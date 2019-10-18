用低稅引出大房東後，政府下一步應該引導「空屋出租」

文：游筱燕

房東大戶盧先生，手上有40間房，統統坐落台北市，過去他出租房從不報稅，有一次房客拿租賃契約書去列舉申報，他被稅務機關查到名下的40間房，進而追稅、溯及既往五年，只能乖乖補稅；去年他接受包租代管業者的建議，將所有收租房全數加入包租代管社會住宅計畫，遇上現在的報稅季很有感。

40間房大戶，年省百萬

原來，概略計算他每間每月收租2萬元，扣除政府的稅優獎勵，得以扣除1萬元免稅額，還能扣掉60%必要費用，等於一個月僅4000元、一年僅4.8萬元租金計稅，若用所得稅適用稅率40%計算，40間房的租賃收入需繳納76萬8000元所得稅，比起未加入前省下142萬元，此外，他的地價稅和房屋稅比照自用收費，讓盧先生直呼划算。

不只房產大戶，名下有一間房的七年級生王先生，也因為參與計畫，最近報稅省下逾17000元，對小資族的他不無小補。

包租代管的社會住宅計畫，是蔡英文總統上任後，所推動8年興建20萬戶社會住宅之一，當時承諾12萬戶由政府直接新建；8萬戶就仰賴包租代管的空屋釋出，2017~2024年一年1萬戶，連續八年就是8萬戶。

也就是說，由於興建期較長，為了不浪費市場上的空屋資源，只要名下有閒置住宅，政府都能向房東承租，轉而租給有需要的人。

報稅季一到，最近內政部強力放送包租代管好處，目前有兩種方案，房東若依去年6月27日上路的《租賃住宅市場發展及管理條例》，委託包租代管業者管理一般「租賃住宅」，且契約期間達一年以上，每月租金所得享有6000元免稅額，及2萬元以下租金收入53%的抵扣費用額度。第二種是參加「社會住宅」，而享有所得稅減徵優惠，因為具有社會公益，能獲得較高的減免額度。

事實上，內政部前兩年針對六都，開始了社會住宅包租代管第一期計畫，統計至4月中，全台的媒合戶數達到3852戶；7月接著就要開辦第二期，開放至全台各縣市，已知目前有基隆、新竹、苗栗、屏東等地有意願加入。

Photo Credit: 財訊

宣傳不力，進度不如預期

由於一期的目標是1萬戶，二期再增加1~2萬戶，對於首推的成效不彰，內政部長徐國勇日前坦承不如預期。不過內政部次長花敬群對記者說，從制度建立、廠商培植、民眾接受度到地方政府建立制度，一切從無到有，即便未達標，「但我認為成效不錯，有許多房東因此受惠，應是宣傳力道不夠，接下來我會去獅子會、扶輪社等公開活動上努力去宣傳。」

台北市租賃住宅服務公會首任理事長陳柏勳持正向看法，他表示，近4000戶的媒合「不少」，以一個500戶大社區為例，「等於政府已經蓋了8大棟社會住宅。」若8棟都要大興土木用興建，耗時更久。

議題的熱度從中央發燒到地方，4月底，台北市長柯文哲也才因「空屋多，所以不用蓋那麼多公宅」的論點，被質疑「八年蓋5萬戶公宅」的政策跳票。柯文哲說，考慮到民間有3.7萬戶空屋與公地不足問題，未來四年公宅興建數量（包含都更分回）僅1807戶，加計前四年已規畫興建的19802戶，總計為21609戶，剩下的傾向多元供給。目的是希望引導空屋進入租屋市場，取代新建。

根據內政部統計，全台有租屋需求的人口有285.8萬人，占全台人口的八分之一。業者普遍認為數字低估，直言「市場缺房東，不缺房客。」站在第一線推廣的業者都反映，空屋引導進社宅計畫，房東必問兩個問題，第一是加入社宅計畫，等房子被政府納管，即使有稅優，但從前不報稅更便宜。第二為社會住宅規畫給弱勢住，我的房子會不會有損？



Photo Credit：財訊 台北市長柯文哲主張社會住宅重心應引導空屋出租

申請資格寬鬆，中籤率低

陳柏勳5月9日在新北市中和地政局推廣社宅計畫時，當場就有房東直接嗆聲第一點，陳柏勳回應在場房東，過去「忘記」報稅的房東，2017年開始，房客就能憑藉轉帳事實、租賃契約，申報租金扣抵綜合所得稅，以及遷入戶籍，若一經舉報被稅務機關查核屬實，還會往前追稅五年，納稅是義務，未來政府勢必建立資料庫查核；反之「棄暗投明」加入社宅計畫，不論選擇包租或代管方案，原本應繳交給業者的管理費，都由政府支出。

全台第一大的房屋包租代管業者——兆基董事長李建成指出，面對房東的第二個問題，他說，申請社會住宅的資格很寬鬆，以雙北來說，只要在北北基桃地區沒有房產，而有在雙北就業、就學的事實皆能申請，「而這些人就是房東平常的客群，現在還多了政府幫你審核資格，遇到租霸房客，政府會委託包租代管公司替你解決，把麻煩、收不到租的風險降到最低。」

Photo Credit：財訊 不少產官學界認為興建社會住宅耗時過久，應盡快導入空屋出租。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，不管是社會住宅，或是活化空屋的包租代管，均陷入只有蘿蔔（優惠誘因），沒有棒子（強制或懲罰）的困境，社會住宅中籤率低得可憐、包租代管推動需要時間誘導社會大眾。

但不論如何，沉寂幾十年的租屋亂象問題，藉由《租賃專法》通過，是往正確的道路前進，在法源明確下，引導房東拿出空屋出租，進而加入社宅計畫，對社會應是利大於弊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航