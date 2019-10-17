2019大山地門當代藝術展（下）：策展人與藝術家在詮釋權上的維度

文：陳韋鑑

相對於部落的歷史文物展覽，當代藝術的策展人要面對的問題更為複雜，近年來世界各國開始面對原住民文物展出時的詮釋權問題，在博物館學界主要面對的問題是物品的歸屬權以及詮釋權，近年來隨著許多與部落合作的範例，有時透過部落帶來自己的觀點，有時與博物館觀點並置對話，提供不同面向。但是當代藝術策展人所要面對的問題則是更為複雜，除了作品歸屬權較有可參考規範外，主要還是策展人與藝術家在詮釋權上的維度。

這個部分大概又可以分成兩個面向：傳統文化與藝術領域的詮釋權，看似簡單的問題，傳統文化以原住民藝術家為主，藝術領域以策展人為主，但這其實是個誤解，每個人都是活在個人與諸多文化交織的脈絡裡，每個人對文化與藝術的理解各異。

例如不同的原住民藝術家對於如何以藝術回應原住民議題就會有不同的價值判斷，策展人如何在此梳理出讓觀眾理解的展覽敘事，同時也協助藝術家與觀眾對話、甚至進一步的與當代藝術領域對話，這不得不說是個相當大的挑戰。

Photo Credit: 陳韋鑑 巴勤發作品

事實上在這次的展覽論述中，策展人徐文瑞的確是意識到此一問題，他指出了形成「現代原住民」此混雜身分背後的歷史創傷、政經弱勢、文化自信挫折等挑戰，同時也指出了展演作為「接觸地帶」的交涉與協商之必然；也因此，徐文瑞的策展人自我定位是以「參與者」而非傳統的研究者或主要敘事者的角度進行，當然這是個很具教養的尊重心態，但是實際上是如何進行的呢？

策展人是如何以展演的接觸地帶裡的對話形成展覽敘事呢？一個很重要但是很常被觀眾忽略的形式是這是個「以家屋為主的個展」所串聯起來的聯展，透過園區的石板屋原有的家屋概念延伸到藝術家個人成長脈絡，這同時就顯現了藝術家身處的文化與自身的處境，最明顯的例子可能就是撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）的作品，以首位原住民藝術家獲得國家文藝獎，作品準確地抓到家屋的形式結合個人生命經驗，例如走進家屋範圍即可看到的〈新時代的能源樹〉，以牌樓的形式，簡單的加上極富時代性的政治標語，「向城市學習」、「山地平地化」、「山地人民生活改造運動」，即便是不知道這些當年政治活動標語的年輕人，也可以輕易理解這裏面的荒謬與失落，也就更能理解走進家屋後，撒古流的作品中，會有那麼強烈的族群記憶。

Photo Credit: 陳韋鑑 撒古流作品

另一方面，我們也可以從雷斌（Masiswagger Zingrur）的作品中，看到策展人與藝術家互動的不同面向，如果說上述撒古流的作品基於策展人在空間主題上的設計有良好的表現，那麼雷斌的作品展現的是，策展人基於對當代藝術與藝術家創作脈絡上的理解，協助藝術家將作品更具整體脈絡的呈現，雷斌多年來一直堅持在部落傳統陶藝的研究，同時也以傳統陶藝延伸出當代的部落處境，這次透過在家屋的展出，從門口的〈碰風效應系列〉開始，模擬地層中過去部落陶製品被挖掘的現場，在這裡，陶製品同時是他自己的創作也是現成物挪用，展示的是作為創作者的自我挖掘，這具有當然的合法性，但是也對比出部落傳統被外人挖掘後被詮釋的落差。

Photo Credit: 陳韋鑑 雷斌作品

更進一步談，據筆者與雷斌的對話中透露，這同時也包括了不同的族人如何詮釋自身文化的落差，而誰的詮釋又最容易被主流漢人所挖掘、吸納而成為信史。而走過家屋外〈碰風效應系列〉，更精采的是家屋內毫無違和感的傳統陶藝作品，這些作品展現了作者對傳統陶藝研究的同時，也與戶外的作品互為文本，形成一個以傳統的當代語言而更完整的敘事，而這正是當代藝術的強項，也是策展人與藝術家互動後的良好結果。

整體而言，這是個極度企圖心的展覽，試圖以原住民主體性為前提，同時也相當具有自信心的與主流文化對話，策展人長時間的投入與展演現場空間同時成為接觸地帶的重要基底。

此外，徐文瑞資深的策展經驗也為更進一步的協助在地藝術家接近主流展演機制，這也是我們在該展開幕時，可以看見許多難得在大山地門地區遇見的專家學者們，或者說，台北雙年展的雙策展人模式，可能在這裡獲得更好的實踐，這也讓我們期待，相同的模式能夠有機會在其他原住民族有嘗試的機會，進而與更多元的環境對話與連結，甚至是走向國際。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航