政府應反擊中國厚顏無恥，「China Airline」永遠不是台灣的航空公司

國際上China Airline永遠不是台灣的航空公司

最近的武漢肺炎讓許多國家聞之色變，各國航空公司與國家都對中國斷航或因防疫理由而限制中國旅客入境。義大利航空在台灣政府的外交部說明後，仍然斷飛台灣，義大利政府除了接收到WHO世界衛生組織把台灣當中國一省的錯誤資訊外，我們國家航空公司中華航空英文名稱叫「China Airline」，也造成國際混淆，更是難辭其咎。

華航造成的混淆，除了讓國際上國名認知錯誤之外，確實也造成國際旅客的困擾。個人的好友，一位台灣的國際友人在二十年前首次要前往台灣時，買了華航機票要到櫃台辦登機手續，問了法蘭克福機場的服務處人員要去哪個地方辦華航的登機，服務處人員給的指示就是中國國際航空（Air China）。 當年華航和中國國際航空公司辦理登機的地點方向完全相反，使得這位國際友人拖著行李，在世界第一大的機場，因為台灣國家航空名稱的混淆而錯跑一大圈。當年他在法蘭克福機場就因為「China Airline」，而老老實實地用了他的腳上了一堂台灣的歷史課。幸虧他早早就到機場，沒有錯過班機。

台灣航空公司為了不造成國際混淆，理應正名，否則台灣實在沒有道理到處向國際社會哭訴被歸為中國的一部分，因為台灣政府可以改變國家航空公司名稱都不做，如何讓國際社會了解台灣不是中國的事實？更改自己國家的名稱，如果可以更符合國人需求與認同，何以放置不做？荷蘭在今（2020）年就正式對國際社會宣稱他們改稱 「the Netherlands」而非「Holland」。幾年前的非洲國家史瓦濟蘭也更名為史瓦帝尼，這些實例都再再告訴我們，一個國家的改名，其實沒有想像中的困難，同樣可以得到國際的認同與尊重。事實上，最困難的在於台灣政府有沒有勇氣去改革，讓國家經營的公司，更符合人民的需要，而非選票的訴求。

正名保護自身利益，天經地義

台灣國家的名稱因為中華民國流亡政府的歷史因素，加上當年政權來源來自中國，故使得被中華民國執政以後的台灣無法使用自己的名稱，也因此被中國政府視為叛亂團體，因此長期以來不斷地被中國文攻武嚇，進而招致無法參加國際組織的厄運。因為名稱的牽累，也導致被國際社會隔離，讓台灣人永遠無法在國際上抬頭挺胸，擁有正常的外交。

今日民進黨的執政權力來自台灣民眾，早已不是來自中國，今年才剛連任的蔡英文總統，擁有817萬票選民的支持，她向選民保證不承認九二共識，也不接受一國兩制，要捍衛台灣國家主權，表明台灣要遠離中國統治，突顯台灣身份的認同。當台灣面臨中華航空公司與中國航空造成國際混淆時，難道台灣要繼續當鴕鳥，不應該為了自身利益而改名嗎？如果改名可以是為了保護我們的人民利益與提昇國際防疫，台灣政府就應該當機立斷，責無旁貸地擔起更改國航的責任。

政府應反擊中國厚顏無恥

日前中國駐以色列大使館臨時代辦戴玉明因不滿以色列限制中國旅客入境，而把過去二戰納粹大屠殺時，上海曾接收過三萬猶太人的史蹟搬出來拼搏，要以色列感念當年，不應排除中國人入境，這事件引起各界不滿，中國政府隨即向以色列政府道歉。此時，中華民國政府更不能示弱，應該高調反擊中國，說明當年接收猶太難民的作為根本不是現今的中國政府，而是在台灣的中華民國政府。並且在台灣的中華民國政府，此時更應重棒回擊中國，嚴加譴責中國政府冷血無情，把過去人道作為的中華民國排除在世界衛生組織之外，讓中華民國的台灣人民隔離於世界防疫網之外。

如果台灣仍要自居是中華民國，就該為自己的政府發聲，不然台灣在國際上應該如何有尊嚴的自處呢？七十年過了，我們這代台灣人還要讓我們的後生晚輩再空等七十年嗎？人民選出的台灣政府，責任又是什麼？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航