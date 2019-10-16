唔該，唔好亂搞紅街市

澳門的紅街市昨日（15日）忽然成了社交媒體上的熱議題目，事關在澳門舉行世界經濟論壇中，中國旅遊研究所所長戴斌就著「菜市場為旅遊目的地」這一主題發表己見，指越來越多旅客到紅街市打卡，已經成為「網紅打卡地」。

消息經報導後，引起網民熱議，更為著紅街市的「成名」而驚訝，但平心而論，我認為，紅街市的「成名」並非毫無根據。

首先，戴所長以西雅圖、荷蘭、日本等地的街市作為例子，認為街市能「濃縮當地民情，體驗日常生活」的觀點，我認同；其次，作為一個曾經參與編寫旅遊指南書的小薯，紅街市亦確實有其旅遊價值——根據現有歷史材料，紅街市建於1936年，有八十多年的歷史，亦是澳門早期的現代街市建築，而與同期的市墟設計相比，其現代化建築更是別樹一幟；作為澳門人日常生活的重要場所，紅街市也確實能反映出澳門人一部分的生活面貌。

但我依然想說一句：「唔該，唔好搞紅街市。」這句話，是對澳門政府說的。

必須要明白，上述談及有關紅街市的吸引力，都有一個前題，就是紅街市必須要作為一個街市，一個有本土澳門人會走入其中，買餸、格價、揀菜的街市，而不是一個裝修得美輪美奐、有最新設備、最舒適環境的「菜市場體驗館」——裏面不需要配有導賞、不必被納入甚麼旅遊步行路線，亦不要大肆宣傳和推廣，至於「活化」，則更是心領了，別亂來。

以上這些看似荒謬，卻是政府在推廣澳門不同旅遊點時的慣用手法，加上今次有中國旅遊研究所所長戴斌的「加持」，令我更擔心澳門一眾負責旅遊推廣的官員會以為找到金科玉律，起勢做，最後卻弄出一個既吸引不了遊客的「四不像」，更賠上了澳門人的民生。

澳門要發展多元理想，正常，但假如不了解每個地點的真正吸引之處以及之於澳門社會、澳門人的重要程度，則註定又會是一場悲劇。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰黎家樂

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