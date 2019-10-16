越中南海萬安灘對峙數月， 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

（中央社）越南與中國在南海萬安灘海域因探勘石油對峙數月，引起關注。越共中央總書記、越南國家主席阮富仲今天表示，對於與中國關係，越南主張確保和平環境以發展經濟，但主權問題上絕不讓步。

快訊新聞網站報導，越南國會開議前夕，阮富仲今天與河內市民接觸，民眾對南海問題深表關切。

阮富仲表示，越共第12屆中央委員會第11次全體會議日前舉行，已聽取有關南海問題的報告。

阮富仲表示，越南主張以兩個原則建立與中國的關係，就是確保和平環境以推動國家和經濟發展，但是堅決維護國家獨立、主權和領土完整，同時坦誠「處理這個關係並不簡單」。

阮富仲強調，基於國家和民族的利益，越南在主權、獨立、統一和領土完整等問題上絕不讓步。阮富仲呼籲選民，對有關南海的極端觀點以及製造領導和人民間分裂的煽動行為提高警惕。

中國7月起派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島最西側淺灘萬安灘（Vanguard Bank）探勘石油。越南將萬安灘稱為思政灘（Tu Chinh），聲稱依據聯合國海洋法公約，萬安灘位於越南200海里專屬經濟區內，出動相關船隻阻擾，與中方船隻發生對峙，越方並多次向中方抗議。

Photo credit: Reuters / 達志影像 2017年11月12日，阮富仲於河內與中國國家主席習近平舉行會談。

《中央社》15日報導，越南與中國在南沙群島萬安灘海域對峙，越南學者指出，根據地質、地理和法律依據，萬安灘不是爭議海域，屬越南大陸棚區，越方若對中國提告，應準備相關資料。

中國7月起派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島最西側淺灘萬安灘（Vanguard Bank）探勘石油，越南依據聯合國海洋法公約指稱，萬安灘（越稱思政灘）位於越南200海里專屬經濟海域內，派遣海警船與漁檢船阻擾，雙方對峙至今，越方已透過外交管道向北京多次表達抗議。

越南快訊網站報導，越共電子報14日在河內舉行「越南依國際法在東海（即南海）的合法權益」座談會，各部委官員與學者與會。

越南海洋與海島總局前副總局長阮週回（Nguyen Chu Hoi）表示，以地質來看，萬安灘和周遭石礁與南沙群島（越稱長沙群島）有深溝相隔，依照1982年聯合國海洋法公約不屬於南沙群島，不是主權重疊海域，是沒有主權爭議的海域。

他強調，以地理來看，萬安灘位於越南大陸棚範圍，越方早已穩定行使經濟開發權。此外，聯合國等組織和國家公布的國際地理資料，從未把萬安灘列為南沙群島的部分。

越南國家邊境委員會前主任陳功軸（Tran Cong Truc）表示，國際仲裁法院2016年在菲律賓控告中國案判決指出，距南沙群島較遠、珊瑚礁隔開的淺灘不歸屬南沙，萬安灘、人駿灘（越稱玄珍灘）與西衛灘（越稱福原灘）都滿足這些條件，不歸屬南沙群島。

陳功軸表示，越南在包括萬安灘在內的南海進行石油勘探與開採等活動，符合聯合國海洋法公約有關沿海國家權益規定的第60、第80條款，越南也有權允許他方在專屬經濟海域和大陸棚，進行建設與開採工程。

陳功軸認為，越南如要在國際仲裁法院控告中國，應準備相關資料與籌組律師團隊，仔細研究提出適合的方案。

阮週回指出，越南應依照國際法與聯合國海洋法公約等規定堅持確保權益，支持漁民捕撈及聯繫等海上權利，越南應向國際社會證明，越南是小國但不是弱國。

台灣、中國、越南與菲律賓等多國均宣稱在南海擁有主權，北京在南海多個島礁抽砂建島及軍事化，引起國際間強烈回應。

英國BBC報導，10月4日起在越南上映的中美合拍動畫片《壞壞萌雪怪》（Abominable），由於片中出現中國南海九段線的地圖，加上越中兩國正處萬安灘對峙事件當中，而引起越南民眾強烈抗議，最終該片遭越南當局下令停止放映。該片是由美國加州的夢工場動畫（DreamWorks）與中國上海的東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作，講述一名中國女孩與大雪怪（Yeti）一起冒險的故事，以下為片中所出現的九段線地圖場景。

BBC報導，越南電影局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示對此事件負責任，她說：「我們將在（電影）審核工作上更加警惕與謹慎」。越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）則向當地媒體表示：「我們將吊銷（該片執照）」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜







