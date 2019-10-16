日本Uber Eats推「傷害補償制度」，對送貨員是現狀下第二好的辦法

本月初，對於日本Uber Eats的送貨員來說有兩大變革：10月1日，Uber Eats宣布新增「傷害補償制度」，萬一Uber Eats的送貨員在送貨途中發生意外，Uber Eats將會提供送貨員慰問禮金。接著在3日，Uber Eats的送貨員正式成立工會，今後就能Uber Eats的送貨員就能由工會和Uber Eats談判勞資糾紛，或要求Uber Eats提供更好的待遇。（本文只會針對日本Uber Eats的狀況進行討論，以下所有的送貨員皆指Uber Eats的送貨員）

事實上，日本Uber Eats的送貨員們早在今（2019）年6月起，就在籌組工會。

3年前進軍日本，送貨員粗估1.5萬人

Uber Eats是美國共享汽車（在台灣應歸類為多元化計程車）Uber旗下的子公司，主打送貨員可以隨自己喜好想接案就接案。自從 2016年9月Uber Eats正式登陸日本以來，目前以東京、橫濱、大阪、川崎、京都、神戶、埼玉、名古屋、福岡、千葉縣市川市與船橋市等大城市為據點，在今年6月合作商家已經突破一萬間。根據報導指出，日本目前粗估約有1.5萬名送貨員。

然而，Uber Eats送貨員看似「想接案就接案」工作彈性高，但日本Uber Eats送貨員和Uber Eats的關係並非勞資關係，而是屬於「個人事業主」，如果Uber Eats送貨員在工作期間發生意外（工傷），並不適用勞災保險。

Uber Eats送貨員勞動條件問題多

在Uber Eats送貨員醞釀籌組工會階段，送貨員們就曾經點出幾項問題，包含：

送貨員的薪資不夠透明：在決定是否要接案之前，只知道要去哪間商家取貨，但不知道要送去哪裡，也就不能推測送貨距離有多遠，送貨距離換算成報酬大約會有多少。 Uber Eats送貨員要接案，一定要透過Uber Eats的專用APP。但Uber Eats說，只要送貨員在送貨期間發生交通事故，Uber Eats有權暫停Uber Eats送貨員帳號，這無疑是Uber Eats可以單方面剝奪送貨員的工作。 送貨員和Uber Eats的聯繫平台不夠完善，當送貨員遇上問題須尋求Uber Eats協助時，Uber Eats並沒有能隨時待命即時替送貨員處理狀況的專員。

Uber Eats：送貨員是「個人事業主」

面對Uber Eats送貨員早前提出的疑慮，《FNN富士電視台》詢問了Uber Eats。總結來說，Uber Eats主張Uber Eats送貨員屬於「個人事業主」，而非Uber Eats旗下員工，這麼做才能達到Uber Eats想要追求的工作彈性。

面對有Uber Eats送貨員反應，他們的帳號無故被停權，APP突然不能用。Uber Eats則回應道，他們事前都有提供明確的合作規範，萬一Uber Eats送貨員發生違反規範的行為，Uber Eats有權停止送貨員的帳戶。

至於送貨員擔心在接單之前不能預先得知送貨距離一事，Uber Eats表示他們擔心如果事前告知送貨員送貨地點，有可能會造成送貨員過度取消接案，另一方面也是為了保護隱私，但Uber Eats會繼續摸索新的方式，來提供給送貨員更好的合作經驗。

代賠受害者，不賠送貨員

在這次Uber Eats推出「傷害補償制度」之前，如果送貨員在工作期間發生交通事故，Uber Eats有和日本國內的保險公司簽約，Uber Eats會賠償被送貨員撞傷的受害者，但如果是送貨員本身受傷的話，送貨員只能看自己買的保險能不能賠償。換言之，Uber Eats原本的制度是Uber Eats會代替送貨員賠償受害另一方，但Uber Eats並不會賠償旗下送貨員，因為Uber Eats認定送貨員是「個人事業主」，是獨立的接案個體，而不是隸屬於Uber Eats旗下的員工。

這次Uber Eats推出的「傷害補償制度」為，當送貨員在送貨期間（確定接下工作到餐點送交顧客手中期間，如果在送貨期間取消訂餐，則計算到取消訂餐的時間為止）受傷，Uber Eats會提供送貨員慰問禮金：醫療費用最高25萬日圓，如果傷重致死最高1000萬日圓，另加葬儀費用最高100萬日圓。但是，如果是送貨員因自身有重大過失而造成自己的傷亡，Uber Eats並不會提供上述慰問禮金。正確來說，Uber Eats這次推出的「傷害補償制度」並不是能全額已付醫藥費的勞災保險，只是「慰問禮金」，而且在送貨員因傷休息期間，Uber Eats並不會提供送貨員任何補償，如果Uber Eats送貨員的腳踏車或機車因此受損，Uber Eats也不會賠償代步工具。

現狀下第二好的辦法

曾經當過一段時間Uber Eats送貨員，同時也是號召Uber Eats送貨員組織工會的日本全国ユニオン事務局長関口達矢指出，按照現行法規，即使Uber Eats送貨員成立工會，也會因為「個人事業主」的關係不適用勞災保險。所以Uber Eats選擇和三井住友海上火災保險簽約，提供送貨員慰問禮金，算是在現行體制下第二好的做法，送貨員如果能適用勞災保險當然最好。関口達矢也提到，Uber Eats在10月1日宣布推出「傷害補償制度」，但工會是3日才成立，其實工會方面並沒有正式向Uber Eats提出需要勞災慰問金的要求，但工會在正式成立之前就有在網站上寫到這條，也許Uber Eats總公司有看到他們的官網也說不定。

參考資料

本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航