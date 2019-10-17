防災大國遭遇「激甚災害」：哈吉貝颱風暴露出日本官方要面對的新課題

日本列島在10月12日至13日間，渡過相當漫長的颱風夜。在強烈颱風哈吉貝的席捲之下，日本列島幾乎右半邊被暴風圈給遮蔽，各地雨量屢創新高，在入秋之際還有這麼強勁的颱風，過往數十年實屬罕見。哈吉貝颱風也被日本當局評估為是「61年來再有的超級強烈颱風」，不只早早發出颱風預警，更要求各地民眾早點做防颱準備，颱風襲來之際絕對不要出家門。

但根據16日的最新統計，仍有74人在這場颱風中不幸罹難，至今還有12人失蹤，生死不明。日本首相安倍晉三在15日早上的參議院預算委員會中帶頭默禱，並稱「傾全國之力幫助受災戶，貫徹現場主義，讓每個受災民眾生活早日回到正軌。」另外，全日本315個市町村受災嚴重，除了全都適用於日本災害救助法外，政府希望各機關能幫助災民在未來兩週回復到過去的生活型態，挑戰可說巨大。

隨著風災一過，接連而來的傳染病危機也是重大挑戰。日本總務省消防廳公布數字，約有3700戶房子屬於嚴重淹水，有細菌傳染的危機。全日本各地水淹災情不斷，其中長野縣的河流千曲川堤防潰堤，直接水淹市區。從關東千葉縣開始，一直延伸到東北的岩手縣，全都變成一片泥海，共有235所小中高學校停課，哈吉貝颱風已被官方指定為最嚴重的「激甚災害」，未來官方將擬定預算，依程度補助各受災戶。

交通業的自主休業

雖然受災情況嚴重，但這一次的強颱來襲，也給了日本政府很好的演練機會。由於2020年將舉辦東京奧運，屆時除了夏季炎炎，同時還要面對強颱可能再襲來的風險，因此這次從JR鐵道開始到各大私營鐵路等，全都先行制定了「計畫運休」。在12日當天，首都玄關的東京車站出現難得一見，一片空蕩蕩的景象。各大車站的人潮也都幾乎消失，在以鐵道運輸為主的日本，鐵路的休業讓日本人生活也一夕停擺。

在9月初的法西颱風登陸日本時，曾經挾帶時速216公里、每秒57.5公尺的17級超強風速，讓關東的「天空國門」日本成田機場一度變成陸上孤島。而這樣的景象殷鑑不遠，2018年的燕子颱風造成關西機場對外交通被封鎖，大批旅客一度無法疏散出機場，而造成陸上孤島的災難，甚至因此牽連到當時的台灣駐大阪代表遭受挨罵，一度在台灣變成政治化的議題，最後釀成憾事。

而這次，日方各大航空公司則是在12日颱風晚上來臨前，先取消當天所有班機，其他家班機則是最晚在當天下午兩點後即不可降落。以成田機場來說，機場內則是用中英等四國語言不停地播送，並準備可以對應74種語言的翻譯機40台，對機場內的外國觀光客勸說，請勿在機場內滯留太久。成田機場的公關對日本媒體語重心長地說：「因為有了教訓，才有這樣的強化措施。」

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安全至上時代潮流

而在另一端的服務業，許多超市與量販店、百貨公司等也都關上大門來對付強颱的侵襲。這在過去「顧客至上」的日本來說，是相當罕見的景象，然而，在近年的勞工安全意識愈來愈高的日本，許多服務業等寧可吸收掉一天的虧損，也先把員工的安全放在前面。加上依靠鐵路作為交通工具的日本人，碰到鐵路停開，多半都會請假，這樣的情形下，不如服務業公司方自主宣布休業，不將其列入員工事假。

根據12日當天統計，包括三越百貨的「金雞母」日本橋本店與伊勢丹百貨，還有高島屋與大丸松阪屋等都在前一天就宣布停業。超級市場量販店伊藤洋華堂等一百多間店舖，還有日本23都道府縣的Softbank手機門市等，都宣布颱風因素暫停營業，這也是史上首次。

日本第一生命經濟研究所首席研究員熊野英生說：「過去24小時營業，全年無休的死守狀態已在慢慢改變。伴隨服務業的自主休業，員工對企業的抵抗感也會降低。」日本智庫「MS&AD InterRisk總研」的主席山口修則說：「在這幾年，服務業已經會根據災害的程度來調整，並早先放假，這個態勢未來也將成形。」

過往在台灣，每逢颱風襲擊時，就是電影院與百貨公司客滿的時候，甚至政治人物也會寧可多一事不如少一事，為了政治利益而選擇放假，颱風放假在台灣也變成一門政治學問。而相較於日本，則是在眾多災難的累積後，選擇從民生消費與服務業的自主休業開始，來隔絕民眾有任何出門的機會，不亂發災難財。

颱風仍暴露日本缺陷？

然而，颱風依舊在日本的鄉間留下深刻的爪痕。尤其是在福島縣與栃木縣等農業縣，更是造成嚴重經濟毀損，因為日本鄉間幾乎沒有電線地下化之故，到15日早上前仍有近四萬戶停電與超過13萬戶停水。其中福島縣的災情尤其嚴重，罹難者已經超過25人，官方只能抓緊黃金救援時間，趕緊搜索失蹤人士。

其中，這次的颱風依舊暴露出官方要面對的新課題，長野新幹線因為長野縣內的千曲川河流堤防被大風雨沖刷，導致泥水灌入當地的新幹線車輛基地，超過120輛車廂成了泡水車。日本JR公司估計，長野縣到新潟縣間的新幹線除了無法通行外，未來要恢復到金澤的全線通車將「相當花時間」。目前只能維持東京到長野的低度運轉。

根據日本JR公司坦承，車輛基地所在的赤沼，是被國家指定的「恐淹水10公尺區域」，基地選址出現嚴重瑕疵，成為國家課題。只是過去專家認為，周遭地區都沒下過如此高的雨量，旁邊的河川無氾濫之虞而繼續設置，結果下出史上罕見的雨量。鐵道評論家川島令三認為，除了跟其他地區的新幹線調備品、車輛，並減少發車數外，未來的北陸新幹線回復「很不樂觀」。

每一次的災難，對於政府與人民來說，都是全新考驗。就算是號稱「防災大國」的日本，在地震、火災與颱風的對應上經驗豐富，終究還是百密難逃一疏，人類終究只能從不斷地檢討中成長。不過，日本的經驗不免也是台灣很好的借鏡，從服務業的自肅、交通業的自我管理等，對台灣往後災害預防，給予全新的思維。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航