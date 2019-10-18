躺著睡不好、起床又想睡：「自律神經失調」焦慮煩躁怎麼辦？

現代人普遍壓力大，很多人可能不自覺面臨自律神經失調的狀況，怎麼休息都覺得疲憊、睡眠品質差，做事沒幹勁。消化系統頻繁出問題，甚至功能、記憶力下降，不只常常覺得煩躁。有些人還會胸悶不適，容易有莫名焦慮感。

要想自律神經不失調，「陰陽」就要協調

什麼是自律神經？臨床心理師張巍鐘解釋，所謂自律，就是不需自主意識控制，身體自然就會運作，例如心臟跳動、腸道消化系統等，不過自律神經也會受思緒所影響而運作失常。

自律神經又分為交感神經及副交感神經，張巍鐘將兩者比喻為「陰」與「陽」。交感神經是「陽」，對身體有促進性作用，會讓心跳加速、血壓上升，使人保持警覺；副交感神經則是「陰」，屬於抑制性機能，會讓人放鬆休息、促進消化，啟動睡眠。

換句話說，交感神經運作時，血液流速較快，通往四肢，就像是要對抗外敵時，身體啟動的機制，讓人活躍起來。而副交感神經則在活動後，主導休息，自我修復。當兩者功能被打亂，就是所謂自律神經失調，引起全身性多處問題。

找出無謂的焦慮，工作與休息分清楚

在許多自律神經失調患者中，焦慮是最常見症狀之一。張巍鐘指出，維持適當的焦慮是好的，可以讓人前進向上，但應區分出什麼是想太多、什麼是適當的焦慮。

高壓生活的人，不斷的焦慮能促使他把事情做好，而長時間的焦慮下可能就會引發自律神經失調。張巍鐘表示，要避免或減緩不適症狀，在一天或一年之中，最好清楚劃分出工作與休息的時間，有助於身體機制調節，才不至於錯亂不協調。

張巍鐘說，適當的運動與人際關係也很重要，可以想想除了工作還可以做些什麼？尤其對創意工作者更為重要，當劃出時間休息，把心思轉到其他地方時，再回來工作，或能有更理想的工作成果。

放鬆訓練：接肌肉、腹式呼吸

要讓身體放鬆，張巍鐘會帶領案例，採取「接肌肉」及「腹式呼吸」，做放鬆訓練。

1、接肌肉：想像一支隱形的手輕輕捧起所及身體之處，逐漸放鬆。當手接到頭時，頭就變得很輕，接到脖子後方時，肩頸後方也慢慢放鬆；依次接捧身體各個部位，達到放鬆的效果。

2、腹式呼吸：針對無法直接從胸腔式呼吸轉為腹式呼吸的人，可以把手比成1舉到鼻子前，想像手指就是一朵花，輕輕的吸入花的芬芳，空氣從鼻子緩緩吸入，腹部也因此漲起來，吐氣後腹部也縮小收縮。習慣吸氣腹漲、吐氣腹缩後，找個身體能放鬆的姿勢，專心以腹式呼吸，達到放鬆效果。

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責任編輯：李修慧

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