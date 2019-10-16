土耳其打敘北庫德族民兵「絕不停火」：美副總統24小時內拜訪、俄羅斯出兵「維和」

（中央社）一名美國官員今天表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）將在24小時內啟程訪問安卡拉，敦促土耳其停止攻打敘利亞庫德族戰士。而土耳其總統艾爾多安則告訴川普，安卡拉絕不會宣布敘北停火，也不會和庫德族民兵坐下來談判。此外，俄羅斯軍隊也進入，聲稱扮演「維和角色」。

《法新社》報導，川普倉促撤走約1000名美軍，引發權力真空，原本就是敘國境內一大外國勢力的俄羅斯旋即介入，部署巡邏隊避免敘利亞與土耳其部隊爆發衝突。

土耳其認定敘北庫德族人與土國境內分離主義分子掛鉤，因此跨境剷除。監控戰事發展的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，進攻過程，親土耳其抗軍發射的砲彈在安伊薩鎮（Ain Issa）附近炸死兩名敘利亞政府軍。

而庫德族遭美國背棄之後，在敘利亞內戰中原本與美軍結盟的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）為尋求保護，改與美國死對頭敘利亞政府達成協議，讓敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍多年來首度重返敘北，一起對抗土耳其。

川普撤軍決定引發華府猛烈批評。因一起與敘國局勢無關「電話門」而遭彈劾調查的他，已對土耳其3名部會首長祭出制裁，並調高對土耳其鋼鐵課徵的關稅稅率，藉此打擊土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoga）。

美國副總統彭斯的辦公室發表聲明表示，彭斯將於17日會見艾爾多安，表明美國致力於達成立即性停火，並替協商解決方案設立條件。

他重申，川普將持續祭出「懲罰性經濟制裁」直到達成決議。

為展現美方決心，川普派彭斯率領高階團隊出馬進行斡旋，成員還包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

但艾爾多安還沒見到美國團隊，就先展現強硬態度。根據《自由日報》（Hurriyet）刊出的談話內容，艾爾多安搭機從亞塞拜然返回土耳其途中告訴記者：「他們要我們『宣布停火』。我們絕不會宣布停火。」

美國國務院也公布國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與伊拉克總統沙勒（Barham Salih）的通話摘要。蓬佩奧在電話中與沙勒討論土耳其軍事入侵敘利亞，並表示美國希望攻擊行動立即停止。

此外，一名要求匿名的國務院官員告訴記者，美國在評估情勢的同時，打算聚焦外交行動，促成土耳其停火，如果無法化解危機，將加強制裁土耳其。

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）告訴法新社：「無論世界是否同意支持我們的行動，我們將繼續打擊恐怖團體」，包括伊斯蘭國。

艾爾多安表示，殲滅邊界的恐怖組織前，「我們絕不可能宣布停火」，他說：「他們施壓要我們停止（軍事）行動。但我們的目標明確。我們不怕制裁。」他還說，敘利亞軍隊拿下曼比季，對土軍來說並非不利的發展。

「敘利亞軍隊進入曼比季對我來說，並非十分不利的發展。」艾爾多安說，對土耳其而言，最重要的是剷除庫德族部隊。

同時，俄羅斯總統普亭的敘利亞特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）在阿布達比（Abu Dhabi）告訴記者，土耳其無權在敘利亞長久駐軍，根據此前協議，土耳其軍隊僅能越界進入敘利亞，然後退5至10公里至其境內。他表示，俄羅斯不贊同土耳其這項軍事行動。

《國際傳真社》（Interfax）引述俄羅斯軍方聲明報導，俄羅斯和美國國防部長在電話中討論敘利亞情勢。

敘利亞的主要盟邦伊朗今天也再度呼籲土耳其停止對敘北的攻擊行動。在德國和法國停止出售武器給土耳其後，英國和西班牙今天也跟進。

俄羅斯化身「維和角色」

俄羅斯國防部今天表示，俄軍在曼比季（Manbij）郊外的土軍和敘軍前線陣地進行巡邏，使兩軍有所分隔。

隨俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪阿拉伯聯合大公國的普亭敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）說，敘利亞政府軍和土耳其武裝部隊可能爆發的戰鬥「不會有人感興趣」，強調莫斯科「不會允許」這種事發生。

但是俄羅斯無法避免雙方發生小規模衝突。土耳其政府今天表示，當地土軍遭遇迫擊砲攻擊，造成一人喪生、8人受傷，並表示土軍回擊後，將15名「恐怖分子」正法。

俄羅斯隨軍記者的影片顯示，俄軍已接收位在曼比季郊外一處本來由美軍掌控的基地。曼比季原為美國打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）的前哨基地，由與美軍結盟的庫德族民兵掌控。美軍自2017年起在當地巡邏，避免庫德族戰士和土耳其在當地進行對抗。

庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的骨幹。安卡拉將YPG視為與境內分離主義團體庫德工人黨（PKK）有關的「恐怖組織」。

拉倫蒂耶夫今天證實，莫斯科居間斡旋，促成敘利亞總統阿塞德的政府軍與庫德族民兵達成協議。

國營《敘利亞新聞社》（SANA）報導，政府軍已經進入曼比季，在當地升起敘利亞國旗。SANA發布的影片顯示，人群於今天上午聚集當地主要廣場，揮舞敘利亞國旗。也有今天拍攝的照片顯示，掛敘利亞和俄羅斯國旗的軍車出現在曼比季附近。

美國主導的國際反恐任務「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）發言人柯金斯（Myles B. Caggins III）上校稍後發推文說：「聯軍正在執行從敘利亞東北部撤軍，我們已經撤出曼比季。」

與此同時，突厥語國家合作理事會（Cooperation Council of Turkic Speaking States）第7屆高峰會14、15日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行，土耳其總統艾爾多安今天在峰會致詞時指出：「截至今天（15日）上午，我們已經解放大約1000平方公里的區域。」

土耳其9日起跨境揮軍敘利亞東北部展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。艾爾多安指出，安卡拉的目標是要沿著土、敘邊界，解放從曼比季一直到敘利亞與伊拉克交界的這片區域，讓有意返國的敘利亞難民得以重新安置到當地。

土耳其外長：未以庫德人為敵

土耳其9日起展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），跨境進入敘利亞東北部打擊庫德族民兵，目標沿著兩國邊界，從敘北曼比季一直到敘利亞與伊拉克邊境設置一片安全地帶，讓有意返國的難民得以重新安置到當地。土耳其目前接納逾360萬敘利亞難民。

《紐約時報》日前刊登土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）題為「土耳其何以到敘利亞戰鬥」投書，內容強調，安卡拉發起軍事行動清除恐怖分子在沿邊境地區構成的危害，以確保國家安全。

文章指出：「此一軍事行動將使居住當地的敘利亞人從恐怖組織的暴行中得到解放、消除敘利亞領土完整和政治統一的威脅。這兩項進展將可促成流離失所敘利亞人平安且自願返國。」

他表示，土耳其從來都不接受邊界地帶有恐怖組織活動，並且一再提出要設置安全地帶，包括在聯合國大會中，並且要求美國停止對相關組織提供物資。

但是即使包括國防部長在內的美方官員都承認庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）及其政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）與庫德工人黨（PKK）不可切割，美方安全機構仍無法解除與他們的關係。美國、歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）認定PKK是「恐怖組織」。

卡夫索格魯表示，美方代表也同意，應該將相關勢力從土耳其邊境清除，甚至也針對時間表達成共識。其中最近的一次是8月間土、美軍方對話時相互承諾設置清除YPG和PYD的安全地帶，「但是美方沒有貫徹，安卡拉強烈感受到華府是在拖延時間，讓恐怖組織得以在敘利亞更根深蒂固」。

他強調：「我們必須行動。」

卡夫索格魯重申，和平之泉行動「不是針對庫德族」。他說：「我們為打擊恐怖分子而戰鬥，用『土耳其人對付庫德人』形容當前形勢不僅惡毒而且虛妄。庫德人不是我們的敵人。」

他表示，安卡拉行動之前已採行措施期使平民的潛在風險降至最低，以避免形成人道危機。他指出，過去數年來，土耳其已對為數眾多來自敘利亞東北部的阿拉伯人、庫德人和土庫曼人提供庇護。包括30萬庫德人在內，他們大部分都是為恐怖分子所迫而遠離家園，「我們在土耳其對他們提供安全、庇護和生計」。

卡夫索格魯強調：「土耳其是舉世為人道付出最多的國家，接納了全球最多的難民。」

土耳其2016年7月在敘利亞西北部賈拉布洛斯（Jarabulus）附近、2018年在阿夫林（Afrin）進行軍事行動。他表示，安卡拉過去3年已經建立可靠模式，使得廣大區域不再有恐怖分子出沒，並使當地回歸和平生活和有序治理，已有約36萬5000名難民重返敘利亞西北部家園。

卡夫索格魯指出，已對獲得解放地區提供的公共服務包括逾23萬名學生就學、配置55部救護車並僱用超過2000人的6間醫院，還建造了許多娛樂和運動設施，包括一個足球場，商業活動也得以恢復，也開放邊界關卡來促進貿易。

他說，將土耳其前兩次軍事行動與聯軍對敘北拉卡（Raqqa）造成的破壞進行比較，可發現安卡拉正小心翼翼投入反恐行動，「從那些軍事行動中得到的教訓會幫助我們這一次做得更好」。

卡夫索格魯強調：「敘利亞人現在想要回家，他們受夠了。我們正在推動開創得以讓數百萬難民重返家園所需的和平形勢。」

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核稿編輯：楊士範