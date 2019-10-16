要求制裁香港侵害人權者，美國眾議院通過《香港人權與民主法案》

美國眾議院當地時間周二（15日）通過《香港人權與民主法案》等3個香港相關的決議案。《香港人權與民主法案》要求美國總統每年點名並制裁香港侵害人權人士。

眾議院投票幾天前，香港時間周一（14日）晚才有超過13萬民眾聚集在中環遮打花園，為眾議院通過法案集氣。部分民眾揮舞著美國國旗，高聲呼籲美方能盡快通過法案。

示威者不介意「攬炒」

支持美國國會通過法案的普遍香港示威者認為，美國若否認香港與中國是兩個不同的地區，將取消對香港的很多經濟優惠措施，令香港經濟受損，猶如「攬炒」，一拍兩散。而港府或背後的中共若想保住經濟，則會向堅持了4個多月的示威者讓步，令因反送中而起的民主運動取得成果。

《香港人權與民主法案》5大重點

《香港人權與民主法案》要求國務卿向國會提交年度報告，評估香港是否繼續享受不同於中國大陸的特殊待遇，要求國務院不應根據被捕記錄，對香港民主和平抗爭人士拒發簽證。法案還要求總統制定制裁名單，對侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。

5大重點：

1. 要求評估香港政府在行政、立法和司法部門在維護法治、保護公民權利方面的自主決策。在認證香港是否繼續享有不同於中國大陸的特別待遇方面，涵蓋涉及美港的協議和條約，包括商業協議、執法合作、出口管制協議、涉及稅收和貨幣兌換的條約和協議等。

2. 制裁對象範圍擴展至任意關押、酷刑或強迫認罪、屢次進行違反《中英聯合聲明》和《基本法》、在香港進行其他嚴重侵犯國際認可人權的人士。按照議案，制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止本人及直系親屬獲得入美簽證，又或吊銷現有簽證。

3. 港人簽證待遇變得寬容，不會因參與抗議活動被有政治目的拘捕而拒絕其簽證申請。

4. 要求總統提交出口管制報告，評估香港政府是否切實執行美國的出口管制法規以及美國和聯合國的制裁規定。

5.要求美國國務卿在港府今後提出類似《逃犯條例》修訂法案時通知美國國會。

「香港人展現出非凡勇氣」

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在眾院發言表示，過去四個月，香港人民向世界發出強烈訊息，亦即對自由、正義及民主的夢永遠不會被不正義與恐嚇澆熄。她說：「香港人民展現出的非凡勇氣，與一個拒絕尊重法治、遵守20多年前保證之一國兩制的懦弱政府，形成強烈對比。」

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佩洛西說，香港人所展現的無比勇氣，與既懦弱又拒絕尊重法治或遵守「一國兩制」的香港政府形成了鮮明對比。中國政府在中英聯合聲明中承諾香港會實行高度自治及普選，美國亦期望香港人能夠實現這些東西；但如今美國必須認清中國已經違背了承諾。

佩洛西強調，若美國因為商業利益，選擇不為中國人權發聲，「我們將會失去，能為世界任何地方人權發聲的道德權威性」。她又說：「對於那些在人權問題上打算站於專制政府那一邊的人，我想對你們說，如果一個人得到了全世界，卻失去了靈魂，那對他來說又有什麼好處？」。

法案在眾議院通過後，還需在參議院通過。當兩院文本亦一致，會提交予總統特朗普（Donald Trump）簽署，這能成為法律執行。而參議院版本的《香港人權與民主法案》獲23名參議員聯署，料將順利通過。暫時未知參議院將何時審議。

《保護香港法案》

除了《香港人權與民主法案》，眾議院也通過《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act），限制向香港出口人群管制工具，包括催淚彈和橡膠子彈。

法案要求美國總統在法案生效30天後，禁止特定防衛物資、防衛技術服務及彈藥出口至香港，直到美國總統能認證，香港警方在過去一年沒有嚴重侵犯人權，且相關侵權疑慮已經過獨立調查，也受香港政府妥善處理。

《與香港站在一起》決議案

另外，眾議院也通過一543號決議案，為《與香港站在一起》決議案（Stand With Hong Kong Resolution），全名是「承認香港與美國雙邊關係、譴責中華人民共和國干預香港事務及支持香港人民抗議權」。

決議案譴責香香港警方察以不符國際標準方式，使用武力對付示威者並侵害他們言論及和平集會自由。決議案也譴責香港、中國政府容忍香港警方使用武力、將示威運動形容成是「暴動」（riots），並誣賴美國政府是政治動盪背後的策劃者。

決議案也呼籲美國行政部門，確保販售給香香港警方察的彈藥及人群管制設備，不會被用來鎮壓香港的和平示威活動。

港府：警方克制

對於美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，港府表示遺憾，指香港自回歸以來一直按《基本法》規定實行一國兩制，而保障人權和自由是特區政府的憲制責任，政府十分重視人權自由亦必定全力維護。

政府又指在近月反修例示威中，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。而政府一直按法律和國際管制清單全面執行戰略物品進出口管制，亦會一如既往繼續與美國保持合作。

耿爽：中方將採取反制

而中國外交部剛表示強烈憤慨和堅決反對。發言人耿爽說，當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題。他指眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露美方一些人，在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心。

耿爽認為，美國在香港有重要利益，如果有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益，對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。