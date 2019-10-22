NLP識人術：聊聊「視覺型」的代表賈伯斯

文：嚴霆

在分享使用NLP識人讀人技術之前，我想先為讀者大人們科普一下，淺談NLP （Neuro-Linguistic Programming）的起源。

在上個世紀70年代，於加州大學Santa Cruz分校，李察．班德勒（Richard Bandler）時為主修電腦程式語言與心理學的研究生，他假定了人腦實與電腦構造類似。人類所擁有的任何行為、信念、或者價值觀，都是人腦裡二進位（用1或者0表示）的一組編碼，只要改變人腦中的這組編碼，就可以改變人的行為模式、信念、與價值觀，進而能讓普通人，變成卓越。

懷抱著這樣的假設的他，之後在學校裡遇見一位前CIA幹員、同時精通五國語言的語言學教授 — 約翰．葛林德（John Grinder），兩人理念相同，一拍即合。

李察與約翰一起蒐羅與整理了 — 被喻為現代催眠之父的米爾頓．艾瑞克森 （Milton Hyland Erickson）、家庭治療大師維珍尼亞．撒提亞 （Virginia Satir）、完形治療創始人弗烈茲．皮爾斯 （Fritz Pearls）、人類學暨語言學家格雷戈里．貝特森（Gregory Bateson）等四位身心專家的臨床紀錄與治療手法，彙整出一套全新的技術，NLP於焉誕生。

NLP門派繁多，皆各有所長。筆者師承約翰．葛林德（John Grinder） 學派，其以觀察力（Calibration）、與親和力（Building Rapport）為發展主軸。

理論與典故先暫告個段落，來談談生活中的實用層面。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

NLP隨著人在不同場景、情境、時空、對象等等的變因之下，將人分成「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」、與「內心對話型」等四種型態，而時空情境一旦改變，人的狀態變隨之改變。人的狀態，瞬息萬變，與人相處的觀察力，就更顯重要。



那麼，究竟如何才能讓你跟人相處愉快、能進退得宜，又不會踩到對方的雷呢?



且讓我們來了解一下「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」、與「內心對話型」的行為模式與狀態，並知道如何讓他們喜歡你，或者如何快速惹毛他們（「親和力」，與「反親和力」）。

首先，讓我們先來談談「視覺型」的人吧。

因應「視覺型」的行為模式，直接破題：

三字訣 — 快、狠、準!



不知讀者大人您有沒有這種經驗？有些種朋友，說話特快，說話的手勢常高過胸口、甚至肩膀，又喜歡把手往前伸，機關槍的語速配上不斷揮舞的手，眼前的空間都是他的領地。聊天內容一不小心，就會跑到錢、收入、投資、未來、或某個目標。不只說話快、做事情快、做決定也超快。但是當他們一旦說錯話，道歉（前提是他有意願的話）也飛快。

而「視覺型」的「狠」，則是「對事不對人」、「情緒來得快，去之也快」。

比如，你可能目睹過上司與下屬之間出現類似以下情境 —

老闆在辦公室因為業績數字而怒吼：「搞什麼東西，業績只有5萬！公司養你這種人幹什麼？」但是，過了五分鐘後，老闆卻又可以笑嘻嘻地問剛剛被罵的人說：「阿你吃過中餐沒有，對面有新開的拉麵店，一起吃啊，我請你。」

⋯⋯這完全令人摸不著頭緒對吧? 突然間狂風驟雨、瞬間又撥雲見日，比川劇的變臉還要快。

他們的思維模式是：

「業績落後這件事」我非常不爽，但我不是針對「你」。我只要講完、罵完、糾正完，表示我好了，消氣了，結束了⋯⋯喔還有⋯⋯是你自己事情不做好，跟我無關喔！

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目標達成與否，絕對看得見；他人的感覺舒服與否，絕對是視而不見。就像人耳聽不到超音波，眼睛看不到紅外線、紫外線；真的聽不見，真的看不見。

「視覺型」的人只在意「肉眼看見的客觀事實，業績、數字、績效、結果，或未來的目標圖像」。不在此列，就不重要。進而有更多時候，他們會甚至能夠對自己的的生理感受也不甚靈敏。

來聊聊我偶像之一的賈伯斯：

首先，他為了讓蘋果電腦的「視覺體驗」更加流暢，就「借鏡」（賈公名言：「高明的藝術家抄、偉大的藝術家偷」） 全錄公司（XEROX）的圖像式點擊。再來，當公司要擴張時，他認為某些能力不足的創始元老將成為蘋果的累贅，便將這些「曾經很有貢獻」、「好歹多少要有一點革命情感吧」的工程師們果斷（有人稱之冷酷）開除了。

賈伯斯為人津津樂道（或嘖嘖稱奇）的奮鬥故事包含，一天工作超過16個小時，卻只進食一條酪梨壽司，此外，傳說他還能長期維持這種作息。

一般人難以在超長的工時與飢餓的狀態下長期抗戰。但是「視覺型」的人卻能將之視為理所當然、稀鬆平常。

這樣的人也常對自己的「外表」與所「使用的東西」有很高的要求。他們偏好的產品，通常昂貴、不然就是外觀俐落，或者以上皆是。新品發表會上，那件三宅一生套頭毛衣，就是一個「以上皆是」的例子。

Photo Credit: Ben Stanfield @ Flickr CC BY SA 2.0

好了，我們來談談跟「視覺型」的人相處的DOS AND DONTS：

DOS：話講重點、做事快點、顏色少點、俐落一點

DONTS：笨的、慢的、邋遢的

他們對「為什麼」沒興趣，對「做什麼」有興趣；對「做對」沒興趣，對「做到」有興趣。跟「視覺型」的人談話，衣著最好在3到4個顏色以內，俐落、合身、素雅。否則會造成干擾，較難專注於你的談話內容。



「視覺型」的人講了一個「點」，你最好自行延伸出「線」跟「面」，舉一反三。視覺型討厭慢、更討厭笨。問一大堆問題，逼得他把原本請你做的事情搶過來自己做，勢必會覺得你是個笨蛋（縱使明明是他自己沒說清楚），極容易心中幫你的臉上畫一個叉。

若是你朋友、或同事那還算好；若他是你主管，恐怕他很快就會看不到你了。別誤會，絕不是說他將對你視而不見，而是他會盡快讓你從他的部門裡消失。

「視覺型」的人常買「貴的」而非「對的」。並非指他們會買錯東西，而是對於大家常掛嘴邊的CP值、或性價比無感，偏好買最新的、最好的、最貴的、限量的－「哥（姐）買的不是實用，是品味」；即是大家常說的逼格。（如果是打腫臉充胖子，則是假裝逼格，簡稱裝逼）

想讓他們一秒暴走嗎 ? 指著他身上的精品們，拉高語調「這個看起來很便宜欸」「感覺CP值很高喔」「感覺你很精打細算欸」「你去OUTLET買的吧」，保證他們會當場翻臉，或者讓你隔天離職。如有不信者，歡迎您用生命，以身犯險。

說實在「視覺型」的人雖不一定好相處，不過你我心中所崇拜的那些成功人士、實踐家、企業家云云，多半身上有此類特質，就算不是百分之百，至少在工作場合中，他們勢必擁有上述大部分的氣質。

他們若已然成為家喻戶曉的公眾人物，大眾評價常毀譽參半；若為市井小民，則容易招惹你我對於他們那可惱的個人魅力，愛恨交織。

接下來，練習時間到。讀者大人們，想提升觀察力嗎？請您拿起紙筆，參考上述線索，動筆寫下「在什麼特定的場合或時間」的「誰」經常出現「視覺型」的表徵。如：「開會時的王總」「買名牌包時的Cathy」「談到投資時的小明」……，寫得越多，以後您識人的速度就會越快。

下回，我們要來談談「聽覺型」的人，敬請期待。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航