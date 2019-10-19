《刺青師的美麗人生》書評：我們得活著出去，血肉模糊的歷史仰賴人們傳唱

你活下去是對他們的敬意，活下來，才能告訴世人這裡發生過的一切。——海瑟・莫里斯（Heather Morris）《刺青師的美麗人生》

埃利維瑟爾（Elie Wiesel）曾表示，生命的相反不是死亡，而是界於兩者之間的漠不關心。還記得那句聽到倒背如流的《返校》台詞吧：「總要有人活下去，記得這一切有多麼得來不易。」有時候逝者之所以死亡，是為了讓見證者得以存活，換取有人可以重新出發的機會，再三反覆向世界講述這些被掩蓋的故事。因為只有記錄下來，曾經發生過的一切才有可能成為真正的歷史，而每個人都有責任讓未來世代了解過去，也有義務避免自己的昨日變成他們的明日。

英文書名為《The Tattooist of Auschwitz.》，指的就是「奧斯維辛刺青師」Lale Sokolov，勒利為奧匈帝國斯洛伐克的猶太人，理應處於充滿希望的年紀，26歲時就被強制送入納粹史上最惡名昭彰的死亡工廠奧斯維辛集中營，因緣際會之下他幸運成為萬中選一的刺青師，享有較為人道的待遇與罕有的丁點自由，按照納粹侵略順序，見證了每一列火車從歐洲各處送來此地的猶太民族，親手在他們臂彎裡刺上永遠無法抹滅的傷痛印記。然而，地獄彼岸還是足以望見珍貴的花朵綻放，勒利盡可能利用工作優勢對需要幫助的同胞伸出援手，也得以遇見此生的摯愛吉達，他顫抖的將數字刺在這批沒有一個超過21歲的女孩身上，彷彿正式宣判她們和千萬名少女即將成為殘花敗柳的必然命運。

1942年來到奧斯維辛，世間罕有的人性考驗

奧地利、斯洛伐克與波蘭因地理位置而首當其衝， 1942年就是希特勒的猶太人滅絕行動「最後對策」正式啟動的一年，安妮法蘭克（Anne Frank）因此躲入美麗的阿姆斯特丹運河旁的密室整整兩年，勒利也不得不拋棄尊嚴、帶著沉痛心情輾轉來到奧斯維辛，單單該年度就有20萬人從法國、荷蘭、比利時、南斯拉夫、波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、德國等地送來此處，七成的俘虜抵達後便直接進入毒氣室。

猶太人聰明而精打細算，因此許多都是受高等教育、累積不少財富的寬裕家庭，在被送入集中營之後，無數鑽石、金銀與名錶等等都會落入納粹或於「加拿大」工作負責處理衣物的人手中。但昂貴之物無法果腹，因此勒利居中成了外界與營中的橋梁，運用這些值錢的身外物像附近居民換取巧克力、香腸等稀有食物。有時更透過自己長期建立出的人脈，幫助性命危在旦夕卻還有一線生機的年輕性命；甚至在伸手不見五指的歲月中，在徹底失去自由與尊嚴的地方，感受到悲傷環繞之下屬於人世間最深沉的愛。

可以見得，此書相較於其他類似主題作品是相對收斂的，似乎刻意避免著墨太多於集中營中的史實部分與殘酷真實面向，包括人稱「死亡天使」的變態納粹軍醫約瑟夫門格勒（Josef Mengele，書中譯名為孟格勒），連接焚化爐日夜不停運轉的滅絕中心比克瑙，納粹親衛隊SS的吃香喝辣與泯滅人性暴行，還有《索爾之子》所聚焦的特別支隊，負責收集並燒毀日以萬計的成堆屍體，猶如冰山一角般多數選擇點到為止，化作從奧斯維辛穹蒼上飄落的漫天灰燼，紀錄著作者眼裡這趟勒利親身走過、掙扎過、絕望過的世間罕有之人性考驗。

關乎未來的希望：血肉模糊的歷史仰賴人們傳唱

正因為集中營是用來讓我們淪為野獸的機器，我們絕不應淪為野獸；即使在這樣的地方，人也能存活，因此，必須保有存活的意願，我們得活著出去，向世人訴說我們的遭遇，作為見證；而為了活下去，很重要的是，至少要保住這副軀殼，這身形骸，這個代表文明的形體。

普利摩李維（Primo Levi）如此說道，一如戰爭，每個人都為了生存做出應該做的事，在納粹的奴役之下是否得以倖存，取決於適應能力和個人際遇，因此勒利告訴吉達，選擇活下去就是充滿英雄氣概的挑戰行為，擁有拒絕死亡的能力代表還保有尊嚴，苟且偷生並不可恥，無庸置疑。創造人性與泯滅人性同等困難，所以有奧斯卡辛德勒的存在，有管理華沙動物園的夫妻，也有人身處藩籬之內也時時安慰自己，縱使無法幫助每一個人，但遙相呼應著《辛德勒的名單》，在這個上帝都不願接近的地方，拯救一個人的性命，就是拯救整個世界。

先是一個平凡人，而後有男有女，接著才區分為猶太人、吉普賽人與雅利安人等等，納粹一頁血肉模糊的歷史聽起來似乎相當遙遠，但當今世界於政治的分化下仍時不時挑起反猶意識、種族優越論調與公開表態支持納粹的聲浪，令人深感憂慮。畢竟愛與美麗的相反並非恨與醜陋，而是漠不關心，而是閉口不談，個人罪狀與集體罪狀的處理方式大相逕庭，種族清洗或違反人道變成灰色地帶，事過境遷後多數人只會半勸導受害者努力遺忘、半強迫受害者選擇原諒。

因為事實是，遭到屠殺的猶太人裡德國籍約略只有3%，集中營佔地寬廣的龐然建築物之存在，上方曾經過無數次同盟國戰機，納粹明目張膽聲勢浩大的搜捕猶太人，各國政府與警力也皆為幫兇之一，這些惡行來自集體包庇、來自視而不見，更來自多數人對於權威的盲從、對於暴政的無所作為。我們見證著轉型正義多麼艱難，目前還未看見一個國家能做到盡善盡美，人人皆抱持自己的立場，卻沒有人可以將自己與其民族切割。

無論天堂抑或地獄，曾經發生過的一切只能仰賴人們持續傳唱，這關乎身分的記憶，關乎和平的代價，也關乎未來的希望，如同《莎拉的鑰匙》，在無數年江水滔滔之後《刺青師的美麗人生》給予我們一個清晰而充滿生命力的答案。普利摩李維在極致苦難的如影隨形下選擇終結自我，勒利索可洛夫卻為了吉達走到人生的最後一刻，因此特別喜歡中文書名有著電影的《美麗人生》四個字，縱使生活無處不瀰漫絕望和死亡，但只要在有愛、有你、有期待的地方，還願意鼓起勇氣於每天清晨睜開雙眼凝視拂曉時的晨光，生命的每一刻依然都是美麗的。

書籍介紹

《刺青師的美麗人生》，新經典文化出版

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作者：海瑟・莫里斯（Heather Morris）

譯者：呂嘉行

4562，我一生都不會忘記的號碼。

當我將這號碼刺在她臂上，從此它也刻在我心上。——勒利．索可洛夫（刺青師）

勒利．索可洛夫（Lale Sokolov，1916-2006）人生中有超過50年都懷著一個秘密，這段不能說出口的往事發生於二戰時的歐洲，那時，納粹德國人對猶太人做出不可思議的恐怖事跡。80歲以前，勒利完全無法向人說出這段過去，即使他的生活離那個恐怖地方有千里遠。

勒利曾經是奧斯維辛集中營的刺青師。

1916年出生於斯洛伐克猶太家庭、本名路德維克．艾森柏格的勒利，在他80多歲時，終於說出往事。為他記述故事的海瑟·莫里斯女士說：「這個為集中營擔任過刺青師的男人，一直在躲藏過去，他認為自己當年做了見不得人的事。為了記錄勒利的故事，海瑟花了3年時間讓他打開心房，直到2006年勒利去世。

最初，海瑟把這件事寫成劇本，最後寫成了小說。一本關於那些被勒利刺上號碼、最後沒有去毒氣室，倖存下來的人們的故事。「不過，整整三年都待在集中營、倖存下來的恐懼，讓他終生無由地害怕跟恐慌。」

光是訪談記錄，海瑟就花了好幾年，想贏得勒利的信任，讓他坦然說出過去非常困難。因為他始終害怕自己被看成納粹的幫兇。他本想把罪疚感藏在心裡，以為這樣才能保護家人。最後，太太吉達的去世讓他卸下愧疚感，人生最後幾年，他終於把這一切說出來，他說的不只個倖存者的故事，也說出人類如何因為愛湧生希望的故事。

Photo Credit: 新經典文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航