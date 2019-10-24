《支那革命的真相》：孫文的「美國理想」，不是中國革命黨的理想

文：北一輝

孫文的美國理想不是革命黨的理想

一般人視孫文為革命理想代言人的前提是錯誤的——古德諾的中國不可行共和論——這與透過板垣伯爵解釋日本憲法相似——美國與中國的立國精神之不同—— 美國的自由政治到了中國就變成不認可其他自由的一黨專制政治——抄襲美國的聯邦論——美利堅合眾國的建國是十三個獨立國對英攻守同盟的永久化，以及購買和征服土地的結果——中國自建國以來即為統一國家——日本維新革命時期作為獨立國的各藩不能與中國各省的感情聯繫相比——拉法葉抄襲聯邦國的想法在保留封建區劃的法國行不通的理由——照抄美國經驗的外國援助運動——向外國支持的舊權力展開鬥爭的法國革命，與靠外國兵力援助方能獨立之美國獨立戰爭截然不同—— 從華盛頓宣布北美永久中立到門羅主義的提出——日本既不援助中國革命也不阻礙中國革命的倫理方面理由——革命是愛國志士的事業——孫文不是革命運動的總代表——日本浪人的援助運動以及他們與革命黨人的矛盾——不對個別人做褒貶的革命因果研究。

孫文大名鼎鼎，從祕密結社時代的中國同盟會總理，到南京臨時政府的第一任大總統，世人認為孫氏代表了中國革命黨的理想，他所說的便是新中國的要求，只要對他本人進行解讀，似乎就能明暸中國革命黨的真相，了解革命的中國。這種乍聽之下似乎理所當然的想法，令所有中國研究者每在提及袁世凱的同時，也就會提到孫文；到最後，即便中國人自己，也將所謂「北袁南孫」，當作新舊兩黨的代名詞。於是，認同中國革命的人士就通過同情孫文來同情中國革命，而欲考察革命黨理想的人，亦必先對孫文的思想進行批評而論斷是非，這成為順理成章的事。雖然有些人對孫文在人格方面的價值嗤之以鼻，認為他不過是個理想家而已，但他們也在不知不覺間，將孫氏肯定為中國革命理想的代言人。

然而，這些看法不過是從極為輕率的假定引申出來的結論。鄙人參加祕密結社時代的中國同盟會時，曾在孫文的家中當著他的面發誓立盟。正因如此，鄙人時常嘗試去理解孫氏，對他予以深切的同情。但是，通過漫長的歲月觀察和嚴酷的事實，鄙人不得不得做出這樣的斷言：孫文的理想從一開始就屬於錯誤的方向，中國所希求的東西與他給出的東西完全是兩碼事。假如這斷言是正確的話，那麼透過孫氏來考察革命運動、認識不斷發生革命的中國，就不能不說是徒勞無益了。

這就是說，一般人往往通過對袁世凱與孫文的人格上比較，來觀察這兩個對立勢力的消長，或判斷兩者所代表的君主主義與共和主義何者為適合中國國情的政體，這不能不說是非常膚淺的觀察方法。根本的問題在於，當袁世凱和孫文這些泡沫都被抹除之後，才能看清中國革命潮流的本質。

袁世凱不過是一個脆而薄的泡沫，這點將在後文予以論述；而視孫文之名為中國革命化身的觀察家，他們的眼睛被陰影所遮蔽，因此當他們認真探討革命黨的真理想和革命中國的真正要求時，就不得不面對孫文的美國理想（他乃親美主義者）；但它基本上不是中國革命黨的理想，也不符合中國的要求，甚至兩者間根本沒有交集。

僅僅以常識來考慮，相對於袁世凱野蠻的國體變革計劃，以及古德諾等學者提出的「不建立君主政體就無法統治中國」的意見，孫文欲以美國共和制與之對抗，是否也是亳無根據的主張了？換言之，如果革命黨想達成的東洋共和主義與孫文的美國共和制是一回事的話，那麼袁氏提出的共和政體將破壞中國統一的口實，和外國人認為革命黨的計劃完全是空想的嘲笑就變得很有道理了，甚至連鄙人也不得不認可袁世凱和古德諾的看法。

身為美國人的古德諾對他祖國的共和政體與孫文模仿出的民國政制方案作比較後，認為在中國不可能實行美國意義的共和政體。在這點上，我認為他的見解是正確的。理由是即使已經實行東洋君主立憲政體數十年的日本，至今還弄不清楚英國的情況，由只做了幾天政府顧問的美國人來設想中國自身所要求的東洋共和政體，也是完全不切實際的。這就是說，古德諾也與一般人那樣根據輕率的假定，認定孫文的思想就是革命黨的理想，於是就像基於板垣退助伯爵的言論來解釋日本憲法那樣，只會做出令人失笑的結論。

實際上，孫文的中國與古德諾的美國，兩者的立國精神是完全不同的。北美的建國者是那些寧願捨棄故國也不願放棄自由、為了信仰自由而不為母國所容的移民子孫。美國人自詡他們的國家乃自由之鄉，儘管清教徒的血液隨著移居者的增加而逐漸混濁，但自由仍成為貫串這個國家歷史的國民精神。中國則與其截然不同，百姓遵奉與自由完全相反的服從式道德，即所謂孝順父母和忠於君王的忠孝兩全模式，齊家治國平天下。換言之，中國人是在統治者道德異常發達的歷史下生活的國民。

美國的建國歷程淬煉出一批崇尚自由的移民，中國數千年的歷史則鞭打出一大群奴隸。美國和中國根本是從立國精神到歷史發展方向迥然不同的兩個國家，孫文生搬硬套的空想也未經美國人的充分論證，而這也成為了革命黨在政治現實感方面，廣為人所知的痼疾。在世界上的共和國當中，只有美利堅合眾國未經反動與革命的反覆較量，立國就是簡單的分離，毋需依靠革命。所以，大總統負全責，在反對黨監督下領導國家，國民充分享有反對的自由和監督的自由。

對於那些自由尚未覺醒，或正在覺醒，但仍被專制的歷史惰性牢牢掣肘的國家，絕不可能實行像美國那樣的制度，也不會擁護自由。這就是說，只有像美國那樣實行兩黨對立政治的國家，才會擁有反對的自由、監督的自由、批評攻擊的自由、輪流執政的自由。而對那些不允許反對黨存在，不將所有的自由蹂躪殆盡絕不甘心的一黨專制政治而言，在野黨似乎成了「叛徒」的代名詞。

假如在中國的立國和它的漫長的歷史中，找不到擁護在野黨自由的國民自由精神，那麼孫文抄襲美國式大總統政治的理想，從邏輯上推想，反而會背叛民主自由而讓專制登台。這種推想實際上已被他自身的經歷所證實：反對袁世凱的孫文，連在祖國居住的自由也被剝奪，不得不亡命外國。看一看立基於自由立國精神，故從未發生侵犯自由事實的美國，和受到順從歷史所約束，以至於在革命後不久立即回到袁氏專制的中國，看看這些再清楚不過的事實，就不難明白中國根本不可能採用與美國相同形式的共和政體。

孫文輕率地把他的美國夢與革命黨的理想混淆起來，急於否定古德諾博士關於中國不得不實行君主制的結論，最終忽視了對中國欲實現共和政體應具備怎樣前提的考察。雖然亞洲各邦積弱已久，但在決定國體的重大問題上，總還不至於到了必須仰賴美國人意見的程度。認為觀察孫文就能了解革命黨的大多數日本人，應該要以他那種欠缺立論基礎的失態為鑑，自我警惕才對。

不過，與古德諾認為孫文把他的美國夢與革命黨的東洋共和主義相混淆乃不可行的結論相反，我國的中國研究學者內藤湖南博士則持肯定看法。他支持孫文從美國輸入各省聯邦論，認為將來的中國實行聯邦共和制是可行的。然而相當遺憾的是，他和古德諾的看法只是肯定與否定的立場差異，換言之，即是同樣被孫文的陰影，遮蔽了他做研究時的智慧。中國的歷史已清楚證明，那樣的夢想絕非已經覺醒的中國革命黨的理想，也絕不符合革命中國的要求。

美利堅合眾國，正如其名字所顯示，其歷史始於十三個邦國的集合，與中國毫無相似之處。它們的聯邦制，乃是由具有獨立意志的移民集合而成的獨立小邦國，並非通過征服或併吞，而是為了與英國對抗，因此採取攻守同盟策略而形成永久性的聯合。這些小邦國的獨立意志，實際上是來源於清教徒、天主教徒、王黨人士等各個宗派劃地殖民，它們為整合信仰而交換土地，因而彼此相安無事。後來雖擴展至如今的四十八州，但那是向法國購入路易斯安那、向西班牙購入佛羅里達，以及脫離墨西哥加入的德克薩斯、加利福尼亞、亞利桑那而造就的結果，總之是不再受歐洲各母國的支配，成為非常成熟發達的邦國聯合。美利堅合眾國從立國當初的十三個州，演變至領土有當初四倍之多的現時領土，實際上是經過十五次的獨立邦國聯合而成就的。這就是說，從國家結構學的角度來看，美國屬於「集合國家」，這與作為「單一國家」的中國相比，兩者的歷史發展截然不同。

中國自有歷史記載以來就是統一的國家。雖然偶有群雄割據或兩朝抗爭之類，但那與日本元龜天正的分立時代或南北朝的爭霸時代相同。但若以這類現象為由而提出日本的帝國憲法應模仿美國的做法採用各藩聯邦制，那豈不成了可笑的歷史觀？即便在中國的春秋時代，百姓也盼望天下定於一尊，就連諸葛亮提出的三國鼎立之策，那也不過是為後面的統一做準備而已。統治者和百姓的理想都在於統一。出現分離與抗爭的時代，乃統一之覺醒尚未足夠強大的歷史過程，根本毋須多言。但一般人只看中國的表象，不去探究其歷史過程，把各省內部的強大團結力其實是國家統一的基礎這點，用相反的方式去解釋，一味強調方言的不同和排他性習慣，作為引進美式聯邦制的理由，實在是令人感到非常遺憾。

視維新革命為統一的覺醒之結果的日本人，基於尊王的大目標，總對薩長兩藩互相妨害、感情惡劣的歷史，將之輕視為為過渡時代而已。其實，中國各省的獨特性並不強烈，與日本維新前由獨立藩國統治而形成的幕藩體制不可比擬。面對如此微小的障礙卻躊躇不前，寧願放棄統一的要求，鄙人並不認為中國的革命黨有如此脆弱。

當脫離封建組織，演進成為近代化新型組織的時候，在此革命過程中，必然要實現新統一而做出排除舊地方區劃的努力，就像日本的維新革命或法國革命那樣；中國今後毫無疑問，也會踏上這樣的荊棘之路吧！為此，儘管革命黨畏懼四周發出的分離聲音，但他們當中仍然有人洞見到，比起遵循各省的感情，建立各省自行其是的立法而貽害無窮，還不如群策群力，朝向統一的大勢邁進，這樣的困難遠遠要少得多。

當意圖分割法國的同盟軍如潮水般侵入時，建立在封建區劃之上的聯邦共和制就成為危及國家的存在了。所以拉法葉參加美國獨立戰爭凱旋歸來，但其主張在法國根本不被重視。中國的危機與此同理，當孫文掌握大總統權力之日，豈不是可以利用臨時憲法，將照搬美國的痕跡全部拭去？袁世凱提出的共和政治不能讓中國統一的口實，反而促成了孫文的聯邦論。但如此的共和政體，以某人的空想作為前提，竟認為不會加速各省自治分離的論斷，實在是甚為輕率。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 袁世凱祭孔畫面

不明事情真相的外國人，往往將孫文與革命黨混淆而胡亂做出結論。為革命中國準備的「中華民國臨時憲法」，本來應該以維護中央集權統一為宗旨，徹底摒棄效法美國那種分權制度的壞主意。但實際上，堅持不同論斷的兩位外國著名學者給中國所開的藥方，根本沒有觸及革命黨的理想和革命中國的要求，不能不陷於僅僅靠觀察孫文來理解這個革命過渡中的鄰國的錯誤。於是只能容忍孫文個人曾經提出的主張，亦即實行美國式的大總統責任制和違背統一要求的各省分割式聯邦論。這是對中國共和政體根本理想的誤解。孫文的革命運動一味照抄美國，結果使得世人對眾多中國憂國之士的意氣精神也抱持起輕蔑的態度，這是什麼道理！

說得露骨一點，孫文參與中國革命，就是想如同美國獨立運動那樣能夠得到外國的援助。他希望取得故國的統治權，創建一個有別於先前、完全嶄新的中國，作為殖民地而享受經濟、政治的繁榮；這與為了挽救政治經濟頹廢、即將滅亡的舊中國之存亡，不斷在暗中嘗試使國家復活並飛躍發展的革命，毋寧說是站在兩個極端。

為了達到這個目的，孫文哀求外國——譬如日本——的援助，而不為此感到羞恥或恐懼。要知道這個剛創建的中華民國，是在向之前與清國打過仗、因此屬於昔日敵人的敵國乞求援助，但他不覺得恥辱，反認為這是堂堂正正的國際攻守同盟。姑且不論各殖民地在經濟上的獨立程度，假設印度人因為政治狂熱而創建一個獨立國家，然後他們卻和英國的敵人德國聯手，並說這是聰明的國際同盟，這難道不是自尋恥辱，又難道不會迎來第二個征服者並為之而恐懼嗎？

革命無疑將導致一國內部之動亂；相對於成王敗寇的內亂，外國的援助很明顯就是干涉內政。本國革命請求外國援助的最恐怖例子，莫過於法國的亡命貴族。被法國革命黨這一新興階級所驅逐的這群亡國階級，既無愛國心，也無恐懼感，甘於替強鄰侵略軍做分裂故國的嚮導。與此相似，作為亡國階級的滿清貴族肅親王一派，他們向日本求援時，恰如法國王公貴族乞師的口吻，說中國腐敗混亂，已難於立國，倒不如處於日本保護之下，還可免去百姓生靈塗炭之苦。不過，有人認為孫文也屬於亡國階級之列，這就有點出人意料之外了。雖然今天的日本對於中國的立國尚抱有疑問，孫氏也有要求日本援助的想法，不過，孫文的這種想法至多是愛國心不夠和缺乏興國的氣魄而已，絕不能與其他亡國階級相提並論。

孫文的最大問題，在於他的美國迷思。當初法國、荷蘭、西班牙三國之所以支持殖民地十三州的分離，並向英國宣戰，是因為這三國在北美擁有的殖民勢力圈被英國奪取而對英國做出的報復，因為與其讓這些未開化的殖民地被英國占領，不如讓它們獨立並成為永久中立國，換言之這可說是歐洲列強之間殖民政策之衝突。尤其是法國海軍不能把部隊輸送到發生叛亂的殖民地去，故必須打破英國的海上霸權。兩國歷來的爭霸戰說到底只不過是為爭奪殖民地而戰。其後拿破崙的大軍，也在特拉法加海峽被英國擊敗。

說實在的，美國的獨立戰爭與中國革命是風馬牛不相及，前者不過是作為英法殖民戰爭的副產品而被承認為永久中立國而已。所以，華盛頓不是革命家。在美國國力尚不及南美諸國的時候，門羅也只能宣稱從歐洲分離出來的北美保持永久中立。也就是說，門羅的南北擴張主義首先著眼於北美洲。但是，中國從來不是為另一國所有的附庸國。這就像是，即便有千百個富蘭克林來到日本，也不可能讓日本變成法國那樣的國家，這是不言自明的事情。

這種不顧國體問題的迷思，對於日中兩國的未來為害甚深。不過，與美國截然不同的中國，從一開始就對孫文想施行的美國大總統制和聯邦制不屑一顧，所以它給中國帶來的禍害還不算太大。至於日本對待中國革命的態度，基本上認為是由中國人自己决定革命的成敗與否，日本只關心該國將來長遠的國運而已。中國革命之成敗對於日本即時的利害感情，遠沒有美國獨立對法國的影響那麼大。當然，若出現對中貿易上的經濟損失且得不到賠償，不能不說是一個大問題。但日本朝野超越這種利害關係，對中國革命還是給予一種精神上的聲援；這是因為日本人自身擁有的愛國心，與中國革命黨的愛國奮鬥行動產生共鳴，並出於同屬於黃種人的情懷，為面對著歐美列強分割的彼岸大陸實現復興而慶賀。

這簡直就像是法國革命之際，無論是對岸的英國，還是作為鄰國的奧地利和普魯士，都放棄了實現國家利益的好機會，發揚俠義之國風，仿如接受了上帝啟示那樣，展現坦蕩蕩的王道政治。這就是說，中國革命者的鮮血換來了日本超越當前利害得失的同情。若像美國獨立軍那樣在利己的目的下，極盡逃跑、叛變、裡應外合之能事，那就絕不可能產生上面的情形了。

以從原宗主國分離為目標的獨立戰爭，為占據獨立的地域而鬥爭，也可視為某種國際戰爭。但是，被動接受這種命運而死的那些平凡的戰爭犧牲者，其實是死不足惜的。

革命乃是國士的事業，需要有一手翻轉國運的壯志，有一人當關萬夫莫敵的大無畏精神，一切犧牲都是自覺自願的。所以，美國的獨立戰爭基本上沒有什麼可歌可泣的悲壯事跡，而在革命的中國，壯烈的故事則在所多有。所謂革命，往往是國家的腐敗墮落達到極致的時刻，在亡國的屍骸中產生的新興聲音。至於革命誕下的孩子是否健康，端視其意氣精神之有無了。看到北美移民僅僅依靠外力的援助便成功地獲得中立國地位，於是孫文也一味地哀求外援，這無論從革命理論和政治現實兩方面來看，恐怕都不能認為他是革命運動的代表者。

在此不妨看一看以下兩個事實：在一舉推翻滿清王朝的排滿革命那一刻，作為美國夢想家的孫文身在美國，他與排滿革命豈不是一點關係都沒有？各省的中心勢力並沒有得到日本的援助，但他們不也是積極呼應和參與革命嗎？以為觀察孫文便能理解中國革命黨的那些人，正證明直至五年後的今日，他們仍然不明白排滿革命的真相。由於某人的思想缺陷，而喚起日本人習慣性的對中國輕侮，甚至蔑視中國革命黨整體壯烈英勇的意氣精神，實令人嘆息也。沒有投身革命的意氣精神，卻成天在嘴上掛著革命，這難道不是自打嘴巴嗎？

被他所誤導的日本人，應省察革命的中國是如何了解他們高貴而俠義的援助。作為孫文支持者的數百名「支那浪人」，他們沒有俠義以外的動機。但謠言因此而起：有所謂日本乘機謀利的說法，也有人說南北就快收兵，日本以此而博好感耳。所謂二次革命的起伏和瀰漫在中國朝野關於日本野心的流言，減弱了中國人對袁世凱之人格的厭惡，豈不是令許多有影響力且直率的愛國志士，不知何去何從嗎？

對於內亂中某一方所做的是外國援助還是恐怖干涉，兩者實際上只有一線之隔。對日本來說，它的基本外交方針是維持鄰國的分治局面。然而，中國民眾普遍的愛國心已然覺醒，因此他們不得不擔心積弱的當下和動亂頻生的未來，這樣果真能避免日本的侵略嗎？正因憂慮此事，孫文的背後有日本撐腰的謠言蜂起，有人不但對革命不予援助，反而視革命黨為賣國賊予以聲討。事實上，中國革命並非由民主共和的空論而起，而是國民為救亡圖存而奮發的自衛本能。眼前見到的事實是，他們在武昌、長沙、上海與南京，在沒有與日本打招呼的情況下起義，同時也不期待日本干涉，堪稱為獨立獨行的愛國志士。

國民的自衛本能，往往在直覺上是相當敏銳的。如果由日本援助孫文推行美國式運動，顯然會給中國國民一種干涉的直覺，例如犬養毅對南北統一的非議以及日本間諜的招搖過市。在頭山滿等人歸國之際，孫文甚至不派代表送行，實際上應該也是憚於國民的愛國本能。但當孫文再度亡命日本，他又重新寄身於頭山氏翼下，非為忘恩之輩，而是出於孫文的美國迷思產生的依賴心理之故。

他們對於在動亂中並未露出豺狼的爪牙，而只是像王者一般持續表現出善意旁觀的日本態度，表示誠心感謝。但與此同時，他們也擔心別無他意的日本的舉動，會不會煽起國民的恐慌從而損害他們的救亡大業。原本因一個美國夢想家的他力本願主義而被誤解的革命援助力量，今日終於在日本的庇護之下，變成一種對革命幾近積極干涉的力量。鄙人認為這種侮蔑和恐懼，很有可能會成為損害革命之後日中兩國關係的重大禍因，因此憂懼不已。

通過以上概說，我們應可明白孫文想讓日本知道的理想以及對日本朝野的遊說運動，其實並非是中國革命黨的理想和革命中國的要求。要明白這一點，本來毋須講太多的道理。但孫文的大名今天已遮蔽了世上觀察者的眼睛，為了辨明是非，鄙人不得不做這一番類似鑑別玉石的事情。

看到這裡，讀者諸君或許會提出疑問：既然如此，那為何中國要採用共和政體？為何孫文會被推舉為民國第一任大總統呢？鄙人在回答這些問題之前，先從革命的思想原因說起，然後按順序予以考察。對孫文、黃興、譚人鳳、宋教仁等人的成敗得失，自有人逐一予以褒貶，鄙人論述的目的乃在於冷靜研究中國革命的前因後果。

相關書摘 ►《支那革命的真相》導讀：北一輝為何將日本定位為「中國革命之父」？

書籍介紹

本文摘錄自《支那革命的真相：來自日本的視角與立場》，八旗文化出版

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作者：北一輝（1883年－1937年）

譯者：董炯明、王敬翔

如果再被孫文的空想所誤，這革命將何以處之？

……我還有兵力，我決不允許孫文踏入這（南京）城門一步！

——宋教仁

與孫文握手言和的宋教仁在憲法上的讓步，乃是最大失策。

——北一輝（本書作者）

一百年後，中國知識分子依舊在原地打轉，討論帝制和憲制。

一百年前，宋教仁和孫文關於內閣制和大總統制的分歧，在今天的台灣繼續上演。

台灣已經超越1911年革命的起點，但未能擺脫它建立的法統。

中國早就放棄它的法統，但最終要回到革命的起點。

1911年的辛亥革命（支那革命）至今已經一個多世紀。關於革命的重要性、定位和詮釋，已經被國共兩黨的黨國史觀鎖定。對台灣大部分讀者而言，國父孫中山推翻腐敗無能的滿清政府，建立共和國家，這一形象透過歷史課本而深入人心。但關於國母宋慶齡「始終堅定的與中國共產黨站在一起」卻幾乎隱晦不談。而中國的官方詮釋則是，辛亥革命的侷限和失敗，彰顯出共產革命的必然；故1949年建立的新中國，無疑也尊奉辛亥革命為現代中國的起點。

在這一正統史觀下，支那革命和孫中山經過各種刪減、裝扮和粉飾，而最終變為現代中國的政治神主牌。

本書《支那革命的真相》，是日本思想家、政治哲學家北一輝在1920年代出版（原書名為《支那革命外史》）。日本是中國近現代史非常重要的參與者和形塑者，其視角和立場，也因此是理解中國革命不可或缺的組成部分。在1911年革命發生時，北一輝就來到上海、南京，觀察並參與革命。他對中國革命的分析，並非狹窄的國共兩黨視角，而是從「東洋共和」的觀念出發，從而提供一款迥異於國共兩黨的「支那革命真相」。

本版邀請日本、中國、台灣三方的歷史學者深入撰寫五萬字導讀，從三種不同立場和角度，回應日本知識分子北一輝眼中的支那革命！

日本學者六辻彰二、中國知識分子傅國湧、台灣中研院近史所研究員黃自進為本書撰寫導讀，從各自的語境和所在社會的問題意識出發，分析本書和作者北一輝的價值。對於六辻彰二而言，理解北一輝的思想對日本近代史的影響是其重點。某種意義上，他看待支那革命這本書，看到的是一個日本思想家把他的理念在中國之投射和失敗的實踐。

傅國湧特別針對中日關係而思考。「由北一輝其人和他參與中國革命十三年的過程，我們可以看到一個中日命運共同體，或者說東亞命運共同體，而不僅是一個孤立的中國和孤立的日本。……中日兩國的革命者有著精神血緣上的聯繫，無論在思想上還是在行為模式上、經歷上，都有相當的相似性。」

「北一輝對孫中山革命地位的否定，當然抵觸了當前海峽兩岸遵奉的國共兩黨革命史觀。至於這樣的論斷是否公允，得由讀者各自判斷。但無論如何，有鑑於民國史的曲折發展，他的見解似乎可為吾輩提供眾多參考的線索。」「只是，此書恰巧是站在與國共兩黨史觀對立的另一端，縱使觀點有其偏頗一面，依然可為眾多民國史上避而不談的課題，提供新的思索方向。這一點，即為今日重讀、研究《支那革命外史》的價值所在。」（黃自進）

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九