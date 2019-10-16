不需認定食物外送平台為僱傭制，而是繼續以承攬制再加強工作保險

文：Andy Tsai

以目前看到的討論文來說，大多對僱傭制雇主與承攬制雇主在成本上的差異並無太多認識與討論。以食物外送僱傭制的人員來說，何以肯德基做不起來，但達美樂／必勝客等披薩業者就能做得起來？難道必勝客外送人員就不是僱傭制？

當然不是這樣，其實主因不完全在於僱傭制，而是食品業者本身的營收主力偏重就有差。以連鎖披薩業者來說，其營收比重，外帶外送才是主力，外帶佔其營收四成以上，外送也有三成，反而是店面現吃的比重不大。對業者來說，他可以節省店面租賃與店面裝修的成本，雇用專門的外送人員，標榜一定距離內可短時間送達，整體說來還是賺錢。

但肯德基或是麥當勞的營收主力是店面內吃喝，佔五成以上，其次是得來速的外帶，佔約四成，專人外送佔其營收比重不到一成，而且主要希望外送的時間帶是客戶懶得出門的深夜時段，那時段的工資成本更高。而營收主力的店面也不能縮編，店面租賃成本與裝修成本，櫃台人員成本等等是節省不下來的，變成雇用專人外送的成本與利益不成比例。

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要知道，僱傭制雇主要負擔的成本包含了薪資、勞退提撥、勞健保雇主負擔額等，一個月薪22K的員工實際雇用成本是26K以上，而這些都可以轉換計算外送單位成本，可以透過銷售額與員工薪資，計算出自聘人員外送，讓每份餐點成本提高多少？

然後跟與食物外送平台合作的成本做比較，就能夠計算出哪種比較合乎需求，可以概論的是，如果不是原本外送就是營收比重相當高的業者，自聘的成本肯定高於找平台合作。

也因此食物外送平台的主要合作對象是：餐點具有一定知名度的，原本營收主力是店面內用與來店外帶，或是可外送但必須有一定數量的餐飲店。也就是原本外送就不是營收主力的店家，它們想擴展外送營收，但又不想負擔太多外送成本，這種店家才是食物外送平台要合作，而訂餐的客戶會願意花外送費用也想跟平台訂餐代送，因為這對三方來說，是各取所需的皆大歡喜。

以我個人的想法，勞動部其實並不需要強制規定這些食物外送平台為僱傭制，而是繼續以承攬制，但需要協調工作保險的加強，這有很多工作與法規要修。

因為你認定外送人員必須是平台業者的僱傭制勞工，平台業者就得負擔基本工資／勞健保業主負擔／勞退提撥／雇主方管理責任等等。概略計算一下，每個外送人員每月至少要多出四～五千的營業成本，然後薪資是以時薪制還是抽成制計算，搞不好還要算出勤率，外送人員不爽，業者也不開心，政府還被罵豬頭搞死新興產業，何必呢？

Photo Credit: 中央社 國慶長假接連發生外送員車禍致死意外，美食外送平台Uber Eats 15日表示，和汽車貨運業合作夥伴已在加速研擬增加適當的商業保險，讓全台所有合作外送員在使用平台接案時受到保險保障。 中央社記者吳家豪攝 108年10月15日

而真正需要補強的方面，比方說健保，目前承攬制工作人員投保大多是投第六類人口，投保單位是鄉鎮區公所。但我是認為以這些產業的從業人口來看，其實可以獨立分一類或是列為第二類，投保單位還是居住地公所。

然後投保項目在沒有專屬工會（以產業分類來說，也很難有專屬工會）之前，保費標準可按照第二類，自負額60%，政府負擔40%（與第六類相同），這對目前已經投保的人與政府來說，負擔並沒有增加。

勞保部分則類比上述健保，登錄為「無特定雇主之職業人員」，投保單位則為各地勞工局（因為目前並無專屬職業工會，無法投保於職業工會），保費負擔比例為自負額60%，政府負擔40%（與無特定雇主的職業人員相同），可自行加保就業保險，將這部分的勞工納入社會安全網內。這對平台業者的負擔並沒有增加，比較可能執行。

更進一步的強化，則是該要求平台業者提供團體意外險，這部分可由金管會與勞動部跨部會去跟保險公司談，這種險種可以設計成類似工安險／工程意外險，是針對「工作執行中」的保險。這會增加業者的成本，因此必須提供誘因與獎勵，例如租稅上的優惠，政府認證標章的發給，讓業者覺得參加這個對其有長期利益，不然增加成本他必會轉嫁給實質從業者。

Photo Credit: 中央社 美食外送服務正熱門，但最近卻接連發生兩起外送員死亡車禍事故，也引發外界關注外送員勞動權益。勞動部長許銘春14日表示，將協助外送員成立工會，並要求業者幫忙加保營業用機車商業保險。 中央社記者徐肇昌攝 108年10月14日

總之，不要想用管制的，也不要想直接套用現行勞基法，因為勞基法是從工廠法演變過來的，對於新興產業本來就是無法完全適用。當法規跟不上產業變遷，政府要做的是修法或是制定新法管理，而不是削足適履去強迫新產業跟從舊法的規定，哪只會扼殺新產業，然後民眾還罵翻天說政府老古板跟不上時代。

補充一點：要規定食品外送平台業者的外送人員為其雇員，還可能碰上一個很麻煩的問題。這個產業該怎樣分類？會不會反而有其他衛生法令會造成衝突性。因為外送平台業者登記的是資訊業，但外送商品該算是物流業？還是根據商品是現做餐點該列為餐飲業？這三個產業的各自法規又有不同，我是覺得政府不要自找麻煩，越想管就越引發民眾反感。

本文經Andy Tsai授權轉載，原文發表於此

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