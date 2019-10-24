《支那革命的真相》導讀：北一輝為何將日本定位為「中國革命之父」？

文：黃自進（中央研究院近代史研究所研究員）

【導讀：北一輝與近代中日關係】

近代中日關係的難解

中日兩國一衣帶水，唇齒相依。地緣位置既近，雙方往來互動的歷史關係自是綿延長久。尤其是，回顧近百年來的中日關係，更是剪不斷，理還亂，錯綜複雜，非能一言以蔽之。不過，欲勾勒這段恩怨相交的兩國關係輪廓，若干關鍵議題還是有特別檢討的必要。例如，中國的各種改革運動，無論是立憲派、革命黨還是無政府主義的組織，皆在日本萌芽、滋長。而近代中國文學、美學、史學等近代學科的醞釀與成形，尤其借重日本的現代化經驗。從這些事例觀之，要理解中國現代化過程，掌握中日關係的交流實況，實為關鍵。

再則，理解中日關係的交流實況，亦是理解日本「為何」以及「如何」發動侵華戰爭的重要依據。當一九○五年清廷廢除科舉，轉以日本為師，全面推動現代化工程之餘，日本因得風氣之先，故能順勢參與及規劃中國的各項重大改革事宜。影響所及，就是日本對中國事務瞭若指掌。除此之外，當中國的改革思想，主要源自於日本，領導改革勢力的領袖人物，大部分都是出身於日本留學生，也讓日本有更多的管道，操縱中國內政，為侵略中國鋪路。

此外，百年來的中日文化交流，亦是一面刺激中國民族主義成長的箴戒。明治以前，日本的文物典章制度概仿中國；其後日本極力西化，但官方文書直到一八八七年為止，依舊採中國知識界通用的「漢文」（文言文）。中國知識分子，尤其是留日學生，遂對日本文物存有一份親近感。早年王韜等輩遊歷日本，雙方文士，以詩賦往來唱和，多少展示兩國士人水乳交融之一面。

然而在明治中葉以後，隨著在甲午戰爭、日俄戰爭的一連串勝利，日本開始以亞洲盟主自居。這股風潮反映到社會上，即為洋溢著對其他亞洲人、尤其是對中國人的歧視。中國留日學子既感到被歧視的切身之痛，又感嘆於中日兩國國際地位的逆轉，同時目睹本為同根生的日本竟可發憤圖強，頗痛中國何以不能自覺自強。於是，他們在歸國後，大部化身民族主義的擁護者，成為中國改革運動的先鋒。就此而言，重探留日學生在日本的所見所思及所行，也可為中國民族主義的蔚然興起，提供新的認識。

是以，綜觀兩國關係，既然有民間個人交流層面的水乳交融悲歡離合，亦有國家政府層面的捭闔縱橫、唯利是圖的相互交錯。若欲掌握兩國關係發展脈絡的精隨，自得從時勢演變為經，再佐以個人交流為緯，宏微史觀的相互驗證，才可能掌握近代中日關係的多重面貌。基此思考，探討北一輝獻身中日兩國革命運動的來龍去脈，尤其是對記錄了他參與辛亥革命的親身經歷，以及就近代中日關係所見所思的《支那革命外史》加以研讀，才可對近代中日關係提供嶄新的認識角度，開拓深廣的知識空間。

北一輝的多重面貌

北一輝是戰前日本法西斯主義運動的理論導師，以鼓吹日本革命而聞名於世。他所撰寫的《日本改造法案大綱》被戰前的日本少壯派軍人視為推動日本革命的金科玉律，對日本法西斯主義運動的推展具有舉足輕重的影響力。同時，北一輝早年曾投身中國革命運動，是中國革命祕密組織「同盟會」的正式會員。他所撰寫的《支那革命外史》，在戰後與宮崎滔天的《三十三年之夢》，同被譽為描繪日本人參與中國革命的最佳代表作。鑑於北一輝曾奔走兩國的革命運動，他的一言一行自然引人注目。尤其是一九三七年北一輝遭日本政府控訴為「二． 二六政變」的主謀與教唆犯，並被處以極刑，更增添他在日本近代政治思想史上的爭議色彩。

北一輝的爭議，在於他的多樣面貌。早年，他是一個狂熱的社會主義信徒，以反建制、反皇權而獨領風騷。他反對明治政府所宣揚的建國理念，所謂日本是神國化身、日本自古以來就是由萬世一系的天皇統治、日本的君民關係是倫理親情關係等論述，皆是不符史實的虛構理論。北一輝又認為日本歷史的發展，和人類文明的演進，沒有本質上的差異，進而否定日本自有其特殊歷史體驗的說法。他強調日本歷史的走向，正如人類文明的整體發展，乃是從君主專制國演進到貴族國，再發展成民主國。在推展社會主義已是人類文明發展的大勢所趨之際，日本更當順應潮流，於追求社會正義的原則下，在經濟上應求土地及生產工具的國有化，在政治上應求參政權的開放，讓每一成年男性享有投票權。

北一輝對社會主義理論的闡揚，並沒有逾越當時社會主義運動的範疇。北一輝之所以有其獨特價值，是在於他不惜以身試法，敢突破批評天皇論的禁忌，為他人所不敢為的創舉。他的天皇批判論，在日本近代史上反天皇親政論的論戰中，也因而成為不可不討論之一章。

北一輝到中年時改倡「國家社會主義」。他認為人類在追求社會正義之時，不應有國境之分。對內，北一輝仍提倡早年所主張的「國家資源全民共享論」；對外，他卻倡導國家應該有為人類爭取資源合理分配而戰的權利。在北一輝所構思的東亞新秩序中，日本應接收俄國在東亞的疆域以及英國在亞太地區的殖民勢力。他的東亞新秩序論，發表於第一次世界大戰期間，時值日本商品取代了歐貨在亞洲所擁有之市場，這是日本經濟的高度成長期。北一輝大力開闢亞洲新紀元的論述，無疑的使國勢日漲的日本，得以在外交領域上找到了新的著力點，並開拓新的發展方向。他的立論，因而被視為是近代亞洲門羅主義的濫觴，是「大東亞共榮圈」的理論建構先驅。

不過，在北一輝所構思的東亞新秩序中，捍衛亞洲古文明文化圈的概念一直是其理論的軸心。他主張中日兩國締結軍事同盟關係，認為東亞新秩序是建立在中日兩民族的相互協助、相互提攜的基礎上。同時，北一輝又主張美日兩國共同開發中國以及幫助印度獨立。換言之，他的東亞新秩序論，有開疆拓土的企圖，但也有致力於追求中印兩國主權獨立的理想。北一輝的這份期盼，也使得學術界在探討「大東亞共榮圈」的理論形成時，是否應將他的論述與日本政府的大東亞戰爭政策相提並論，留下不少可爭辯的空間。

二．二六政變，是日本近代史上最大規模的一次軍事叛亂，也是導致明治憲政體制瓦解，軍方勢力得以操控政局走向的關鍵。北一輝既然被視為政變的主要策劃者，在探討日本近代史，尤其是一九三○年代的軍國主義運動時，自然成為不可不提的話題。再則，所謂軍事政變，自然涉及權力鬥爭，北一輝以一介書生之身，既然被視為是操縱軍方內部權力爭奪的主導人，其中的曲折，也使得北一輝的研究成為探討政變內幕的主要線索。

《支那革命外史》的撰寫始末

北一輝生涯中的三大著作，是《國體論與純正社會主義》、《支那革命外史》、《日本改造法案大綱》。一九二一年出版的《支那革命外史》，則是三大著作中唯一順利公開發行，並且得到當時日本朝野一致讚賞及肯定的大作。該書原名《支那革命及日本外交革命》，撰寫於一九一五年左右，是北一輝為了向當時的日本首相大隈重信上書而特別執筆，本意是為了替他自己所心儀的革命黨友人，也就是國權派爭取奧援。

《支那革命外史》包含兩個主題，一是論述中國革命的本質，另一是申論日本政府的因應之道。北一輝原本沒打算公開發行這書，完稿以後只油印了一百本，除上呈大隈重信以外，其餘皆分送給日本朝野的各政黨領袖以及各大媒體。在撰寫期間，適逢護國軍起義，北一輝為了不妨礙護國軍的討袁活動，曾一度擱筆，並將寫成的上半部，亦即論述中國革命本質的部份，率先刊行。因此，該書在完稿之初，是上下兩部在不同時期分段問世的。及至一九三一年，始發行了兩部的合刊本。

《支那革命外史》的兩個部分，分屬不同主題、於不同時間寫成，也獲致了兩種迥然不同的評價。前半部是佳評如潮，後半部則是譏評不斷。但無論是哪一個部分，從大正時代以至昭和時代，皆能大放異彩，為日本發動對華戰爭以及倡導「大東亞共榮圈」 的理論奠基，在日本近代政治思想史上具有指標性的重要意義。

北一輝的訴求

北一輝認為，日本在提供革命基地以及培養革命人才上，曾對中國革命的發展有最直接的具體貢獻。中國革命之核心人才，大多是官派留日學生出身；他們的負笈東瀛，是清廷政府廢除科舉制度，拔擢留學生的新舉才政策指標。這批留學生在赴日之前，多無明顯的政治立場。其實，他們皆因在思想及政治立場上被視為忠於清廷，才可能雀屏中選成為公費留學生。他們原本被視為國家棟樑，是可望在仕途上大展前程的青年才俊，日後竟會置生死於度外，紛紛轉身投入革命，則是出於日本教育的影響。換言之，留學日本的經驗，是促成中國青年菁英政治立場轉向的重大關鍵。

在日本成立的中國革命同盟會，則是中國近代史上最具現代意義的革命政黨。所謂現代化，是就成員的素質、革命的戰略以及其社會階層、地域代表性等方面著眼。眾所周知，同盟會成立之前的中國革命活動，無論在組織的發展及活動的區域皆有其局限性。例如，「興中會」的活動範疇一直無法跨越出廣東，核心組織也一直是以廣東祕密會黨的勢力為主軸。是以，發軔於一八九五年的中國革命，之所以能藉一九○五年同盟會的成立而獲致關鍵性突破，無非是得力於留日學生的全面參與。

中國革命既然與日本有深切淵源，對中國革命的成長及茁壯，日本不僅應樂觀其成，更應積極考慮支援之道。依北一輝的解析，支援中國革命，蘊含著三大意義。一是中日命運共同體的具體實踐，二是日本大帝國的形成，三是亞洲新秩序的建立。對北一輝來說，在國際社會還沒有演進到國際聯邦政府之前，國際社會中任何事務的處理仍需以國家為主體；國家為了保持活力、生存所需，必須竭盡所能去爭取資源，擴展領域。基此緣由，缺乏豐富物質資源的日本，為維持生存，向周遭地區擴展勢力，實有其必要性。談到擴展，必恃武力。尤其是，二十世紀初葉的亞洲早成為西洋列強的禁臠，日本想要有所發展，就得與既得利益者一決雌雄。

日本作為新興帝國，既然不可避免戰爭，當務之急自然是尋找盟友。而日本能夠得到的盟友，不可能是現行國際社會秩序下的既得利益者，只能是邊緣角色。基於這一點思考，在北一輝的大東亞共榮戰略中，包含三大政策指標。一是盡奪英、俄兩國在亞太地區的資源，二是建立中日兩國軍事同盟關係，三是幫助印度獨立。這三個目標表面上互不相隸屬，要能環環相結，並且獲得實現的關鍵，實繫於中國革命能否成功。惟有中國革命成功，中日兩國才有建立軍事同盟的可能性；也惟有中日兩國有實質的同盟關係，日本才可能有機會全取英俄兩國在亞太地區的資源，印度也才可能得到解放。

中國革命能否成功，既然成為北一輝大東亞戰略計畫的關鍵，鼓吹中國革命，強調中日兩國命運共同體，自然成為論述中的重點。北一輝將日本定位為「中國革命之父」，認為中日兩國是以父子親情倫理關係為基礎的命運共同體。為了落實此一命運共同體，日本有義務也有權利協助革命的新中國，建立一個主權獨立、領土完整的國家。是以，日本的責任除了協助革命黨人推翻帝政專制的滿清政府外，也要協同打擊與此腐敗政府共生的所有外國侵略勢力。其中，尤以打倒英、俄兩國為首要。北一輝期許，一旦中日兩國締結軍事同盟，分別與俄、英開戰之後，中國除可收回外蒙古外，並可逼英國放棄西藏；日本則可藉機奪取西伯利亞及滿洲（中國東北），並順勢接管英國在亞洲的所有殖民地，甚至還應包括澳洲。

職是之故，以重整中日關係做為亞洲新秩序的開端，可謂是北一輝立論的基調。此一立論，蘊含兩大意涵，一是將中日關係視為日本外交的主軸，另一則將重建亞洲秩序視為今後日本外交的努力課題。日本外交傳統向來是唯英國馬首是瞻，北一輝的論述頗具新意，更有突破瓶頸另闢新紀元的時代意義。也就是說，在北一輝外交戰略構思藍圖中，「中日同盟」代替了「英日同盟」。如此，日本的角色從一個追隨盟主英國，唯利是圖的夥計，瞬即轉變成捍衛鄰邦，力抗強權的騎士；日本更從一個唯唯諾諾，尊奉西方利益的既有國際秩序追隨者，一躍而成為復興亞洲，以亞洲人利益為考量的新秩序的締造者。這樣的觀點，確實使旭日高升國勢日漲的日本，在外交領域上，找得到新的著力點，開拓了新的發展方向。

《支那革命外史》的研究價值

《支那革命外史》既然是為了替革命黨中的國權派爭取日本政府奧援而取筆，如何彰顯國權派才是革命黨的正宗、支援國權派才符合日本的國家利益，自然成為本書的論述主軸。而最能反映此等論述的精要，無非就是北一輝對辛亥革命失敗的檢討。

北一輝認為，辛亥革命的失敗，中國國內外的因素都起到關鍵作用。就國內的因素來說，他歸咎為以下兩點。首先，以宋教仁為中心的國權主義者從未掌握革命運動的主導權。其次，革命政府推舉了完全不熟悉中國國情的孫文出任領袖。至於國際因素，北一輝歸納為以下兩點：第一、西方列強皆選擇支持袁世凱。第二、外蒙古的獨立以及日俄協調等遠東國際局勢的驟變。這兩項因素，是國權派願意向袁世凱妥協的主因。

北一輝對孫文革命地位的否定，當然抵觸了海峽兩岸的國共兩黨革命史觀。至於這樣的論斷是否公允，得由讀者各自判斷。但無論如何，有鑑於民國史的曲折發展，他的見解似乎可為吾輩提供眾多參考線索。

例如，在一九一二年八月二十五日同盟會與統一共和黨、國民公黨、國民共進會、共和實進會等四個政黨協商合併，成立國民黨之際，孫文雖被選為理事長，但卻沒到任，反而接受袁世凱任命，「籌劃全國鐵路全權」。代替孫文，領導國民黨投入參眾兩院選舉者，是代理理事長宋教仁。宋教仁因統率國民黨得宜，讓國民黨贏得大選，為自己獲取出面組閣的資格。惟宋教仁與國民黨大漲的聲勢，旋因宋教仁慘遭暗殺，驟然中止。前揭史實，是眾所共知之事。可是，南北統一後袁世凱出任臨時大總統，何以堅持與袁世凱分庭抗禮的是宋教仁，而非孫文？這一問題，鮮有人給出有說服力的解釋。

一九一三年七月，二次革命失敗，革命黨人紛紛避難海外。孫文為重整革命事業，特於翌年在日本東京創建中華革命黨，號召國民黨黨員重新辦理入黨手續，並要求眾人入黨時皆需按手印宣誓服從。孫文的措施，引來不少質疑。國民黨人黃興、熊克武、柏文蔚、李烈鈞、岑春煊、陳炯明、汪精衛、蔡元培、吳敬恆、鈕永建、張繼、李書城、林森、李根源等均拒絕加入，另起爐灶成立「歐事研究會」等組織。對此等國民黨公開分裂的事實，吾輩又應作何解釋？

及至一九一五年十二月二十五日護國軍於雲南舉義，主要策動者為梁啟超、蔡鍔、李根源、李烈鈞、岑春煊等人。前兩人隸屬於進步黨，後三者為歐事研究會成員，皆與中華革命黨無關，護國軍舉義自然不能歸功於孫文。在各方討袁聲中，唯一奉孫文之命者，為一九一六年五月四日在山東濰縣起義的中華革命軍東北軍。然而，東北軍自成立之日，內鬨不斷，對大局走向影響有限。對於孫文在反袁活動中被邊緣化的史實，吾輩又應做何解釋？

對於辛亥革命前後的中國政治問題，北一輝在《支那革命外史》頗有自己的看法。歷史本來就是眾多政治勢力的交織角力而成，史學家的歷史論述卻往往掛一漏萬，《外史》自然亦不例外。只是，此書恰巧是站在與國共兩黨史觀對立的另一端，縱使觀點有其偏頗一面，依然可為眾多民國史上避而不談的課題，提供新的思索方向。這一點，即為今日重讀、研究《支那革命外史》的價值所在。

相關書摘 ►《支那革命的真相》：孫文的「美國理想」，不是中國革命黨的理想

書籍介紹

本文摘錄自《支那革命的真相：來自日本的視角與立場》，八旗文化出版

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作者：北一輝（1883年－1937年）

譯者：董炯明、王敬翔

如果再被孫文的空想所誤，這革命將何以處之？

……我還有兵力，我決不允許孫文踏入這（南京）城門一步！

——宋教仁

與孫文握手言和的宋教仁在憲法上的讓步，乃是最大失策。

——北一輝（本書作者）

一百年後，中國知識分子依舊在原地打轉，討論帝制和憲制。

一百年前，宋教仁和孫文關於內閣制和大總統制的分歧，在今天的台灣繼續上演。

台灣已經超越1911年革命的起點，但未能擺脫它建立的法統。

中國早就放棄它的法統，但最終要回到革命的起點。

1911年的辛亥革命（支那革命）至今已經一個多世紀。關於革命的重要性、定位和詮釋，已經被國共兩黨的黨國史觀鎖定。對台灣大部分讀者而言，國父孫中山推翻腐敗無能的滿清政府，建立共和國家，這一形象透過歷史課本而深入人心。但關於國母宋慶齡「始終堅定的與中國共產黨站在一起」卻幾乎隱晦不談。而中國的官方詮釋則是，辛亥革命的侷限和失敗，彰顯出共產革命的必然；故1949年建立的新中國，無疑也尊奉辛亥革命為現代中國的起點。

在這一正統史觀下，支那革命和孫中山經過各種刪減、裝扮和粉飾，而最終變為現代中國的政治神主牌。

本書《支那革命的真相》，是日本思想家、政治哲學家北一輝在1920年代出版（原書名為《支那革命外史》）。日本是中國近現代史非常重要的參與者和形塑者，其視角和立場，也因此是理解中國革命不可或缺的組成部分。在1911年革命發生時，北一輝就來到上海、南京，觀察並參與革命。他對中國革命的分析，並非狹窄的國共兩黨視角，而是從「東洋共和」的觀念出發，從而提供一款迥異於國共兩黨的「支那革命真相」。

本版邀請日本、中國、台灣三方的歷史學者深入撰寫五萬字導讀，從三種不同立場和角度，回應日本知識分子北一輝眼中的支那革命！

日本學者六辻彰二、中國知識分子傅國湧、台灣中研院近史所研究員黃自進為本書撰寫導讀，從各自的語境和所在社會的問題意識出發，分析本書和作者北一輝的價值。對於六辻彰二而言，理解北一輝的思想對日本近代史的影響是其重點。某種意義上，他看待支那革命這本書，看到的是一個日本思想家把他的理念在中國之投射和失敗的實踐。

傅國湧特別針對中日關係而思考。「由北一輝其人和他參與中國革命十三年的過程，我們可以看到一個中日命運共同體，或者說東亞命運共同體，而不僅是一個孤立的中國和孤立的日本。……中日兩國的革命者有著精神血緣上的聯繫，無論在思想上還是在行為模式上、經歷上，都有相當的相似性。」

「北一輝對孫中山革命地位的否定，當然抵觸了當前海峽兩岸遵奉的國共兩黨革命史觀。至於這樣的論斷是否公允，得由讀者各自判斷。但無論如何，有鑑於民國史的曲折發展，他的見解似乎可為吾輩提供眾多參考的線索。」「只是，此書恰巧是站在與國共兩黨史觀對立的另一端，縱使觀點有其偏頗一面，依然可為眾多民國史上避而不談的課題，提供新的思索方向。這一點，即為今日重讀、研究《支那革命外史》的價值所在。」（黃自進）

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九