有所批評，也支持《香港人權及民主法案》，但他似乎無法理解香港民眾的處境以及追求獨立建國的心聲，他也早忘記了自己和家人遭受中共迫害的往事。

與之相比，越南裔政治活動人士在捍衛記憶方面毫不含糊。此前，加州越南裔參議員阮珍妮（Janet Nguyen）在加州參議院發表反共言論，譴責已故參議員湯姆・海頓（Tom Hayden）背叛美國人民。極左派的湯姆・海頓在越戰期間，支持北越共產黨並反對美國參加越戰，他和妻子、影星珍方達（Jane Fonda）在戰爭期間訪問北越，並製作影片支持北越。

阮珍妮發表演講時，遭民主黨議員比爾・蒙寧（Bill Monning）打斷發言，後者衝著參議院臨時議長凱文・德萊昂（Kevin de Leon）說阮珍妮的發言「有失體統」。阮珍妮繼續發言，又被主持會議的另一位民主黨議員里卡多拉列（Ricardo Lara）不斷打斷，讓她坐下。拉列隨即下令切斷麥克風、關閉電視，並命兩名佩戴武器的議會警衛將阮珍妮趕出參議院。

此事發生後，阮珍妮在她的官方網站上發表聲明，批評海頓與「一個曾經奴役和殺害數百萬越南人、包括我自己家人的越共政府」站在一邊，批評參議員剝奪自己以及所代表的十萬選民的言論自由。

若干越南裔人士集會聲援阮珍妮、譴責民主黨控制的加州參議院剝奪其言論自由。活動發起人、美國越南社區聯合會主席胡佛博士（Dr.Vo）表示，一九七五年四月四日北越共黨侵入南越，導致數百萬越南人為自由逃離家鄉。他們中許多人死於飄洋過海、叢林、及惡劣的天氣，許多人遭殺害、搶劫；數百萬越南人被送往監獄，許多死於折磨、饑餓、疾病等等，非常悲慘。阮珍妮出生在南越，她的選區有超過十萬越南移民，她在參議院發言是代表選民，竟遭兩位民主黨議員打斷、逐出議會，這是嚴重違反言論自由。

在輿論的壓力下，州參議院臨時議長德萊昂（Kevin de León）公開道歉說：「議員們，上週四（2017年2月23日）是參議院不光彩的一刻。作為參議院領袖，我對所發生的事情負全部責任，並確保它不再發生。」德萊昂結束發言後，讓阮珍妮繼續完成當時未能說完的演講。阮珍妮重入議會大廳，並得到議員們的握手和擁抱支持。她說：「這次事件令人震驚和痛心。……但是今天議會發生的事讓我重新肯定了對美國民主程序和言論自由的堅定信念。我很高興看到同事們取得共識，即無論黨派或意見分歧，每一個選區的聲音都應該被聽到。」

這就是自由與奴性、高尚與卑賤的差異。我相信，越南共產黨政權一定會比中國共產黨政權更早垮臺。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航