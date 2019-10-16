他們的「海峽兩岸」：荷蘭殖民影響下，印尼和大馬文化的藕斷絲連

東南亞是世界數個文明的交匯地。印度、伊斯蘭、西方和中華文明都在這個區域的各個角落留下痕跡。當中以來自歐洲的文明對東南亞的當代文化影響最大。過去的五百年內，東南亞各國分別依次受到葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國和法國的殖民。他們給當地帶來了文化、語言、宗教和價值觀上的影響。

如今深入東南亞社會，仔細觀察，我們可以發現歐洲殖民者在當地社會的烙印。比如，菲律賓人多信天主教，其姓名也多採用西班牙語的命名和拼法。在越南，越式法國麵包（Bánh mì）成了越南人的傳統美食。東帝汶甚至還將葡萄牙語定為官方語言。

馬來群島則由荷蘭和英國殖民，二戰後這個地區被四個國家分治——印尼、馬來西亞、新加坡和汶萊，後三國為前英國殖民地。

很多人無法辨識印尼和馬來西亞的文化之別

當地人曾利用「印馬兩岸一家親」的概念，試圖從政治或文化上統一印、馬兩國。政治上，早在1930年代左翼馬來團體「馬來青年同盟」（Kesatuan Melayu Muda）便主張要透過兩國合併來反殖民。即使1945年日軍投降後，其成員成立的新政黨「馬來亞馬來國民黨」（Parti Kebangsaan Melayu Malaya）仍抱有構築「大印尼」的理想。

甚至到了50年代末60年代初，印尼總統蘇卡諾反對馬來亞自成一國，以及後續的馬來西亞之成立。他向「對岸」發動了「對抗」（Konfrontasi），騷擾婆羅洲馬印邊界，以及企圖滲透馬來半島。然而蘇卡諾的理想在1965年軍人政變上台後破滅，蘇哈托停止了對抗，承認馬來西亞的存在事實。

文化上，雖然兩國同屬「馬來世界」（Nusantara），可謂五百年前是一家。然而兩國在三佛齊（Srivijaya）、滿者伯夷（Majapahit）、馬六甲蘇丹國的衰亡後，加上荷蘭和英國人的進入，兩地漸漸形成自己的文化。

兩國文化長期的融合和自主發展，使雙方既有共同點，又有不同之處。共同點在於馬印文化都深受印度教、伊斯蘭教和華人的影響。不同之處則是馬來文化（族群）和馬來西亞文化（國族）大量融入了英國元素，而印尼文化吸收了很多荷蘭元素。

荷蘭人對印尼的影響涵蓋很多層面

其最明顯的例子是印尼語中的荷蘭借詞。印尼語屬於南島語系，而這個語言又是在馬來語的根基上發展而來的。由於不同文化傳入「馬來世界」，印尼語跟馬來語一樣，納入了梵文、中文、阿拉伯文、葡萄牙文、荷蘭文和英文。就如馬來語深受英文的影響，印尼語中與現代知識有關的詞彙，大部分都借用自荷蘭文。

以筆者到雅加達旅行時的觀察為例，在街上看到的郵局（kantor pos）、藥店（apotek）和公車站（halte bus）招牌，雖是印尼語詞彙，卻都源自荷蘭語。它們的原字分別是kantoor、apotheek和bushalte。平時使用的一些詞語，比如香菸（rokok）、修車廠（bengkel）、免費（gratis）、房間（kamar）、抽屜（laci）和警察（polisi）都來自荷蘭語。

對比上述詞語於馬來語，可以看到馬來語的對應詞來自英語，像是藥店（farmasi）、公車站（stesen bas）和警察（polis）。有些詞用的是馬來語固有詞，如郵局（pejabat pos）、房間（bilik）和免費（percuma）。Rokok、bengkel和laci則是印尼-馬來語通用。

Photo Credit：彭成毅 雅加達公車站的印尼語為荷蘭語halte，馬來語為英語stesen。

另一個區分印尼語-馬來語的例子，是月份的用詞。三月的印尼語為Maret，源自荷蘭語maart；馬來語為Mac，源自英語March。六月的印尼語為Juni源自荷蘭語juni；馬來語為Jun，源自英語June。七月亦同，Juli對應juli；Julai對應July。八月比較特別，印尼語為Agustus，對應augustus（荷蘭文借自拉丁文）；馬來語為Ogos，對應August。

從Agustus的例子，又能發現一個有趣的現象。印尼語的歐洲借詞，不少直接源自拉丁文。比如，大學（universitas）、品質（kualitas）和活動（aktivitas）。在馬來語中，這些詞語借自英語，寫成universiti、kualiti和aktiviti。

由此可見，荷蘭的影響是潛移默化而不張揚的。大部分印尼語使用者都不會察覺上述詞語源自荷蘭語。另外，這也反映了印尼與馬來語言文化之別，近似英式英語-美式英語、台灣國語-中國普通話的差別。由此，何來「印馬兩岸一家親」呢？

語言之外，荷蘭人對印尼飲食的影響不容忽視

印尼料理除了基於印尼群島各族群的飲食外，還吸納了中國、南亞、中東和歐洲的飲食元素。好比炒飯（nasi goreng）和麵食（mie）之於中國料理，咖喱（kari）和煎餅（roti）之於南亞料理，沙爹（sate）之於中東料理，荷蘭飲食對印尼料理最大的影響，是西式糕餅。

印尼的糕餅分為兩種，一種是傳統糕點（kue），即閩南語的「粿」；另一種是西式糕餅，也叫kue，又稱kek。印尼傳統糕點的種類繁多，最常見的有椰絲球（klepon或馬來語onde-onde）和木薯糕（bika ambon）。

西式糕餅的種類更多，而且多源自荷蘭，如千層糕（kue lapis legit，荷蘭語spekkoek）、九層糕（kue lapis）、鳳梨餅（nastar，荷蘭語ananas taart）、小蛋糕（kue cubit，使用巧克力米hagelslag）、可樂餅（kroket）、煎肉餅（perkedel）、班蘭葉蛋糕（kek pandan）等。

Photo Credit：彭成毅 攝於台北地下街印尼餐廳印尼西式炸物gorengan：左下炸肉餅risoles、可樂餅kroket、右中煎玉米餅perkedel jagung、右上煎蝦餅bakwan。 udang（台語肉丸）。

筆者曾在《【大馬過新年】赤道上「沒有春天」的春節：馬來西亞華人如何過農曆新年？》提及馬來西亞華人過年時享用的年餅，當中就包括鳳梨餅（nastar，馬來語kuih tat nanas）。鳳梨餅稱黃梨餅，為閩南語發音「旺來」。黃梨餅與台灣鳳梨酥不同之處，在於台灣使用冬瓜為餡料，除了土鳳梨酥使用鳳梨。而黃梨餅為純鳳梨餡料，且外觀異於鳳梨酥——有圓形外餡、圓形內陷和橢圓形三種做法。

馬來西亞料理透過印尼接收了荷蘭飲食的影響，因此千層糕、九層糕、鳳梨餅、小蛋糕、煎肉餅和班蘭葉蛋糕都隨處可見。然而英國人也影響了馬來西亞飲食，如下午茶（high tea）、烤麵包（roti bakar）、海南雞扒（chicken chop）和咖啡店（kopitiam）。這些反而在印尼少見。

Photo Credit：彭成毅 攝於台北某西餅店荷蘭千層糕spekkoek，它曾是印尼僕人侍奉荷蘭殖民高官的糕點，現為印尼高檔西餅kue lapis legit，當地喜慶佳節招待客人的佳品，由於做工繁雜費時因此價格昂貴。

荷蘭人在印尼留下不少建設

金融業中，印尼人民銀行（Bank Raykat Indonesia）和印尼銀行（Bank Indonesia）都是荷蘭人創立在先的。教育方面，印尼大學（Universitas Indonesia）和萬隆理工學院（Institut Teknologi Bandung）的前身分別是本土醫生訓練學校（School tot Opleiding van Inlandsche Artsen）和萬隆技術高校（Technische Hoogeschool te Bandoeng）。印尼學術界與荷蘭萊頓大學（Universiteit Leiden）關係密切。

反之，馬來西亞的制度是承襲英國的。筆者在《從英屬到「英化」：馬來西亞政治和教育中傳承的英式治理之道》提及馬來西亞的整套教育體系跟隨英國制度，正好馬來亞大學前身的愛德華七世醫學院（King Edward VII School of Medicine）也訓練本土醫生。這亦與台大前身為「臺灣總督府醫學校」類似。

可見荷蘭、英國和日本殖民者建立高校的最初目的，是培養醫生，以緩解醫療需求，安撫民心。印尼和馬來西亞教育個別追隨荷蘭和英國制度，可證明印、馬兩國自20世紀初已經接受不同思維的訓練，不能將兩國制度等同視之。

印尼和馬來西亞的文化雖為同源，但經兩三百年來荷蘭和英國的殖民統治，兩國在語言、飲食和制度上已經有明顯的差異。因此，「印馬一家親」的概念並非蘇卡諾「大印尼」般的政治性，而是印尼人常說的「同根」（serumpun）之文化意義。這或許可以啟發「中港澳臺」四地對於要「政治共同體」，還是「文化共同體」之辯。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜



